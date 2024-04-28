27.04.2024 12:30 – FT 1 : 1
Украина. Вторая лига28 апреля 2024, 05:40 | Обновлено 28 апреля 2024, 06:42
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ЮКСА победила Скалу 1911 и единолично возглавила турнирную таблицу
«Звягель» и «Дружба», что находятся на втором и третьем месте, поделили очки
28 апреля 2024, 05:40 | Обновлено 28 апреля 2024, 06:42
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Прошли три матча 26 тура Второй лиги Украины. Клуб ЮКСА сумел вырваться на чистое первое место, поскольку «Звягель», у которого перед туром было столько же очков, сколько у клуба из Тарасовки, поделил очки с «Дружбой», находящейся на третьей позиции.
Вторая лига. 26 тур
Скала 1911 – ЮКСА – 0:1
Гол: Росиан, 79
Дружба Мировка – Звягель –1:1
Голы: Казаков, 69 – Орынчак, 90
Тростянец – Локомотив Киев –1:1
Голы: Гезело, 56 – Титаренко, 31
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