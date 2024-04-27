ВИДЕО. Суперкамбек с двумя голами. Украинец сыграл за португальскую команду

Вечером 26 апреля в чемпионате Португалии сыгран стартовый матч 31-го тура.

Жил Висенте и Арока разошлись миром со счетом 2:2. Хозяева поля спасли игру благодаря голам на 90+4 и 90+5 мин.

Украинский защитник Богдан Милованов весь матч отыграл за Ароку.

Арока занимает 6-е место, набрав 45 очков после 31 матча.

Чемпионат Португалии. 31-й тур, 27 апреля

Жил Висенте – Арока – 2:2

Голы: Туре, 90+4, Буату, 90+5 – Кристо, 47, 82.

Видео голов и обзор матча