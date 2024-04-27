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Украина. Вторая лига27 апреля 2024, 12:15 | Обновлено 27 апреля 2024, 12:25
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Тростянец – Локомотив, Скала – ЮКСА, Дружба – Звягель. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 27 апреля видеотрансляцию матчей Второй лиги
27 апреля 2024, 12:15 | Обновлено 27 апреля 2024, 12:25
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27 апреля продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 26-й тур, 27 апреля
- 12:15. Тростянец – Локомотив Киев
- 13:45. Скала Стрый – ЮКСА Тарасовка
- 14:30. Дружба Мировка – Звягель
Турнирная таблица
12:15. Тростянец – Локомотив Киев
13:45. Скала Стрый – ЮКСА Тарасовка
14:30. Дружба Мировка – Звягель
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