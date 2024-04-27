26.04.2024 22:15 – FT 2 : 2
Португалия27 апреля 2024, 06:54 | Обновлено 27 апреля 2024, 07:04
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ВИДЕО. Суперкамбек с двумя голами. Украинец сыграл за португальскую команду
Жил Висенте и Арока разошлись миром со счетом 2:2
27 апреля 2024, 06:54 | Обновлено 27 апреля 2024, 07:04
1081
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Вечером 26 апреля в чемпионате Португалии сыгран стартовый матч 31-го тура.
Жил Висенте и Арока разошлись миром со счетом 2:2. Хозяева поля спасли игру благодаря голам на 90+4 и 90+5 мин.
Украинский защитник Богдан Милованов весь матч отыграл за Ароку.
Арока занимает 6-е место, набрав 45 очков после 31 матча.
Чемпионат Португалии. 31-й тур, 27 апреля
Жил Висенте – Арока – 2:2
Голы: Туре, 90+4, Буату, 90+5 – Кристо, 47, 82.
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Буату-Мананга (Жил Висенте).
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Туре (Жил Висенте).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Кристо Гонсалес (Арока).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Кристо Гонсалес (Арока).
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