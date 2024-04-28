ПСЖ не сумел оформить чемпионство в домашнем матче с аутсайдером
Подопечные Луиса Энрике чуть не проиграли «Гавру»
Если бы ПСЖ выиграл бы в субботнем матче у «Гавра», то досрочно оформил бы себе чемпионство в текущем розыгрыше Лиги 1.
Несомненно, именно такие намерения были у парижской команды, причем условия были как раз благоприятны – домашняя и игра и соперник-аутсайдер. Однако Луис Энрике решил одержать победу малой кровью и вообще чуть не проиграл. Команда по ходу матча проигрывала 1:3, сумела сократить отставание и, в конце концов, усилиями Гонсалу Рамуша вырвала ничью. Оформление чемпионства откладывается.
Чемпионат Франции. 31 тур
ПСЖ – Гавр – 3:3
События матча
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