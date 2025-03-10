Вторая осечка подряд. Шахтер U-19 потерял очки в матче с Карпатами U-19

В понедельник, 10 марта, в поединке 21-го тура юношеского чемпионата Украины «Карпаты» принимали «Шахтер». Поединок завершился вничью 1:1.

«Шахтер» U-19 открыл счет в конце первого тайма. Денис Сметана замкнул фланговый прострел Виктора Цуканова. «Карпаты» отыгрались на 80-й минуте. Максим Смаглий пробил после подачи с углового и мяч от штанги влетел в сетку.

«Шахтер» U-19 возглавляет турнирную таблицу. «Динамо» U-19 отстает на два очка. Киевляне должны были также играть 10 марта, но матч с «Зарей» U-19 не состоялся. «Заря» прибыла на матч, имея в составе всего 5 игроков. Окончательное решение по матчу примет руководство Премьер-лиги.

Чемпионат Украины среди юношеских команд U-19. 21 тур. 10 марта

«Карпаты» U-19 – «Шахтер» U-19 – 1:1

Голы: Смаглий, 80 – Сметана, 43.

«Карпати» U-19: Домчак, Кокодиняк, Резник, Черненко, Гушинец, Тлумак (Малиш, 62), Лехов, Ивасий (Смаглий, 46), Луис Яно (Абрамчук, 46), Кузык, Буренко (Форсюк, 46).

Запасные: Фандист, Борис, Кравец, Орошкевич, Долюк.

«Шахтер» U-19: Баглай, Решетников (Галонский, 77), Милокост, Башмарин, Огарков, Бундаш (Татюнов, 87), Среда, Сметана (Давиденко, 77), Ломага (Петрук, 67), Цуканов (Зубрий, 87), Калюжный.

Запасные: Недозимованый, Данковский, Гарабажий, Гончар, Балакай, Желиба, Кича.