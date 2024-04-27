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  4. ВИДЕО. Станет мемом? Мудрик нанес курьезный удар в матче АПЛ
Англия
27 апреля 2024, 23:20 |
2359
4

ВИДЕО. Станет мемом? Мудрик нанес курьезный удар в матче АПЛ

Лондонский клуб уступает «Астон Вилле»

27 апреля 2024, 23:20 |
2359
4
ВИДЕО. Станет мемом? Мудрик нанес курьезный удар в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 27 апреля, проходит матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Астон Вилла» и «Челси».

Игра проходит в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». По состоянию на 55 минуту хозяева побеждают 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В старте «Челси» сегодня вышел 23-летний украинский вингер Михаил Мудрик.

В первом тайме, на 38-й минуте, Михаил Мудрик нанес курьезный удар по воротам бирмингемцев. После дальнего выстрела украинца мяч улетел далеко от цели.

ВИДЕО. Станет мемом? Мудрик нанес курьезный удар в матче АПЛ

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Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Астон Вилла - Челси видео
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 5
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Boodya
Є Модрич, який віддає філігранні передачі і забиває красиві голи, а є Мудрич, який гилить м'яч аби куди 
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MCD-MEL
Не помиляється той хто нічого не робить...
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0
Болела
То він так хотів)
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