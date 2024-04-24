Англия24 апреля 2024, 11:23 |
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Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 апреля в 22:00 матч чемпионата Англии
24 апреля 2024, 11:23 |
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В субботу, 27 апреля, состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Челси».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports +.
Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Астон Вилла – ЧелсиСмотреть трансляцию
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