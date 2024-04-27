МЮ не смог победить аутсайдера АПЛ. Ньюкасл поиздевался над Шеффилдом

Сегодня, 27 апреля проходят матчи 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Манчестер Юнайтед» на домашнем поле не сумел победить аутсайдера АПЛ «Бернли». Еще один претендент на еврокубки «Ньюкасл» дома разбил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 5:1.

«Вулверхэмптон» победил «Лутон Таун», а «Фулхэм» и «Кристал Пэлас» поделили очки.

АПЛ. 35-й тур, 27 апреля.

Манчестер Юнайтед – Бернли – 1:1

Гол: Антони, 79 – Амдуни, 88 (п).

Манчестер Юнайтед: Онана, Уан-Биссака, Магуайр, Каземиро, Диогу Далот, Маунт, Эриксен (Амрабат, 81), Бруну Фернандеш, Майну (Мактоминей, 65; Маунт, 90), Антони, Гарначо, Хойлунд (Диалло, 65).



Бернли: Мурич, Ассиньон, О`Ши, Эстев, Витиньо, Каллен, Берге, Одобер, Фостер, Фофана (Амдуни, 57), Бруун Ларсен (Гудмундссон, 72).

Фулхэм – Кристал Пэлас – 1:1

Голы: Родригу Муниз, 53 – Шлупп, 87.

Вулверхэмптон – Лутон Таун – 2:1

Голы: Хи Чхан, 39, Тоти, 50 – Моррис, 81.

Ньюкасл – Шеффилд Юнайтед – 5:1

Голы: Исак, 26, 61 (п), Бруно Гимараеш, 54, Озборн, 65 (автогол), Уилсон, 72 – Ахмедходжич, 5.