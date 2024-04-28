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Украина. Вторая лига
28 апреля 2024, 05:40 | Обновлено 28 апреля 2024, 06:42
315
0

ЮКСА победила Скалу 1911 и единолично возглавила турнирную таблицу

«Звягель» и «Дружба», что находятся на втором и третьем месте, поделили очки

28 апреля 2024, 05:40 | Обновлено 28 апреля 2024, 06:42
315
0
ЮКСА победила Скалу 1911 и единолично возглавила турнирную таблицу
Скала 1911

Прошли три матча 26 тура Второй лиги Украины. Клуб ЮКСА сумел вырваться на чистое первое место, поскольку «Звягель», у которого перед туром было столько же очков, сколько у клуба из Тарасовки, поделил очки с «Дружбой», находящейся на третьей позиции.

Вторая лига. 26 тур

Скала 1911 ЮКСА 0:1

Гол: Росиан, 79

Дружба Мировка Звягель 1:1

Голы: Казаков, 69 – Орынчак, 90

Тростянец Локомотив Киев 1:1

Голы: Гезело, 56 – Титаренко, 31

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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ЮКСА Тарасовка Скала Стрый Дружба Мировка Звягель Тростянец Локомотив Киев Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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