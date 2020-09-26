Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Минай» – «Динамо» – 0:0

На 15-й минуте Беньямин Вербич не реализовал пенальти (вратарь).

Дмитрий Павлиш (6)

Дмитрий Павлиш (14, фол последней надежды)

«Минай»: Андрей Попович, Тарас Сакив, Мислав Матич, Максим Лопырёнок, Андрей Ткачук, Антон Шиндер, Дмитрий Павлиш, Денис Кожанов (Александр Маткобожик, 21), Анатолий Нуриев, Василий Пиняшко, Кирилл Меличенко

Запас: Антон Каниболоцкий, Руис Эдгар Капаррос, Даниил Кныш, Aлександр Снижко, Алексей Шпак, Шемми Маембе, Рустам Ахмедзаде, Олег Голодюк

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Aлександр Сирота, Томаш Кендзёра, Aлександр Андриевский, Владимир Шепелев, Беньямин Вербич, Виктор Цыганков, Миккель Дуэлунд, Владислав Супряга

Запас: Денис Бойко, Сергей Сидорчук, Фран Соль, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Артем Шабанов, Карлос Де Пена, Aлександр Караваев, Виталий Буяльский

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

НСК «Олимпийский» (Киев)

31 мин. Сакив сыграл надежно после заброса на ход Цыганкову.

29 мин. Оффсайд у Дуэлунда.

26 мин. Дуэлунд слишком сильно забросил мяч на Супрягу в штрафную.

24 мин. Попович опередил Цыганкова, который мчался к мячу после передачи на ход.

23 мин. Неудачная атака Миная.

21 мин. Замена у Миная. Вместо Кожанова на поле вышел Маткобожик.

18 мин. Киевляне контролируют мяч.

15 мин. Не забивает Вербич! Попович среагировал на удар словенца!

14 мин. Красная и пенальти! Павлиш завалил Супряга, который вышел один на один с голкипером!

11 мин. ОПАСНО! Супряга прострелил в центр штрафной, и Цыганков пробил рядом со штангой!

9 мин. Минайцы используют высокий прессинг.

7 мин. Датчанину оказали медпомощь, и он продолжает встречу.

6 мин. Павлиш грубо сыграл против Дуэлунда.

2 мин. Пока игра идет в центре поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 26-го сентября, состоится поединок 4-го тура чемпионата Украины, в котором встретятся «Минай» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 14:00.

Изначально местом проведения встречи был Ужгород, но по соглашению сторон ее перенесли в Киев. При этом команда из Закарпатья остается номинальным хозяином поля. В прошедший мид-уик «Динамо» одержало важную победу в Генте и приблизилось к попаданию в групповой этап Лиги чемпионов. В предыдущем туре национального первенства киевляне на своем поле одолели ПФК «Львов» со счетом 3:1, а «Минай» в гостевом поединке крупно уступил донецкому «Олимпику» – 0:3. Ранее соперники дважды встречались в Кубке Украины. В сезоне 2018/2019 в 1/8 финала «бело-синие» обыграли минайцев со счетом 3:1, а в следующем розыгрыше киевляне одержали победу в полуфинале – 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Динамо».