Воспитанник Динамо может перейти в испанский гранд. Он играет за сборную

Воспитанник киевского «Динамо» Захар Осемухин может перебраться в чемпионат Испании. Об этом сообщает сайт Футбол-24.

По информации издания, 15-летний вингер, также может сыграть на позиции центрального нападающего, уже успел побывать на просмотре в Жироне, а также потренироваться с Райо Махадаонда. В настоящее время Захар пробуется в Атлетико Мадрид.

Юный вингер киевского клуба вызвался в сборную Украины U-15 (1 гол в 3 матчах), приобщался к работе с Динамо U-17. Трансферными делами молодого футболиста занимается агентство Романа Зозуля и Евгения Коноплянки.

Ранее сообщалось, что трансфер талантливого одноклубника Неймара в «Динамо» сорвался в последний момент.