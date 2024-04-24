В субботу, 27 апреля, состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Челси».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports +.

Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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