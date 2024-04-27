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Чемпионат Франции
Монпелье
26.04.2024 22:00 – FT 1 : 1
Нант
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Франция
27 апреля 2024, 05:45 | Обновлено 27 апреля 2024, 06:26
47
0

Два гола в дебюте матча. Монпелье и Нант разошлись миром

У хозяев забил Акор Адамс, на что гости быстро ответили ударом Маттиса Аблена

27 апреля 2024, 05:45 | Обновлено 27 апреля 2024, 06:26
47
0
Два гола в дебюте матча. Монпелье и Нант разошлись миром
У господарів забив Акор Адамс, на що гості швидко відповіли ударом Маттіса Аблена.

В матче 31-го тура чемпионата Франции «Монпелье» дома сыграл вничью с «Нантом» (1:1).

У хозяев гол забил Акор Адамс на 2-й минуте, на что гости быстро ответили ударом Маттиса Аблена (7 мин).

«Монпелье» занимает 12-е место в Лиге 1, набрав 37 очков. «Нант» идет на 14-й позиции (32 баллов).

Лига 1. 31-й тур, 26 апреля

Монпелье – Нант – 1:1

Голы: Адамс, 2 – Аблен, 7

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +6
Арно Норден (Монпелье) получает красную карточку.
90’ +2
Lucas Mincarelli Davin (Монпелье) получает красную карточку.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Маттис Аблин (Нант).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Акор Адамс (Монпелье).
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Монпелье Нант чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) видео голов и обзор Акор Адамс
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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