Лейпциг в битве за место в Лиге чемпионов разгромил Боруссию Д

Одним из двух главных матчей очередного тура чемпионата Германии было противостояние Лейпцига и Боруссии Дортмунд в битве за место в Лиге чемпионов.

Лейпциг выиграл на своем поле со счетом 4:1, закрепился на 4-м месте с 62 очками и за три тура до конца опережает дортмундцев на 5 очков.

В этом туре еще сыграют чемпион Байер и Штутгарт, который занимает третье место. На втором месте находится Бавария, которая с дублем Гарри Кейна одолела Айнтрахт.

Чемпионат Германии. 31-й тур

Лейпциг – Боруссия Д 4:1

Голы: Опенда, 23, Шешко, 45, Симакан, 46, Баумгартнер, 80 – Санчо, 20

Бавария – Айнтрахт 2:1

Голы: Кейн, 9, 61 (с пен) – Экитике, 23

Аугсбург – Вердер 0:3

Голы: Шмид, 52, Дукш, 61, Деман, 90

Фрайбург – Вольфсбург 1:2

Гол: Борнау, 42 (в свои ворота) – Арнольд, 80, Лакроуа, 90

Турнирная таблица