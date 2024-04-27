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WTA
27 апреля 2024, 22:52 |
724
0

Ястремская – out. Известна половина участниц 1/8 финала в Мадриде

Обидчица Свитолиной переиграла Викторию Азаренко

27 апреля 2024, 22:52 |
724
0
Ястремская – out. Известна половина участниц 1/8 финала в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Состоялись матчи 3-го раунда на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) в верхней части турнирной сетки в одиночном разряде.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла третьей ракетке мира Коко Гофф, представительниц Украины и одиночном разряде не осталось.

Испанка Сара Соррибес Тормо, обидчица Элины Свитолиной, переиграла экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко.

Мадрид. 3-й круг

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Сорана Кырстя [27] – 6:1, 6:1
Сара Соррибес Тормо – Виктория Азаренко [23] – 7:6(0), 6:3

Беатрис Хаддад Майя [11] – Эмма Наварро [19] – 6:4, 6:4
Мария Саккари [5] – Слоан Стивенс – 6:1, 6:3

Коко Гофф [3] – Даяна Ястремская [31] – 6:4, 6:1
Мэдисон Киз [18] – Людмила Самсонова [15] – 6:2, 6:3

Алена Остапенко [9] – Мария Лурдес Карле [Q] – 6:3, 6:3
Онс Жабер [8] – Лейла Фернандес [32] – 7:5, 2:6, 6:4

Мадрид. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Сара Соррибес Тормо
Беатрис Хаддад Майя [11] – Мария Саккари [5]

Коко Гофф [3] – Мэдисон Киз [18]
Алена Остапенко [9] – Онс Жабер [8]

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Даяна Ястремская – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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