Неудачник финала Лиги чемпионов в Киеве покинет Ньюкасл
С осени 2022-го Кариус сыграл всего два матча за «сорок» в АПЛ
Голкипер Лорис Кариус, которого многие запомнили по ошибкам в киевском финале Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» уступил мадридскому «Реалу», по окончании нынешнего сезона покинет «Ньюкасл».
Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что руководство «сорок» приняло окончательное решение. При этом в «Ньюкасле» решили активировать опцию продления контракта на год другого резервного голкипера – 32-летнего Марка Гиллеспи.
Кариус перешел в «Ньюкасл» осенью 2022 года, с тех пор проведя всего два матча за «сорок» в АПЛ и пропустив в них шесть голов.
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