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  4. Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Англия
24 апреля 2024, 11:23 |
51
0

Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 апреля в 22:00 матч чемпионата Англии

24 апреля 2024, 11:23 |
51
0
Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 27 апреля, состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Челси».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports +.

Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Астон Вилла – Челси
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Астон Вилла Челси Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Астон Вилла - Челси смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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