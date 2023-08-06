Названа сумма, которую Шахтер запросил у Тоттенхэма за Соломона

Донецкий «Шахтер» требует 6,5 миллионов евро в качестве компенсации от «Тоттенхэма» за подписание израильского вингера Манора Соломона.

Об этом стало известно после встречи между генеральным директором «горняков» Сергеем Палкиным и директором «шпор» по футбольному администрированию и управлению Ребеккой Кейплхорн.

В ответ на запрос «Шахтера» англичане предложили украинцам процент от сумму потенциальной будущей продажи израильского футболиста.

Отмечается, что переговоры между двумя клубами продолжатся, и стороны надеются прийти к соглашению.

Ранее «Тоттенхэм», воспользовавшись Annexe 7 ФИФА, объявили о подписании Манора Соломона в качестве свободного агента. Контракт вингера с «Шахтером» действовал до 31 декабря, и это позволило футболисту покинуть украинский клуб бесплатно, хотя «горняки» и заявляли о готовности пойти в суд против клуба, который оформит трансфер подобным образом.