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  4. Ливерпуль вернул в клуб своего бывшего спортивного директора
Англия
13 марта 2024, 19:15 |
200
0

Ливерпуль вернул в клуб своего бывшего спортивного директора

Майкл Эдвардс получил новую должность

13 марта 2024, 19:15 |
200
0
Ливерпуль вернул в клуб своего бывшего спортивного директора
ФК Ливерпуль. Майкл Эдвардс

«Ливерпуль» сообщил об изменении в системе клубного руководства. Владельцы клуба, компания Fenway Sports Group, назначила своим директором по футбольным операциям бывшего спортивного директора «Ливерпуля» Майкла Эдвардса. Он приступит к выполнению своих обязанностей летом.

Таким образом, Эдвардс займет должность генерального директора «Ливерпуля», но будет руководить всеми футбольными проектами Fenway Sports Group, которые собираются приобрести еще один футбольный клуб.

Спортивным директором «Ливерпуля» назначен бывший технический директор «Брайтона» Ричард Хьюз.

До лета 2022 года Эдвардс занимал в «Ливерпуле» должность спортивного директора, и суммарно проработал в клубе более десяти лет. Именно его называют одним из главных творцов чемпионской команды Юргена Клоппа, которая выигрывала Лигу чемпионов и АПЛ.

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Ливерпуль Майкл Эдвардс
Источник ФК Ливерпуль
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