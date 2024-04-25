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  4. Ракицкий может покинуть Шахтер и перейти в клуб-аутсайдер УПЛ
Украина. Премьер лига
25 апреля 2024, 12:41 |
1035
2

Ракицкий может покинуть Шахтер и перейти в клуб-аутсайдер УПЛ

Опытным центральным защитником интересуется «Металлист 1925»

25 апреля 2024, 12:41 |
1035
2
Ракицкий может покинуть Шахтер и перейти в клуб-аутсайдер УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Харьковский «Металлист 1925» интересуется защитником донецкого «Шахтера» Ярославом Ракицким, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

Интересно, что, по данным портала Transfermarkt, контракт 34-летнего футболиста с «горняками» действует только до завершения сезона 2023/24, так что уже летом он должен стать свободным агентом.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Ярослав Ракицкий провел 8 матчей, но результативными действиями отличиться не сумел. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Украины в 1.5 миллиона евро.

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Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк Металлист 1925 Эндрю Тодос трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: Zorya Londonsk
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Комментарии 2
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Mr Voevudskiy
Этот аутсайдер фактически в 1 лигу слился.. тогда уж лучше в какие-нибудь Полесье. Точно не затеряется 
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Перець
Ще трохи і буде команда пенсіонерів 
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