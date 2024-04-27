Франция27 апреля 2024, 05:45 | Обновлено 27 апреля 2024, 06:26
47
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Два гола в дебюте матча. Монпелье и Нант разошлись миром
У хозяев забил Акор Адамс, на что гости быстро ответили ударом Маттиса Аблена
27 апреля 2024, 05:45 | Обновлено 27 апреля 2024, 06:26
47
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В матче 31-го тура чемпионата Франции «Монпелье» дома сыграл вничью с «Нантом» (1:1).
У хозяев гол забил Акор Адамс на 2-й минуте, на что гости быстро ответили ударом Маттиса Аблена (7 мин).
«Монпелье» занимает 12-е место в Лиге 1, набрав 37 очков. «Нант» идет на 14-й позиции (32 баллов).
Лига 1. 31-й тур, 26 апреля
Монпелье – Нант – 1:1
Голы: Адамс, 2 – Аблен, 7
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +6
Арно Норден (Монпелье) получает красную карточку.
90’ +2
Lucas Mincarelli Davin (Монпелье) получает красную карточку.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Маттис Аблин (Нант).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Акор Адамс (Монпелье).
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