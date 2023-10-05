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  4. Президент Галатасарая – о претензиях Шахтера: «Трансфер Тете законен!»
Турция
05 октября 2023, 22:33 |
703
4

Президент Галатасарая – о претензиях Шахтера: «Трансфер Тете законен!»

В Турции не готовы платить отступные за бразильца

05 октября 2023, 22:33 |
703
4
Президент Галатасарая – о претензиях Шахтера: «Трансфер Тете законен!»
ФК Галатасарай. Тете

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек прокомментировал претензии к его клубу и вингеру стамбульцев Тете со стороны донецкого «Шахтера».

«Заявление донецкого «Шахтера»? Мы получили заключения от юридически значимых институтов по поводу трансфера Тете. Трансфер Тете законен! Если бы это было не так, Турецкая футбольная федерация не позволила бы ему играть», - заявил Озбек.

Ранее генеральный директор «горняков» Сергей Палкин рассказал о поданном иске против Тете.

У «Галатасарая» сразу после подписания Тете были проблемы с получением трансферного сертификата на футболиста, однако впоследствии турки все же раздобыли необходимые бумаги.

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Тете Галатасарай Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Источник Milliyet
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Комментарии 4
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T-800
аукається трошки донецьким віджимателям
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+1
Vitason
Да,другими словами да пош...и вы,что вы нам сделаете! Это как со Швейцарией и кантона,вроде мы и правы,а у нас вот так есть кантона,а у нас есть параграф УЕФА и если судиться то с УЕФА могли они так сделать или нет! А УЕФА не дураки ,наверняка они советовались по поводу непредвиденной ситуации (войны) и им по любому сказали что это непредвиденная ситуация и люди не могут рисковать жизнью чтобы исполнять условия контракта вот и все ,они могут покинуть страну ссылаясь на такое слово как война где гибнут люди,вот и УЕФА отпустила их как  людей которые не могут играть когда их жизни в опасности и вопрос они должны решать не с клубами и клянчить у них деньги,а должны решать с УЕФА, которая приняла закон,а клубы ссылаясь на закон сделали как им выгодно,какие вопросы до клуба!? Не было бы закона никто не посмел бы так делать,что там за юристы в Шахтер, почему они не судятся с УЕФА, наверное они понимают,что УЕФА их пошлет,потому что в Европе и в Европейском законодательстве,во главе стоит человек и его безопасность,а уже потом деньги!!
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0
Alex T
Карма какая-то, везде шахту посылают теперь, хотя и не по делу 
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0
Александр Шевченко
Также и Тоттенхем пошлем рыжего уплютка за Соломона. 
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-2
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Теннис
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