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  4. Тоттенхэм согласился выплатить Шахтеру компенсацию за Соломона – СМИ
Украина. Премьер лига
14 ноября 2023, 22:07 |
4534
9

Тоттенхэм согласился выплатить Шахтеру компенсацию за Соломона – СМИ

«Галатасарай» расстроился от этой новости, так как это грозит стамбульцам последствиям по Тете

14 ноября 2023, 22:07 |
4534
9
Тоттенхэм согласился выплатить Шахтеру компенсацию за Соломона – СМИ
ФК Галатасарай. Тете

Лондонский «Тоттенхэм» согласился полюбовно уладить спор с донецким «Шахтером», касающийся трансфера израильского вингера Манора Соломона.

«Шпоры» подписали футболиста из стана «горняков», воспользовавшись Annexe 7 ФИФА, однако «Шахтер» затребовал за Соломона компенсацию. Украинский клуб попросил от английского 6,5 миллионов евро плюс процент от дальнейшей перепродажи израильтянина, и по результатам продолжительных переговоров «шпоры» все-таки решили пойти на эти условия.

Данная новость является важной и для турецкого «Галатасарая», который летом также по Annexe 7 ФИФА подписал из «Шахтера» Тете, не уплатив никакой компенсации «горнякам».

После прецедента с «Тоттенхэмом» ожидается, что ФИФА предложит «Галатасараю» в частном порядке решить вопрос с «Шахтером» по компенсации за Тете. Если турецкий клуб не пойдет на это, то дело будет передано для рассмотрения в соответствующий орган ФИФА, который и примет окончательный вердикт о сумме компенсации.

Ранее президент «Галатасарая» Дурсун Озбек заявлял, что по заверениям юристов трансфер Тете в стамбульский клуб является абсолютно законным, по причине чего финансовые претензии со стороны «Шахтера» функционер посчитал необоснованными.

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Тете Шахтер Донецк Галатасарай Манор Соломон Тоттенхэм трансферы УПЛ трансферы трансферы АПЛ
Источник Fotospor
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Комментарии 9
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valerafan1
Англійці справжні джентельмени. Повага до Тоттенхема.
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+4
New Zealander
Супер. Какраз на ети деньги нам срочно нужен игрок уровня Соломона. Потарапливайтесь
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+1
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AK.228
О, а еблани казали, що Шахтар нічого не отримає 
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-1
Alex T
Вообще поимели шахту знатно, интересно было ли такое если б это была не Украина, а другая страна, явно что вряд ли
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-1
avk2307
може в аренду назад? Щось він останнім часом там не виходить , при тому, що зараз у Тоенхема є проблеми з складом
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-1
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