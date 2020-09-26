4-й тур
Минай
0:0
Динамо Киев
'33   ТВ-трансляция: 

Минай – Динамо – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 26.09.2020 14:00
  • 9984 просмотра
  • 55 комментариев
Минай – Динамо – 0:0. LIVE
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Минай» – «Динамо» – 0:0

На 15-й минуте Беньямин Вербич не реализовал пенальти (вратарь).

Дмитрий Павлиш (6)

Дмитрий Павлиш (14, фол последней надежды)

«Минай»: Андрей Попович, Тарас Сакив, Мислав Матич, Максим Лопырёнок, Андрей Ткачук, Антон Шиндер, Дмитрий Павлиш, Денис Кожанов (Александр Маткобожик, 21), Анатолий Нуриев, Василий Пиняшко, Кирилл Меличенко

Запас: Антон Каниболоцкий, Руис Эдгар Капаррос, Даниил Кныш, Aлександр Снижко, Алексей Шпак, Шемми Маембе, Рустам Ахмедзаде, Олег Голодюк

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Aлександр Сирота, Томаш Кендзёра, Aлександр Андриевский, Владимир Шепелев, Беньямин Вербич, Виктор Цыганков, Миккель Дуэлунд, Владислав Супряга

Запас: Денис Бойко, Сергей Сидорчук, Фран Соль, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Артем Шабанов, Карлос Де Пена, Aлександр Караваев, Виталий Буяльский

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

НСК «Олимпийский» (Киев)

 

 

31 мин. Сакив сыграл надежно после заброса на ход Цыганкову.

29 мин. Оффсайд у Дуэлунда.

26 мин. Дуэлунд слишком сильно забросил мяч на Супрягу в штрафную.

24 мин. Попович опередил Цыганкова, который мчался к мячу после передачи на ход.

23 мин. Неудачная атака Миная.

21 мин. Замена у Миная. Вместо Кожанова на поле вышел Маткобожик.

18 мин. Киевляне контролируют мяч.

15 мин. Не забивает Вербич! Попович среагировал на удар словенца!

14 мин. Красная и пенальти! Павлиш завалил Супряга, который вышел один на один с голкипером!

11 мин. ОПАСНО! Супряга прострелил в центр штрафной, и Цыганков пробил рядом со штангой!

9 мин. Минайцы используют высокий прессинг.

7 мин. Датчанину оказали медпомощь, и он продолжает встречу.

6 мин. Павлиш грубо сыграл против Дуэлунда.

2 мин. Пока игра идет в центре поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В субботу, 26-го сентября, состоится поединок 4-го тура чемпионата Украины, в котором встретятся «Минай» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 14:00.

Изначально местом проведения встречи был Ужгород, но по соглашению сторон ее перенесли в Киев. При этом команда из Закарпатья остается номинальным хозяином поля. В прошедший мид-уик «Динамо» одержало важную победу в Генте и приблизилось к попаданию в групповой этап Лиги чемпионов. В предыдущем туре национального первенства киевляне на своем поле одолели ПФК «Львов» со счетом 3:1, а «Минай» в гостевом поединке крупно уступил донецкому «Олимпику» – 0:3. Ранее соперники дважды встречались в Кубке Украины. В сезоне 2018/2019 в 1/8 финала «бело-синие» обыграли минайцев со счетом 3:1, а в следующем розыгрыше киевляне одержали победу в полуфинале – 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Динамо».

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Александр Снитко, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    erty
    online
      erty, 26.09.2020 14:34
    0
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 14:32
    Ничо, даже если у дерьнамы ничего не будет получаться даже так, можно ещё одного игрока просто так удалить.
    "леди у гага" подскажи ,как тебя удалить?может быть собрать тебе на еду,чтобы ты тут не позорилась?
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 26.09.2020 14:34
    0
    Почему Родригеш не в составе?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.09.2020 14:34
    0
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 14:33
    Гей, не нервничай, ну гей ты и гей, тем более ты само в этом призналось, это твой выбор.
    Все зассыха , опять слилась
    Олег , почему ты такой жалкий защекан?
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 26.09.2020 14:33
    0
    erty, 26.09.2020 14:30
    так накати за пацанов и не делай из этого шум!
    Ты лучше свой срач заглуши, если в разуме.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 26.09.2020 14:33
    0
    jekаfunny, 26.09.2020 14:31
    От того что ты , обоссыш что то пишешь по сто раз на день , это правдой не становится
    Покажи где и в чем я признался ?
    Или показываешь , или ловишь скрин и порцию ссанины
    Гей, не нервничай, ну гей ты и гей, тем более ты само в этом призналось, это твой выбор.
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 26.09.2020 14:32
    0
    kvv1404, 26.09.2020 14:22
    А говорять що по методичкам УЕФА подвійного покарання не має бути.Тобто якщо "фол останньої надії" за межами карного майданчика то штрафний і червона,якщо в карному майданчику то гірчичник і пенальті! Після цього епізоду дивитись гру не має сенсу!Одного я ніяк не зрозумію-всі кричать про кишенькове УАФ що судді куплені Ахметкою,але судді чомусь прихильні до Динамо!
    "Фол последней надежды" в штрафной площадке будет наказываться, кроме назначения пенальти, красной карточкой только тогда, когда нарушение правил было преднамеренным. Если же фол был непреднамеренным, то назначение пенальти должно сопровождаться желтой карточкой.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 26.09.2020 14:32
    0
    Ничо, даже если у дерьнамы ничего не будет получаться даже так, можно ещё одного игрока просто так удалить.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 26.09.2020 14:32
    0
    kvv1404, 26.09.2020 14:26
    У нас в країні війна,нам по суті кожний тур тоді треба грати в траурних пов*язках!!! Тому не роби з горя фетіш!!!
    Сгорели и ладно? Не мы же...
    Я не против траура до мира.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.09.2020 14:31
    -1
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 14:29
    Гей, мы понимаем и уважаем твой выбор, тем более на днях ты в этом открыто признался что ты гей.
    От того что ты , обоссыш что то пишешь по сто раз на день , это правдой не становится
    Покажи где и в чем я признался ?
    Или показываешь , или ловишь скрин и порцию ссанины
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 26.09.2020 14:31
    0
    fedd1979, 26.09.2020 14:31
    Ітого, третина гри - два моменти й беззубі спроби пробити захист... Не густо
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 26.09.2020 14:31
    0
    Vadin, 26.09.2020 14:30
    Я про теж саме.. Але шо з даунбачят візьмеш
    действительно ничего не возьмешь,у них главное пукнуть ,создать дымовую завесу!
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 26.09.2020 14:31
    0
    Ітого, третина гри - два моменти й беззубі спроби пробити захист... Не густо
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 26.09.2020 14:30
    -2
    con clusion, 26.09.2020 14:29
    А куда ему деваться, если он спал дома, а приехал на огарки? И это не по президенту делается, а от души.
    так накати за пацанов и не делай из этого шум!
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 26.09.2020 14:30
    -2
    erty, 26.09.2020 14:26
    По прежним правилам игрок, совершивший "фол последней надежды" (правильнее говорить "лишение соперника явной голевой возможности"), автоматически удалялся с поля, получал дисквалификацию на следующий матч, а в ворота его команды назначался 11-метровый или обычный штрафной удар. Причем, не важно: умышленно совершил нарушение игрок или нет. Теперь за неумышленные нарушения можно отделаться желтой карточкой.
    фол был не умышленный ?
    Я про теж саме.. Але шо з даунбачят візьмеш
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 26.09.2020 14:29
    0
    jekаfunny, 26.09.2020 14:28
    Я на днях , тебя обссыкал , с удовольствием повторю это сегодня
    Лох сызранский
    В Феодосий оно живет , даун
    Гей, мы понимаем и уважаем твой выбор, тем более на днях ты в этом открыто признался что ты гей.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 26.09.2020 14:29
    +1
    erty, 26.09.2020 14:21
    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об объявлении на Украине 26 сентября траурным днем в связи с крушением военного самолета Ан-26 в Харьковской области накануне
    зачем ты херню лабаешь?
    А куда ему деваться, если он спал дома, а приехал на огарки? И это не по президенту делается, а от души.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 26.09.2020 14:28
    +1
    Короче Кобин хотел максимум взять,ну вот начинаем обробатывать
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.09.2020 14:28
    -2
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 14:27
    Гей, ты на днях написало что ты гей, ну гей и гей, это твой выбор.
    Я на днях , тебя обссыкал , с удовольствием повторю это сегодня
    Лох сызранский
    В Феодосий оно живет , даун
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 26.09.2020 14:28
    -2
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 14:27
    Гей, ты на днях написало что ты гей, ну гей и гей, это твой выбор.
    "леди у гага" ты созрела для спаурина процедур?
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 26.09.2020 14:28
    -1
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 14:26
    Рагуль, никакой красной там не было, тем более это был самый старт матча.
    Читай футбольні правила для початку.. Фол ззаді, людина прмгає явно на ногу і не намагається навіть зіграти в мяч-це червона чиста
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 26.09.2020 14:22
    +4
    serge_kr, 26.09.2020 14:21
    Опять шубы в деле, удаление и ещё пенальти, позорище киевское
    пенальти не было?
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 26.09.2020 14:21
    +3
    con clusion, 26.09.2020 14:17
    Не хватило ума и денег на траурные повязки?
    В катастрофе Ан-26 погибли парни из 11-ти областей, а траур только на Харьковщине?
    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об объявлении на Украине 26 сентября траурным днем в связи с крушением военного самолета Ан-26 в Харьковской области накануне
    зачем ты херню лабаешь?
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 26.09.2020 13:59
    +3
    Сьогодні буде черговий розрив кротовських жоп
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 26.09.2020 14:26
    +2
    kvv1404, 26.09.2020 14:22
    А говорять що по методичкам УЕФА подвійного покарання не має бути.Тобто якщо "фол останньої надії" за межами карного майданчика то штрафний і червона,якщо в карному майданчику то гірчичник і пенальті! Після цього епізоду дивитись гру не має сенсу!Одного я ніяк не зрозумію-всі кричать про кишенькове УАФ що судді куплені Ахметкою,але судді чомусь прихильні до Динамо!
    По прежним правилам игрок, совершивший "фол последней надежды" (правильнее говорить "лишение соперника явной голевой возможности"), автоматически удалялся с поля, получал дисквалификацию на следующий матч, а в ворота его команды назначался 11-метровый или обычный штрафной удар. Причем, не важно: умышленно совершил нарушение игрок или нет. Теперь за неумышленные нарушения можно отделаться желтой карточкой.
    фол был не умышленный ?
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 26.09.2020 14:29
    +1
    erty, 26.09.2020 14:21
    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об объявлении на Украине 26 сентября траурным днем в связи с крушением военного самолета Ан-26 в Харьковской области накануне
    зачем ты херню лабаешь?
    А куда ему деваться, если он спал дома, а приехал на огарки? И это не по президенту делается, а от души.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 26.09.2020 14:28
    +1
    Короче Кобин хотел максимум взять,ну вот начинаем обробатывать
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.09.2020 14:25
    +1
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 14:22
    Сук это так палевно и так убого выглядит, сразу с первых минут удаление.
    А типо если игрок наиграл на КК в начале матча , не можно надавать ?
    У тебя в мокшансих епенях свои правила футбола ?
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 26.09.2020 14:17
    +1
    Не хватило ума и денег на траурные повязки?
    В катастрофе Ан-26 погибли парни из 11-ти областей, а траур только на Харьковщине?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.09.2020 14:06
    +1
    Вже не вперше бачу, що на трибунах стадіонів в Україні курять. Це як? Дозволено? Чи тільки для президентів команд? Суркіс постійно, Козловський, сьогодні поряд з Михайличенком( не всиг помітити хто це був).
    Ссылка
    Ваня Кривка
      Ваня Кривка, 26.09.2020 10:27
    +1
    Минай в ЛЄ
    https://www.youtube.com/watch?v=0XeknE3MxyY&t=12s&ab_channel=BULL-FIFA
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 26.09.2020 14:34
    0
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 14:32
    Ничо, даже если у дерьнамы ничего не будет получаться даже так, можно ещё одного игрока просто так удалить.
    "леди у гага" подскажи ,как тебя удалить?может быть собрать тебе на еду,чтобы ты тут не позорилась?
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 26.09.2020 14:34
    0
    Почему Родригеш не в составе?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.09.2020 14:34
    0
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 14:33
    Гей, не нервничай, ну гей ты и гей, тем более ты само в этом призналось, это твой выбор.
    Все зассыха , опять слилась
    Олег , почему ты такой жалкий защекан?
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 26.09.2020 14:33
    0
    erty, 26.09.2020 14:30
    так накати за пацанов и не делай из этого шум!
    Ты лучше свой срач заглуши, если в разуме.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 26.09.2020 14:33
    0
    jekаfunny, 26.09.2020 14:31
    От того что ты , обоссыш что то пишешь по сто раз на день , это правдой не становится
    Покажи где и в чем я признался ?
    Или показываешь , или ловишь скрин и порцию ссанины
    Гей, не нервничай, ну гей ты и гей, тем более ты само в этом призналось, это твой выбор.
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 26.09.2020 14:32
    0
    kvv1404, 26.09.2020 14:22
    А говорять що по методичкам УЕФА подвійного покарання не має бути.Тобто якщо "фол останньої надії" за межами карного майданчика то штрафний і червона,якщо в карному майданчику то гірчичник і пенальті! Після цього епізоду дивитись гру не має сенсу!Одного я ніяк не зрозумію-всі кричать про кишенькове УАФ що судді куплені Ахметкою,але судді чомусь прихильні до Динамо!
    "Фол последней надежды" в штрафной площадке будет наказываться, кроме назначения пенальти, красной карточкой только тогда, когда нарушение правил было преднамеренным. Если же фол был непреднамеренным, то назначение пенальти должно сопровождаться желтой карточкой.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 26.09.2020 14:32
    0
    Ничо, даже если у дерьнамы ничего не будет получаться даже так, можно ещё одного игрока просто так удалить.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 26.09.2020 14:32
    0
    kvv1404, 26.09.2020 14:26
    У нас в країні війна,нам по суті кожний тур тоді треба грати в траурних пов*язках!!! Тому не роби з горя фетіш!!!
    Сгорели и ладно? Не мы же...
    Я не против траура до мира.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 26.09.2020 14:31
    0
    fedd1979, 26.09.2020 14:31
    Ітого, третина гри - два моменти й беззубі спроби пробити захист... Не густо
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 26.09.2020 14:31
    0
    Vadin, 26.09.2020 14:30
    Я про теж саме.. Але шо з даунбачят візьмеш
    действительно ничего не возьмешь,у них главное пукнуть ,создать дымовую завесу!
    Ссылка
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