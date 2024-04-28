Слот будет тренировать Ливерпуль? Что об этом известно прямо сейчас

Когда в январе Юрген Клопп внезапно заявил об уходе в конце сезона с поста главного тренера «Ливерпуля», мало кто мог себе представить, что преемником немца на «Энфилде» окажется 45-летний наставник «Фейеноорда» Арне Слот. Тогда в прессе обсуждались кандидатуры Хаби Алонсо, Роберто Де Дзерби, Рубена Аморима и Юлиана Нагельсманна – молодых, но уже проявивших себя на серьезном уровне специалистов, способных подхватить победное знамя «Ливерпуля» после ухода из команды Клоппа.

Но Алонсо отказался покидать Леверкузен, выразив желание сыграть с «фармацевтами» в Лиге чемпионов, а Де Дзерби, Аморим и Нагельсманн постепенно исчезли из фокуса внимания, после чего на горизонте и возник вариант со Слотом.

Кто такой Арне Слот?

Арне Слот – 45-летний главный тренер «Фейеноорда», с которым имеет контракт до лета 2026-го. Тренерскую карьеру потенциальный преемник Клоппа в «Ливерпуле» начинал в 2013 году в «Зволле», где ему доверили работать с молодежной командой. Уже через год Арне подался в ассистенты главного тренера «Камбюра», причем провел на этой должности более двух сезонов.

По ходу сезона-2016/17 на тренерском мостике «Камбюра» произошли очередные пертурбации, в результате которых Слот был назначен исполняющим обязанности наставника первой команды, хотя и делал эту работу на пару с Сипке Хулсхоффом. На тот момент команда из города Леуварден выступала во втором по силе дивизионе чемпионата Нидерландов, и крайне неудачно начала соревновательный процесс. Слот и Хулсхофф были призваны экстренно наладить ситуацию, и при них дела «Камбюра» действительно пошли на лад: команда поднялась с 13-й на 3-ю позицию в турнирной таблице, однако завоевать повышение в Эредивизи так и не сумела, проиграв в плей-офф «Маастрихту».

Getty Images/Global Images Ukraine. 2014 год. Арне Слот – ассистент главного тренера Камбюра

Оставаться в «Камбюре» Слот не пожелал, и принял предложение стать ассистентом Джона ван ден Брома в АЗ Алкмар, а спустя два года получил должность главного тренера этой команды.

В своем премьерном сезоне на посту главного тренера АЗ Слот едва-едва не стал чемпионом Нидерландов, однако тогда в мире как раз буйствовала пандемия Covid-19, а в Эредивизи приняли решение не доигрывать чемпионат, хотя на момент его приостановки было сыграно 25 туров, а АЗ имел поровну очков с «Аяксом» (по 56) и являлся лидером турнирной таблицы.

Впрочем, на Слота обратили внимание и взяли его «на карандаш». По ходу сезона-2020/21 переговоры с Арне начал вести «Фейеноорд», и это стало причиной для боссов АЗ, чтобы досрочно разорвать трудовое соглашение с наставником. Оказавшись безработным, Слот все-таки договорился с роттердамцами и принял их с начала сезона-2021/22, сменив у руля команды опытного Дика Адвоката.

После этого карьера Слота была уже более-менее на виду. Он выиграл чемпионат Нидерландов-2022/23, играл против «Шахтера» и уничтожил донецкую команду в плей-офф Лиги Европы-2022/23 (1:1 – в Украине, 7:1 – в Нидерландах), и в какой-то момент даже стал одним из желанных фигур для боссов «оранжево-черных». Но заманить к себе специалиста такого уровня и амбиций «горнякам» с теперешней ситуации все-таки не удалось, и они увезли к себе экс-ассистента Слота Марино Пушича.

Сам же Слот продолжил выполнять свой контракт с «Фейеноордом» и сейчас, кажется, дождался куда более интересного карьерного вызова, чем вариант с лидером украинской Премьер-лиги…

Почему Ливерпулю интересен Арне Слот?

Прежде всего, «красные» нуждаются в новом наставнике из-за ухода Юргена Клоппа, однако на персоне Слота мерсисайдцы остановились вовсе неслучайно. Поговаривают, что склонить выбор в пользу специалиста, имеющего лишь пятилетний опыт самостоятельной тренерской карьеры, «Ливерпуль» заставила позиция Майкла Эдвардса и Ричарда Хьюза.

Первый летом вернется в «Ливерпуль», где займет должность генерального директора, и будет отвечать за развитие всех футбольных проектов Fenway Sports Group, которая собирается вскоре приобрести еще один клуб.

Ричард Хьюз также официально приступит к исполнению своих новых обязанностей в «Ливерпуле» только ближайшим летом. Этот функционер, который ранее зарекомендовал себя по хорошей работе в «Борнмуте», станет спортивным директором «красных» и будет работать в паре с Эдвардсом, воплощая амбициозные идеи новой команды управленцев.

Поговаривают, что Эдвардс и Хьюз остановились на кандидатуре Слота по ряду причин. Прежде всего, на них произвел впечатление интенсивный стиль игры «Фейеноорда», который прививает роттердамцам Арне. Атакующий и привлекательный для зрителей футбол – это то, что по мнению новых топ-менеджеров «Ливерпуля», подойдет для нынешнего подбора исполнителей в команде и будет хорошо воспринято многочисленными болельщиками «красных» по всему миру.

Кроме того, Эдвардса и Хьюза привлекает умение Слота работать с молодыми талантами и развивать их потенциал. Арне, как о нем говорят в Нидерландах, обладает прекрасными коммуникативными навыками, и в целом в Эредивизи за короткий срок наработал впечатляющее резюме, благодаря чему очень быстро оказался «на радарах» у такого топ-клуба, как «Ливерпуль».

Есть ли договоренность?

По последним данным, среди которых информация и от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Ливерпуль» и «Фейеноорд» уже согласовали все детали переезда Слота на Туманный Альбион. Более того, английский и нидерландский клубы якобы подписали бумаги, которые позволят наставнику с соблюдением всех юридических норм стать полноценным коучем «красных» уже ближайшим летом, а «Фейеноорд» получит за это компенсацию.

Сумма последней пока все еще остается неизвестной. Точнее, разные источники приводят разные данные, а потому говорить о конкретике в этом вопросе пока довольно рано. Но в целом, для представления, речь идет о сумме в 10-15 миллионов евро, которые «Ливерпуль» заплатит за Слота.

Примечательно, что на «Энфилд» вместе со Слотом собираются переехать как минимум двое нынешних ассистентов Арне в «Фейеноорде». Речь идет о 49-летнем Сипке Хулсхоффе (том самом, с которым Слот на пару на правах и.о. главного тренера возглавлял ранее «Камбюр»), а также 31-летнем Рубене Петерсе, чья должность в роттердамском клубе называется не иначе как «менеджер по производительности».

Что говорит Арне Слот?

На текущей неделе Арне Слот в публичной плоскости прямо заявил о своем желании в ближайшем будущем возглавить «Ливерпуль».

«Конечно, приятно, когда к тебе обращается топ-клуб. Это был не первый раз за те годы, что я работаю в «Фейеноорде». В то же время вы знаете, что впереди несколько очень важных матчей, включая финал Кубка. Поэтому в первую очередь мы полностью сосредоточены на этом. Мы выиграли ряд трофеев с «Фейеноордом», и это привлекло значительно больше внимания к команде и тренерскому штабу в средствах массовой информации. Вот так оно работает».

Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

«Сложно ли мне ждать, как сложатся переговоры о моем будущем? Нет, это неотъемлемая часть профессии. И это не сложно, потому что у меня такое впечатление, что хорошее предложение уже сделано. И похоже, что «Фейеноорд» уже собирается получить самую большую в истории компенсацию за нидерландского тренера».

«Меня все еще посещает мысль, что я так хорошо выступал в последние годы, заработал так много денег, что «Фейеноорд» думает в том же направлении. Хотя размышления, возможно, не самые подходящие слова, когда вы слышите о сумме, о которой идет речь».

«Я не думаю, что слово «желание» (у Слота спросили, желает ли «Фейеноорд», чтобы его переезд на «Энфилд» в итоге состоялся – прим. авт.) – правильное, когда вы знаете суммы, о которых идет речь. Желание – это когда в вашем контракте есть пункт и это максимум, который нужно заплатить. Тогда можно говорить о желании. Теперь речь идет о жестком торге, и это право каждого. Но я абсолютно верю, что они достигнут соглашения», – заявил Слот.

В Нидерландах слова Арне восприняли как своего рода признание о том, что в новом сезоне коуч «Фейеноорда» перебирается в «Ливерпуль».

Что говорит Юрген Клопп?

Нынешний наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, сумевший вернуть «красных» на вершину в английском и европейском футболе, заявил, что оставляет своему преемнику «лучшую работу в мире», а также достаточно комплиментарно отозвался о Слоте.

«Я ничего об этом [договоренности «Ливерпуля» и «Фейеноорда» по Слоту] не знаю. Не участвовал в процессе [назначения своего преемника]».

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

«Мне многое в нем нравится: если он тот самый и если он захочет получить эту работу. Мне нравится, как его команда играет в футбол. Я слышал о нем много очень хороших отзывов. Некоторые люди, которых я знаю, знают его, но я лично с ним не знаком. Кто-то говорил мне, что он действительно хороший человек. Мне это по душе».

«Хороший тренер, хороший человек. С нетерпением жду, как будет развиваться клуб. Я более чем счастлив. Не мне судить об этих вещах, но мне все это кажется очень хорошим [вариантом]».

«Я бы сказал Слоту, что главный тренер «Ливерпуля» – это лучшая работа в мире. Это лучший клуб в мире, лучшие люди. Очевидно, теперь я даже помогаю тем, что не финиширую в сезоне первым. Это даст новому тренеру пространство для улучшения. Он возьмется за очень, очень интересную работу», – сказал Клопп.