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  4. РБ Лейпциг – Боруссия Д – 4:1. Битва за ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Германии
РБ Лейпциг
27.04.2024 16:30 – FT 4 : 1
Боруссия Д
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Германия
28 апреля 2024, 04:00 | Обновлено 28 апреля 2024, 04:27
52
0

РБ Лейпциг – Боруссия Д – 4:1. Битва за ЛЧ. Видео голов и обзор матча

Дортмундская команда команда, похоже, будет играть в Лиге Европы

28 апреля 2024, 04:00 | Обновлено 28 апреля 2024, 04:27
52
0
РБ Лейпциг – Боруссия Д – 4:1. Битва за ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 31 тура чемпионата Германии, в котором «Лейпциг» принимал дортмундскую «Боруссию». Гостям очень нужна была победа, ведь тогда они обошли бы «Лейпциг» и попали бы в зону Лиги чемпионов.

Однако «быки», как раз находящиеся на четвертом месте, были против таких планов, они уверенно разгромили оппонентов со счетом 4:1 и за три матча до окончания опережают пятую «Боруссию» на пять очков.

Чемпионат Германии. 31-й тур

ЛейпцигБоруссия Д 4:1

Голы: Опенда, 23, Шешко, 45, Симакан, 46, Баумгартнер, 80 – Санчо, 20

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Кристоф Баумгартнер (РБ Лейпциг).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Симакан (РБ Лейпциг).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (РБ Лейпциг).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (РБ Лейпциг).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Боруссия Д).
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Боруссия Дортмунд Бундеслига чемпионат Германии по футболу РБ Лейпциг видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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