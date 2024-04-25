Ракицкий может покинуть Шахтер и перейти в клуб-аутсайдер УПЛ

Харьковский «Металлист 1925» интересуется защитником донецкого «Шахтера» Ярославом Ракицким, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

Интересно, что, по данным портала Transfermarkt, контракт 34-летнего футболиста с «горняками» действует только до завершения сезона 2023/24, так что уже летом он должен стать свободным агентом.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Ярослав Ракицкий провел 8 матчей, но результативными действиями отличиться не сумел. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Украины в 1.5 миллиона евро.