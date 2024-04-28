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Чемпионат Франции
ПСЖ
27.04.2024 22:00 – FT 3 : 3
Гавр
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Франция
28 апреля 2024, 04:20 | Обновлено 28 апреля 2024, 04:45
29
0

ПСЖ не сумел оформить чемпионство в домашнем матче с аутсайдером

Подопечные Луиса Энрике чуть не проиграли «Гавру»

28 апреля 2024, 04:20 | Обновлено 28 апреля 2024, 04:45
29
0
ПСЖ не сумел оформить чемпионство в домашнем матче с аутсайдером
Getty Images/Global Images Ukraine

Если бы ПСЖ выиграл бы в субботнем матче у «Гавра», то досрочно оформил бы себе чемпионство в текущем розыгрыше Лиги 1.

Несомненно, именно такие намерения были у парижской команды, причем условия были как раз благоприятны – домашняя и игра и соперник-аутсайдер. Однако Луис Энрике решил одержать победу малой кровью и вообще чуть не проиграл. Команда по ходу матча проигрывала 1:3, сумела сократить отставание и, в конце концов, усилиями Гонсалу Рамуша вырвала ничью. Оформление чемпионства откладывается.

Чемпионат Франции. 31 тур

ПСЖ – Гавр – 3:3

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Ашраф Хакими (ПСЖ).
61’
ГОЛ ! С пенальти забил Абдулай Туре (Гавр).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Айю (Гавр).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (ПСЖ).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Опери (Гавр).
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Гавр ПСЖ Луис Энрике чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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