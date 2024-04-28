РБ Лейпциг – Боруссия Д – 4:1. Битва за ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Дортмундская команда команда, похоже, будет играть в Лиге Европы
Состоялся матч 31 тура чемпионата Германии, в котором «Лейпциг» принимал дортмундскую «Боруссию». Гостям очень нужна была победа, ведь тогда они обошли бы «Лейпциг» и попали бы в зону Лиги чемпионов.
Однако «быки», как раз находящиеся на четвертом месте, были против таких планов, они уверенно разгромили оппонентов со счетом 4:1 и за три матча до окончания опережают пятую «Боруссию» на пять очков.
Чемпионат Германии. 31-й тур
Лейпциг– Боруссия Д – 4:1
Голы: Опенда, 23, Шешко, 45, Симакан, 46, Баумгартнер, 80 – Санчо, 20
События матча
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