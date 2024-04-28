ЮКСА победила Скалу 1911 и единолично возглавила турнирную таблицу

Прошли три матча 26 тура Второй лиги Украины. Клуб ЮКСА сумел вырваться на чистое первое место, поскольку «Звягель», у которого перед туром было столько же очков, сколько у клуба из Тарасовки, поделил очки с «Дружбой», находящейся на третьей позиции.

Вторая лига. 26 тур

Скала 1911 – ЮКСА – 0:1

Гол: Росиан, 79

Дружба Мировка – Звягель –1:1

Голы: Казаков, 69 – Орынчак, 90

Тростянец – Локомотив Киев –1:1

Голы: Гезело, 56 – Титаренко, 31

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