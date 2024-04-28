Гол Ляпорта принес победу Аль-Насру, Роналду не забил
Состоялись три матча первенства Саудовской Аравии
Закончились три матча 29 тура Саудовской Про-лиги. «Аль-Наср», за который выступает звездный португалец Криштиану Роналду, минимально победил на выезде «Аль-Халидж» благодаря голу Эмерика Ляпорта (Роналду провел на поле весь матч, но результативными действиями не отличился) и сохраняет математические шансы на чемипонство, отставая от «Аль-Хиляля» на девять очков.
Чемпионат Саудовской Аравии. 29 тур
Аль-Халидж – Аль-Наср – 0:1
Гол: Ляпорт, 68
Аль-Раид – Аль-Иттифак – 2:1
Голы: Эль Беркауи, 10, Норманн, 90 – Дембеле, 71, Камара, 89
Аль-Ахдуд – Абха – 4:0
Голы: Кверквелия, 40, Зубайди, 48, Педроза, 74, Хатила, 90
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