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Чемпионат Украины
Тростянец
27.04.2024 12:15 - : -
Локомотив Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
27 апреля 2024, 12:15 | Обновлено 27 апреля 2024, 12:25
14
0

Тростянец – Локомотив, Скала – ЮКСА, Дружба – Звягель. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 27 апреля видеотрансляцию матчей Второй лиги

27 апреля 2024, 12:15 | Обновлено 27 апреля 2024, 12:25
14
0
Тростянец – Локомотив, Скала – ЮКСА, Дружба – Звягель. Смотреть онлайн LIVE

27 апреля продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 26-й тур, 27 апреля

  • 12:15. Тростянец – Локомотив Киев
  • 13:45. Скала Стрый – ЮКСА Тарасовка
  • 14:30. Дружба Мировка – Звягель

Турнирная таблица

12:15. Тростянец – Локомотив Киев

13:45. Скала Стрый – ЮКСА Тарасовка

14:30. Дружба Мировка – Звягель

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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