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  4. Названа сумма, которую Шахтер запросил у Тоттенхэма за Соломона
Украина. Премьер лига
06 августа 2023, 21:48 |
1725
6

Названа сумма, которую Шахтер запросил у Тоттенхэма за Соломона

В минувшем месяце израильский вингер подписал со «шпорами» контракт до лета 2028 года

06 августа 2023, 21:48 |
1725
6
Названа сумма, которую Шахтер запросил у Тоттенхэма за Соломона
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Донецкий «Шахтер» требует 6,5 миллионов евро в качестве компенсации от «Тоттенхэма» за подписание израильского вингера Манора Соломона.

Об этом стало известно после встречи между генеральным директором «горняков» Сергеем Палкиным и директором «шпор» по футбольному администрированию и управлению Ребеккой Кейплхорн.

В ответ на запрос «Шахтера» англичане предложили украинцам процент от сумму потенциальной будущей продажи израильского футболиста.

Отмечается, что переговоры между двумя клубами продолжатся, и стороны надеются прийти к соглашению.

Ранее «Тоттенхэм», воспользовавшись Annexe 7 ФИФА, объявили о подписании Манора Соломона в качестве свободного агента. Контракт вингера с «Шахтером» действовал до 31 декабря, и это позволило футболисту покинуть украинский клуб бесплатно, хотя «горняки» и заявляли о готовности пойти в суд против клуба, который оформит трансфер подобным образом.

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Источник The Athletic
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Комментарии 6
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FunnyCat_____
забавно  звучит  "вымогает" в данном контексте, Тоттенхем же не в УПЛ играет 
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+2
Summertime
Вполне цивилизованный вариант. "...англичане предложили украинцам процент от суммы потенциальной будущей продажи израильского футболиста"   Куда спешить?  Это же как деньги  в банке.
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+1
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Біг О
Тоттенхем запропонував цілком пристойні умови.
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0
PUMA
Что то требовать в такой ситуации,смех.Тут бы хоть что то перепало 
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0
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