Президент Галатасарая – о претензиях Шахтера: «Трансфер Тете законен!»

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек прокомментировал претензии к его клубу и вингеру стамбульцев Тете со стороны донецкого «Шахтера».

«Заявление донецкого «Шахтера»? Мы получили заключения от юридически значимых институтов по поводу трансфера Тете. Трансфер Тете законен! Если бы это было не так, Турецкая футбольная федерация не позволила бы ему играть», - заявил Озбек.

Ранее генеральный директор «горняков» Сергей Палкин рассказал о поданном иске против Тете.

У «Галатасарая» сразу после подписания Тете были проблемы с получением трансферного сертификата на футболиста, однако впоследствии турки все же раздобыли необходимые бумаги.