Ястремская – out. Известна половина участниц 1/8 финала в Мадриде
Обидчица Свитолиной переиграла Викторию Азаренко
Состоялись матчи 3-го раунда на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) в верхней части турнирной сетки в одиночном разряде.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла третьей ракетке мира Коко Гофф, представительниц Украины и одиночном разряде не осталось.
Испанка Сара Соррибес Тормо, обидчица Элины Свитолиной, переиграла экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко.
Мадрид. 3-й круг
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Сорана Кырстя [27] – 6:1, 6:1
Сара Соррибес Тормо – Виктория Азаренко [23] – 7:6(0), 6:3
Беатрис Хаддад Майя [11] – Эмма Наварро [19] – 6:4, 6:4
Мария Саккари [5] – Слоан Стивенс – 6:1, 6:3
Коко Гофф [3] – Даяна Ястремская [31] – 6:4, 6:1
Мэдисон Киз [18] – Людмила Самсонова [15] – 6:2, 6:3
Алена Остапенко [9] – Мария Лурдес Карле [Q] – 6:3, 6:3
Онс Жабер [8] – Лейла Фернандес [32] – 7:5, 2:6, 6:4
Мадрид. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Сара Соррибес Тормо
Беатрис Хаддад Майя [11] – Мария Саккари [5]
Коко Гофф [3] – Мэдисон Киз [18]
Алена Остапенко [9] – Онс Жабер [8]
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