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Чемпионат Португалии
Жил Висенте
26.04.2024 22:15 – FT 2 : 2
Арока
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
27 апреля 2024, 06:54 | Обновлено 27 апреля 2024, 07:04
1081
0

ВИДЕО. Суперкамбек с двумя голами. Украинец сыграл за португальскую команду

Жил Висенте и Арока разошлись миром со счетом 2:2

27 апреля 2024, 06:54 | Обновлено 27 апреля 2024, 07:04
1081
0
ВИДЕО. Суперкамбек с двумя голами. Украинец сыграл за португальскую команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Милованов

Вечером 26 апреля в чемпионате Португалии сыгран стартовый матч 31-го тура.

Жил Висенте и Арока разошлись миром со счетом 2:2. Хозяева поля спасли игру благодаря голам на 90+4 и 90+5 мин.

Украинский защитник Богдан Милованов весь матч отыграл за Ароку.

Арока занимает 6-е место, набрав 45 очков после 31 матча.

Чемпионат Португалии. 31-й тур, 27 апреля

Жил Висенте – Арока – 2:2

Голы: Туре, 90+4, Буату, 90+5 – Кристо, 47, 82.

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Буату-Мананга (Жил Висенте).
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Туре (Жил Висенте).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Кристо Гонсалес (Арока).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Кристо Гонсалес (Арока).
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чемпионат Португалии по футболу Арока Жил Висенте Богдан Милованов видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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