Лейпциг в битве за место в Лиге чемпионов разгромил Боруссию Д
А Бавария выиграла свой матч у Айнтрахта
Одним из двух главных матчей очередного тура чемпионата Германии было противостояние Лейпцига и Боруссии Дортмунд в битве за место в Лиге чемпионов.
Лейпциг выиграл на своем поле со счетом 4:1, закрепился на 4-м месте с 62 очками и за три тура до конца опережает дортмундцев на 5 очков.
В этом туре еще сыграют чемпион Байер и Штутгарт, который занимает третье место. На втором месте находится Бавария, которая с дублем Гарри Кейна одолела Айнтрахт.
Чемпионат Германии. 31-й тур
Лейпциг – Боруссия Д 4:1
Голы: Опенда, 23, Шешко, 45, Симакан, 46, Баумгартнер, 80 – Санчо, 20
Бавария – Айнтрахт 2:1
Голы: Кейн, 9, 61 (с пен) – Экитике, 23
Аугсбург – Вердер 0:3
Голы: Шмид, 52, Дукш, 61, Деман, 90
Фрайбург – Вольфсбург 1:2
Гол: Борнау, 42 (в свои ворота) – Арнольд, 80, Лакроуа, 90
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
26 апреля Металлист обыграл Кремень 2:1 в 6-м туре Первой лиги в Группе вылета
Команда Дмитрия Христича попробует выйти в Дивизион 1A