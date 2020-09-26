Украинская Премьер-лига. 4-й тур.
«Минай» – «Динамо» – 0:0
На 15-й минуте Беньямин Вербич не реализовал пенальти (вратарь).
Дмитрий Павлиш (6)
Дмитрий Павлиш (14, фол последней надежды)
«Минай»: Андрей Попович, Тарас Сакив, Мислав Матич, Максим Лопырёнок, Андрей Ткачук, Антон Шиндер, Дмитрий Павлиш, Денис Кожанов (Александр Маткобожик, 21), Анатолий Нуриев, Василий Пиняшко, Кирилл Меличенко
Запас: Антон Каниболоцкий, Руис Эдгар Капаррос, Даниил Кныш, Aлександр Снижко, Алексей Шпак, Шемми Маембе, Рустам Ахмедзаде, Олег Голодюк
«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Aлександр Сирота, Томаш Кендзёра, Aлександр Андриевский, Владимир Шепелев, Беньямин Вербич, Виктор Цыганков, Миккель Дуэлунд, Владислав Супряга
Запас: Денис Бойко, Сергей Сидорчук, Фран Соль, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Артем Шабанов, Карлос Де Пена, Aлександр Караваев, Виталий Буяльский
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
НСК «Олимпийский» (Киев)
31 мин. Сакив сыграл надежно после заброса на ход Цыганкову.
29 мин. Оффсайд у Дуэлунда.
26 мин. Дуэлунд слишком сильно забросил мяч на Супрягу в штрафную.
24 мин. Попович опередил Цыганкова, который мчался к мячу после передачи на ход.
23 мин. Неудачная атака Миная.
21 мин. Замена у Миная. Вместо Кожанова на поле вышел Маткобожик.
18 мин. Киевляне контролируют мяч.
15 мин. Не забивает Вербич! Попович среагировал на удар словенца!
14 мин. Красная и пенальти! Павлиш завалил Супряга, который вышел один на один с голкипером!
11 мин. ОПАСНО! Супряга прострелил в центр штрафной, и Цыганков пробил рядом со штангой!
9 мин. Минайцы используют высокий прессинг.
7 мин. Датчанину оказали медпомощь, и он продолжает встречу.
6 мин. Павлиш грубо сыграл против Дуэлунда.
2 мин. Пока игра идет в центре поля.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В субботу, 26-го сентября, состоится поединок 4-го тура чемпионата Украины, в котором встретятся «Минай» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 14:00.
Изначально местом проведения встречи был Ужгород, но по соглашению сторон ее перенесли в Киев. При этом команда из Закарпатья остается номинальным хозяином поля. В прошедший мид-уик «Динамо» одержало важную победу в Генте и приблизилось к попаданию в групповой этап Лиги чемпионов. В предыдущем туре национального первенства киевляне на своем поле одолели ПФК «Львов» со счетом 3:1, а «Минай» в гостевом поединке крупно уступил донецкому «Олимпику» – 0:3. Ранее соперники дважды встречались в Кубке Украины. В сезоне 2018/2019 в 1/8 финала «бело-синие» обыграли минайцев со счетом 3:1, а в следующем розыгрыше киевляне одержали победу в полуфинале – 2:0.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Динамо».
Александр Снитко, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Олег , почему ты такой жалкий защекан?
Покажи где и в чем я признался ?
Или показываешь , или ловишь скрин и порцию ссанины
Я не против траура до мира.
Покажи где и в чем я признался ?
Или показываешь , или ловишь скрин и порцию ссанины
фол был не умышленный ?
Лох сызранский
В Феодосий оно живет , даун
зачем ты херню лабаешь?
Лох сызранский
В Феодосий оно живет , даун
В катастрофе Ан-26 погибли парни из 11-ти областей, а траур только на Харьковщине?
зачем ты херню лабаешь?
фол был не умышленный ?
зачем ты херню лабаешь?
У тебя в мокшансих епенях свои правила футбола ?
В катастрофе Ан-26 погибли парни из 11-ти областей, а траур только на Харьковщине?
https://www.youtube.com/watch?v=0XeknE3MxyY&t=12s&ab_channel=BULL-FIFA
Олег , почему ты такой жалкий защекан?
Покажи где и в чем я признался ?
Или показываешь , или ловишь скрин и порцию ссанины
Я не против траура до мира.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.