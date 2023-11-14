Лондонский «Тоттенхэм» согласился полюбовно уладить спор с донецким «Шахтером», касающийся трансфера израильского вингера Манора Соломона.

«Шпоры» подписали футболиста из стана «горняков», воспользовавшись Annexe 7 ФИФА, однако «Шахтер» затребовал за Соломона компенсацию. Украинский клуб попросил от английского 6,5 миллионов евро плюс процент от дальнейшей перепродажи израильтянина, и по результатам продолжительных переговоров «шпоры» все-таки решили пойти на эти условия.

Данная новость является важной и для турецкого «Галатасарая», который летом также по Annexe 7 ФИФА подписал из «Шахтера» Тете, не уплатив никакой компенсации «горнякам».

После прецедента с «Тоттенхэмом» ожидается, что ФИФА предложит «Галатасараю» в частном порядке решить вопрос с «Шахтером» по компенсации за Тете. Если турецкий клуб не пойдет на это, то дело будет передано для рассмотрения в соответствующий орган ФИФА, который и примет окончательный вердикт о сумме компенсации.

Ранее президент «Галатасарая» Дурсун Озбек заявлял, что по заверениям юристов трансфер Тете в стамбульский клуб является абсолютно законным, по причине чего финансовые претензии со стороны «Шахтера» функционер посчитал необоснованными.