РБ Лейпциг – Боруссия Д – 4:1. Битва за ЛЧ. Видео голов и обзор матча

Состоялся матч 31 тура чемпионата Германии, в котором «Лейпциг» принимал дортмундскую «Боруссию». Гостям очень нужна была победа, ведь тогда они обошли бы «Лейпциг» и попали бы в зону Лиги чемпионов.

Однако «быки», как раз находящиеся на четвертом месте, были против таких планов, они уверенно разгромили оппонентов со счетом 4:1 и за три матча до окончания опережают пятую «Боруссию» на пять очков.

Чемпионат Германии. 31-й тур

Лейпциг– Боруссия Д – 4:1

Голы: Опенда, 23, Шешко, 45, Симакан, 46, Баумгартнер, 80 – Санчо, 20