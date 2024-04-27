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  4. Неудачник финала Лиги чемпионов в Киеве покинет Ньюкасл
Англия
27 апреля 2024, 15:02 |
233
0

Неудачник финала Лиги чемпионов в Киеве покинет Ньюкасл

С осени 2022-го Кариус сыграл всего два матча за «сорок» в АПЛ

27 апреля 2024, 15:02 |
233
0
Неудачник финала Лиги чемпионов в Киеве покинет Ньюкасл
Getty Images/Global Images Ukraine. Лорис Кариус

Голкипер Лорис Кариус, которого многие запомнили по ошибкам в киевском финале Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» уступил мадридскому «Реалу», по окончании нынешнего сезона покинет «Ньюкасл».

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что руководство «сорок» приняло окончательное решение. При этом в «Ньюкасле» решили активировать опцию продления контракта на год другого резервного голкипера – 32-летнего Марка Гиллеспи.

Кариус перешел в «Ньюкасл» осенью 2022 года, с тех пор проведя всего два матча за «сорок» в АПЛ и пропустив в них шесть голов.

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