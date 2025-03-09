Воспитанник Динамо может перейти в испанский гранд. Он играет за сборную
Захар Осемухин ищет лучшей судьбы в Испании
Воспитанник киевского «Динамо» Захар Осемухин может перебраться в чемпионат Испании. Об этом сообщает сайт Футбол-24.
По информации издания, 15-летний вингер, также может сыграть на позиции центрального нападающего, уже успел побывать на просмотре в Жироне, а также потренироваться с Райо Махадаонда. В настоящее время Захар пробуется в Атлетико Мадрид.
Юный вингер киевского клуба вызвался в сборную Украины U-15 (1 гол в 3 матчах), приобщался к работе с Динамо U-17. Трансферными делами молодого футболиста занимается агентство Романа Зозуля и Евгения Коноплянки.
Ранее сообщалось, что трансфер талантливого одноклубника Неймара в «Динамо» сорвался в последний момент.
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