В субботу, 27 апреля, проходит матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Астон Вилла» и «Челси».

Игра проходит в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». По состоянию на 55 минуту хозяева побеждают 2:0.

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В старте «Челси» сегодня вышел 23-летний украинский вингер Михаил Мудрик.

В первом тайме, на 38-й минуте, Михаил Мудрик нанес курьезный удар по воротам бирмингемцев. После дальнего выстрела украинца мяч улетел далеко от цели.

ВИДЕО. Станет мемом? Мудрик нанес курьезный удар в матче АПЛ