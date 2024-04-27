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Украина. Премьер лига
27 апреля 2024, 23:28 |
946
7

Говорили о Судакове? Шаблий посетил Лондон и стадион Тоттенхэма

Агент полузащитника «Шахтера» сообщил, что побывал в столице Англии по рабочим вопросам

27 апреля 2024, 23:28 |
946
7
Говорили о Судакове? Шаблий посетил Лондон и стадион Тоттенхэма
instagram.com/shablii_vadim

В середине недели украинский агент Вадим Шаблий, представляющий интересы хавбека «Шахтера» Георгия Судакова, побывал в Лондоне, где, в частности, посетил стадион «Тоттенхэма».

Фото с арены «шпор» Шаблий выложил в своем аккаунте Instagram.

По информации британских таблоидов, Шаблий побывал на стадионе «Тоттенхэма», чтобы провести переговоры с руководством этого клуба о потенциальном трансфере Судакова грядущим летом.

Считается, что «Тоттенхэм» может составить конкуренцию итальянским «Наполи» и «Ювентусу», которые очень активно прицениваются к Судакову с зимы нынешнего года.

Впрочем, помешать договориться с «горняками» лондонскому клубу может история вокруг израильского вингера Манора Соломона. Этого игрока «Тоттенхэм» подписал летом минувшего года, фактически использовав Annexe 7 ФИФА. После этого «Шахтер» потребовал от «шпор» компенсации, но до сих пор клубы так и не пришли к консенсусу в этом вопросе.

Ранее Карло Николини – один из ассистентов главного тренера «Шахтера» Марино Пушича – рассказывал, что Судаковым интересуются многие клубы европейского континента.

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Георгий Судаков Вадим Шаблий Шахтер Донецк Тоттенхэм трансферы УПЛ трансферы АПЛ трансферы Лондон Тоттенхэм Арена
Алексей Сливченко Источник: The Mirror
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Комментарии 7
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PUMA
Давайте все таки про Зубкова поговорим
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+7
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avk2307
Там в статье ж есть ответ на заголовок. Тотенхем не будет Судакова покупать, т.к. Палкин просит денег за Соломона. А Тотенхем не платит. Если Палкин в суд пойдет, то какой контракт с Тотенхемом?
По факту просто Шаблий в Лондоне был и все. 
И опять же вопрос : а он же призывного возраста . Как он там оказался ?
Или он как Ринат Леонидович случайно выехал и решил не возвращаться?
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+5
FunnyCat_____
Что с Зубковым там?
На игроков шахтера дисквалификации не распространяются ?
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+5
maxno
Шаблон был на стадионе Тоттенхем. А теперь расскажет сказки о договорах на миллиарды долларов США за игроков шахты. Хотя сам посмотрел музей клуба.
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0
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