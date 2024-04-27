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Германия
27 апреля 2024, 18:33 | Обновлено 27 апреля 2024, 18:41
399
2

Лейпциг в битве за место в Лиге чемпионов разгромил Боруссию Д

А Бавария выиграла свой матч у Айнтрахта

27 апреля 2024, 18:33 | Обновлено 27 апреля 2024, 18:41
399
2
Лейпциг в битве за место в Лиге чемпионов разгромил Боруссию Д
Getty Images/Global Images Ukraine

Одним из двух главных матчей очередного тура чемпионата Германии было противостояние Лейпцига и Боруссии Дортмунд в битве за место в Лиге чемпионов.

Лейпциг выиграл на своем поле со счетом 4:1, закрепился на 4-м месте с 62 очками и за три тура до конца опережает дортмундцев на 5 очков.

В этом туре еще сыграют чемпион Байер и Штутгарт, который занимает третье место. На втором месте находится Бавария, которая с дублем Гарри Кейна одолела Айнтрахт.

Чемпионат Германии. 31-й тур

Лейпциг – Боруссия Д 4:1
Голы: Опенда, 23, Шешко, 45, Симакан, 46, Баумгартнер, 80 – Санчо, 20

Бавария – Айнтрахт 2:1
Голы: Кейн, 9, 61 (с пен) – Экитике, 23

Аугсбург – Вердер 0:3
Голы: Шмид, 52, Дукш, 61, Деман, 90

Фрайбург – Вольфсбург 1:2
Гол: Борнау, 42 (в свои ворота) – Арнольд, 80, Лакроуа, 90

Турнирная таблица

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Боруссия Дортмунд РБ Лейпциг Бавария Айнтрахт Франкфурт Аугсбург Вердер Фрайбург Вольфсбург чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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avk2307
Надії Шахтаря на прямий вихід в ЛЧ трохи розтанули. Ну звісно це не кінець, але шансів на вихід менше...
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