Гол Ляпорта принес победу Аль-Насру, Роналду не забил

Закончились три матча 29 тура Саудовской Про-лиги. «Аль-Наср», за который выступает звездный португалец Криштиану Роналду, минимально победил на выезде «Аль-Халидж» благодаря голу Эмерика Ляпорта (Роналду провел на поле весь матч, но результативными действиями не отличился) и сохраняет математические шансы на чемипонство, отставая от «Аль-Хиляля» на девять очков.

Чемпионат Саудовской Аравии. 29 тур

Аль-Халидж – Аль-Наср – 0:1

Гол: Ляпорт, 68

Аль-Раид – Аль-Иттифак – 2:1

Голы: Эль Беркауи, 10, Норманн, 90 – Дембеле, 71, Камара, 89

Аль-Ахдуд – Абха – 4:0

Голы: Кверквелия, 40, Зубайди, 48, Педроза, 74, Хатила, 90

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