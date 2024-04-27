МЮ не смог победить аутсайдера АПЛ. Ньюкасл поиздевался над Шеффилдом
Состоялись четыре матча АПЛ
Сегодня, 27 апреля проходят матчи 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
«Манчестер Юнайтед» на домашнем поле не сумел победить аутсайдера АПЛ «Бернли». Еще один претендент на еврокубки «Ньюкасл» дома разбил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 5:1.
«Вулверхэмптон» победил «Лутон Таун», а «Фулхэм» и «Кристал Пэлас» поделили очки.
АПЛ. 35-й тур, 27 апреля.
Манчестер Юнайтед – Бернли – 1:1
Гол: Антони, 79 – Амдуни, 88 (п).
Манчестер Юнайтед: Онана, Уан-Биссака, Магуайр, Каземиро, Диогу Далот, Маунт, Эриксен (Амрабат, 81), Бруну Фернандеш, Майну (Мактоминей, 65; Маунт, 90), Антони, Гарначо, Хойлунд (Диалло, 65).
Бернли: Мурич, Ассиньон, О`Ши, Эстев, Витиньо, Каллен, Берге, Одобер, Фостер, Фофана (Амдуни, 57), Бруун Ларсен (Гудмундссон, 72).
Фулхэм – Кристал Пэлас – 1:1
Голы: Родригу Муниз, 53 – Шлупп, 87.
Вулверхэмптон – Лутон Таун – 2:1
Голы: Хи Чхан, 39, Тоти, 50 – Моррис, 81.
Ньюкасл – Шеффилд Юнайтед – 5:1
Голы: Исак, 26, 61 (п), Бруно Гимараеш, 54, Озборн, 65 (автогол), Уилсон, 72 – Ахмедходжич, 5.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|34
|24
|5
|5
|82 - 26
|77
|2
|Манчестер Сити
|33
|23
|7
|3
|80 - 32
|76
|3
|Ливерпуль
|35
|22
|9
|4
|77 - 36
|75
|4
|Астон Вилла
|34
|20
|6
|8
|71 - 50
|66
|5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|16
|5
|12
|51 - 50
|53
|7
|Ньюкасл
|33
|15
|5
|13
|69 - 54
|50
|8
|Вест Хэм
|35
|13
|10
|12
|56 - 65
|49
|9
|Челси
|32
|13
|8
|11
|61 - 57
|47
|10
|Борнмут
|34
|12
|9
|13
|49 - 60
|45
|11
|Брайтон
|33
|11
|11
|11
|52 - 54
|44
|12
|Вулверхэмптон
|34
|12
|7
|15
|46 - 54
|43
|13
|Фулхэм
|34
|12
|6
|16
|50 - 54
|42
|14
|Кристал Пэлас
|34
|10
|9
|15
|44 - 56
|39
|15
|Брентфорд
|34
|9
|8
|17
|52 - 59
|35
|16
|Эвертон
|34
|11
|8
|15
|36 - 48
|33
|17
|Ноттингем Форест
|34
|7
|9
|18
|42 - 60
|26
|18
|Лутон Таун
|34
|6
|7
|21
|47 - 75
|25
|19
|Бёрнли
|34
|5
|8
|21
|37 - 69
|23
|20
|Шеффилд Юнайтед
|34
|3
|7
|24
|33 - 92
|16
⚖️ It finishes level.#MUFC || #MUNBUR— Manchester United (@ManUtd) April 27, 2024
THE GEORDIE BOYS! 😍 pic.twitter.com/YrFZmJn7bd— Newcastle United FC (@NUFC) April 27, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вратарь остался в запасе в последнем матче
На украинского вратаря в свое время претендовали «Наполи» и «Ливерпуль»