Говорили о Судакове? Шаблий посетил Лондон и стадион Тоттенхэма
Агент полузащитника «Шахтера» сообщил, что побывал в столице Англии по рабочим вопросам
В середине недели украинский агент Вадим Шаблий, представляющий интересы хавбека «Шахтера» Георгия Судакова, побывал в Лондоне, где, в частности, посетил стадион «Тоттенхэма».
Фото с арены «шпор» Шаблий выложил в своем аккаунте Instagram.
По информации британских таблоидов, Шаблий побывал на стадионе «Тоттенхэма», чтобы провести переговоры с руководством этого клуба о потенциальном трансфере Судакова грядущим летом.
Считается, что «Тоттенхэм» может составить конкуренцию итальянским «Наполи» и «Ювентусу», которые очень активно прицениваются к Судакову с зимы нынешнего года.
Впрочем, помешать договориться с «горняками» лондонскому клубу может история вокруг израильского вингера Манора Соломона. Этого игрока «Тоттенхэм» подписал летом минувшего года, фактически использовав Annexe 7 ФИФА. После этого «Шахтер» потребовал от «шпор» компенсации, но до сих пор клубы так и не пришли к консенсусу в этом вопросе.
Ранее Карло Николини – один из ассистентов главного тренера «Шахтера» Марино Пушича – рассказывал, что Судаковым интересуются многие клубы европейского континента.
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По факту просто Шаблий в Лондоне был и все.
И опять же вопрос : а он же призывного возраста . Как он там оказался ?
Или он как Ринат Леонидович случайно выехал и решил не возвращаться?
На игроков шахтера дисквалификации не распространяются ?