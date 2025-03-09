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Украина. Премьер лига
09 марта 2025, 15:53 |
2010
1

Воспитанник Динамо может перейти в испанский гранд. Он играет за сборную

Захар Осемухин ищет лучшей судьбы в Испании

09 марта 2025, 15:53 |
2010
1
Воспитанник Динамо может перейти в испанский гранд. Он играет за сборную
Getty Images/Global Images Украина. Захар Осемухин

Воспитанник киевского «Динамо» Захар Осемухин может перебраться в чемпионат Испании. Об этом сообщает сайт Футбол-24.

По информации издания, 15-летний вингер, также может сыграть на позиции центрального нападающего, уже успел побывать на просмотре в Жироне, а также потренироваться с Райо Махадаонда. В настоящее время Захар пробуется в Атлетико Мадрид.

Юный вингер киевского клуба вызвался в сборную Украины U-15 (1 гол в 3 матчах), приобщался к работе с Динамо U-17. Трансферными делами молодого футболиста занимается агентство Романа Зозуля и Евгения Коноплянки.

Ранее сообщалось, что трансфер талантливого одноклубника Неймара в «Динамо» сорвался в последний момент.

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Динамо Киев Атлетико Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
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Комментарии 1
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apepa
Жирона отклонила. Мадрид послал на три буквы.
Зачем испанцам эта дырявая кривоногая кукла??
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