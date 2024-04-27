Говорили о Судакове? Шаблий посетил Лондон и стадион Тоттенхэма

В середине недели украинский агент Вадим Шаблий, представляющий интересы хавбека «Шахтера» Георгия Судакова, побывал в Лондоне, где, в частности, посетил стадион «Тоттенхэма».

Фото с арены «шпор» Шаблий выложил в своем аккаунте Instagram.

По информации британских таблоидов, Шаблий побывал на стадионе «Тоттенхэма», чтобы провести переговоры с руководством этого клуба о потенциальном трансфере Судакова грядущим летом.

Считается, что «Тоттенхэм» может составить конкуренцию итальянским «Наполи» и «Ювентусу», которые очень активно прицениваются к Судакову с зимы нынешнего года.

Впрочем, помешать договориться с «горняками» лондонскому клубу может история вокруг израильского вингера Манора Соломона. Этого игрока «Тоттенхэм» подписал летом минувшего года, фактически использовав Annexe 7 ФИФА. После этого «Шахтер» потребовал от «шпор» компенсации, но до сих пор клубы так и не пришли к консенсусу в этом вопросе.

Ранее Карло Николини – один из ассистентов главного тренера «Шахтера» Марино Пушича – рассказывал, что Судаковым интересуются многие клубы европейского континента.