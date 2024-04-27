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Англия
27 апреля 2024, 19:02 | Обновлено 27 апреля 2024, 19:13
217
0

МЮ не смог победить аутсайдера АПЛ. Ньюкасл поиздевался над Шеффилдом

Состоялись четыре матча АПЛ

27 апреля 2024, 19:02 | Обновлено 27 апреля 2024, 19:13
217
0
МЮ не смог победить аутсайдера АПЛ. Ньюкасл поиздевался над Шеффилдом
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед – Бернли

Сегодня, 27 апреля проходят матчи 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Манчестер Юнайтед» на домашнем поле не сумел победить аутсайдера АПЛ «Бернли». Еще один претендент на еврокубки «Ньюкасл» дома разбил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 5:1.

«Вулверхэмптон» победил «Лутон Таун», а «Фулхэм» и «Кристал Пэлас» поделили очки.

АПЛ. 35-й тур, 27 апреля.

Манчестер Юнайтед – Бернли – 1:1
Гол: Антони, 79 – Амдуни, 88 (п).

Манчестер Юнайтед: Онана, Уан-Биссака, Магуайр, Каземиро, Диогу Далот, Маунт, Эриксен (Амрабат, 81), Бруну Фернандеш, Майну (Мактоминей, 65; Маунт, 90), Антони, Гарначо, Хойлунд (Диалло, 65).

Бернли: Мурич, Ассиньон, О`Ши, Эстев, Витиньо, Каллен, Берге, Одобер, Фостер, Фофана (Амдуни, 57), Бруун Ларсен (Гудмундссон, 72).

Фулхэм – Кристал Пэлас – 1:1
Голы: Родригу Муниз, 53 – Шлупп, 87.

Вулверхэмптон – Лутон Таун – 2:1
Голы: Хи Чхан, 39, Тоти, 50 – Моррис, 81.

Ньюкасл – Шеффилд Юнайтед – 5:1
Голы: Исак, 26, 61 (п), Бруно Гимараеш, 54, Озборн, 65 (автогол), Уилсон, 72 – Ахмедходжич, 5.

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Арсенал 34 24 5 5 82 - 26 77
2 Манчестер Сити 33 23 7 3 80 - 32 76
3 Ливерпуль 35 22 9 4 77 - 36 75
4 Астон Вилла 34 20 6 8 71 - 50 66
5 Тоттенхэм 32 18 6 8 65 - 49 60
6 Манчестер Юнайтед 33 16 5 12 51 - 50 53
7 Ньюкасл 33 15 5 13 69 - 54 50
8 Вест Хэм 35 13 10 12 56 - 65 49
9 Челси 32 13 8 11 61 - 57 47
10 Борнмут 34 12 9 13 49 - 60 45
11 Брайтон 33 11 11 11 52 - 54 44
12 Вулверхэмптон 34 12 7 15 46 - 54 43
13 Фулхэм 34 12 6 16 50 - 54 42
14 Кристал Пэлас 34 10 9 15 44 - 56 39
15 Брентфорд 34 9 8 17 52 - 59 35
16 Эвертон 34 11 8 15 36 - 48 33
17 Ноттингем Форест 34 7 9 18 42 - 60 26
18 Лутон Таун 34 6 7 21 47 - 75 25
19 Бёрнли 34 5 8 21 37 - 69 23
20 Шеффилд Юнайтед 34 3 7 24 33 - 92 16
Полная таблица
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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