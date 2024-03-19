Шахтер не договорился с Тоттенхэмом о компенсации за Соломона. Будет суд?

Руководство «Шахтера» рассматривает возможность подачи судебного иска в Спортивный арбитражный суд на «Тоттенхэм» за «несправедливое обогащение», которое «шпоры» получили в результате подписания израильского вингера Манора Соломона на основании Annexe 7 ФИФА.

Прежде стороны вели переговоры о справедливой сумме компенсации, но они ни к чему не привели.

«С октября мы усердно ведем переговоры с «Тоттенхэмом». Но, в конце концов, лондонский клуб не действовал таким образом, чтобы поддержать принципы справедливости и равенства. В этой ситуации мы испытываем чувство неуважения со стороны «Тоттенхэма».

«Мы хотели бы обратиться к председателю «шпор» Дэниелу Леви с просьбой действовать добросовестно и поддерживать общие ценности европейской футбольной семьи, чтобы найти справедливый способ выплатить нам компенсацию по этому трансферу и это то, о чем мы говорим», – заявил генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.

Между Палкиным и Ребеккой Кейплхорн, директором по футбольной администрации и управлению «Тоттенхэма», велись переговоры, в ходе которых «шпоры» предлагали выплатить 10% от суммы продажи, если Соломон покинет лондонский клуб. Соломон сыграл за «Тоттенхэм» всего шесть раз, поскольку с октября выбыл из игры из-за травмы колена.

«Они что-то предлагали, но это даже несерьезно. Это что-то вроде крошек, чтобы показать, что они готовы что-то отдать, но это не сравнимо с тем, что они получили. Такой клуб, как «Тоттенхэм», не может так себя вести. Это топ-клуб, известный во всем мире, и вести себя так – очень странно».

«Мы вели с ними переговоры в течение многих месяцев, мы их уважали и не просили, честно говоря, какую-то огромную сумму. Мы даже не просили денег. Мы сказали: «Хорошо, дайте нам комиссию от последующего трансфера». Когда вы получаете игрока бесплатно, а этот игрок стоит 20 миллионов евро – трансферный рынок всегда недооценивает игроков – это что-то значит. Это значит, что мы развивали и инвестировали в этого игрока. Вы должны уважать нашу работу. Если мы все говорим, что мы одна футбольная семья и после этого вы получаете игрока бесплатно и не обращаете внимания на нас, это несправедливо. Для меня 20%, 30% были бы справедливой стоимостью. В данной ситуации это была бы справедливая оценка».

«Шахтер» готов обратиться в суд с иском против «Тоттенхэма», как ранее сделал это по отношению к «Лиону», «Галатасараю» и Тете, но считает, что «шпорам» следует действовать добросовестно по отношению к клубу, пытающемуся продолжать функционировать в стране, где идет война.

«Если понадобится, мы собираемся возбудить судебный иск против «шпор». Но в любом случае я обращаюсь к председателю «Тоттенхэма» потому, что верю, что он протянет нам руку помощи и поддержит. У нас в стране война, и они должны обратить на это внимание. Когда в нашей стране началась война, нас поддержал весь демократический мир. Я взываю к такой морали, чтобы она помогла нам. Но в любом случае, дело в наших спорах с ФИФА… Да, мы проиграли в CAS, и бороться с системой сложно. Но в любом случае мы считаем, что если клубы получают что-то бесплатно, то это несправедливое обогащение».

«Мы пойдем в суд и сделаем все возможное, чтобы получить какую-то компенсацию, потому что мы вкладываем много денег в игроков, и такая ситуация невозможна. Нам нужно поделиться своими проблемами и получить помощь от клубов. Если ФИФА и Ассоциация европейских клубов говорят, что мы одна футбольная семья, мы должны быть семьей, а не вот так».

Представитель «Тоттенхэма» прокомментировал ситуацию следующим образом: «Мы сделали пожертвование в фонд «Шахтера» после товарищеского матча прошлым летом и продолжаем обсуждать с ними эту ситуацию, но не через прессу».

В августе минувшего года два клуба провели товарищеский матч, в ходе которого было собрано 505 тысяч фунтов стерлингов для социального фонда «Шахтера» для реализации проектов поддержки и помощи пострадавшим от войны.

Источники в ФИФА подтвердили, что ситуация по каждому игроку рассматривается в частном порядке, поэтому футболисты не могут автоматически уйти по бесплатному трансферу.