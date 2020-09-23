Гент
1:2
Динамо Киев
23.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Группа стала ближе. Динамо в большинстве вырвало гостевую победу у Гента

Киевляне одержали победу в Генте, два украинца бельгийского клуба не смогли доиграть матч

  • 23.09.2020 23:52
  • 7991 просмотр
  • 118 комментариев
Группа стала ближе. Динамо в большинстве вырвало гостевую победу у Гента
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Отчет о матче ожидайте позже.

Лига чемпионов. Плей-офф. Первый матч.

«Гент» – «Динамо» – 1:2

Владислав Супряга (9), Карлос Де Пена (79) – Тим Кляйндинст (41)

Нуриу Фортуна (13), Роман Безус (50), Вадис Оджиджа-Офоэ (56) – Жерсон Родригес (31), Владимир Шепелев (87)

Роман Безус (53, две желтые карточки)

«Гент»: Дави Руф, Нуриу Фортуна, Майкл Нгаду-Нгаджуй, Игорь Пластун, Алессио Кастро-Монтес, Никлас Дорш, Элиша Овусу, Вадис Оджиджа-Офоэ (Жордан Ботака, 62), Роман Безус, Роман Яремчук (Тим Кляйндинст, 25), Лоран Депуатр (Милад Мохаммади, 72)

«Динамо»: Георгий Бущан, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев, 82), Карлос Де Пена, Владислав Супряга (Беньямин Вербич, 66), Жерсон Родригес (Виктор Цыганков, 59)

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Стадион «Геланко Арена» (Гент, Бельгия)

ГЕНТ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Валерий Василенко, Sport.ua

(28 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.09.2020 00:13
    0
    Продолжаем рубрику братьев меньших
    ----------
    mayakovskiy1, 19.09.2020 21:17+5
    С такой игрой Гент просто изнасилует это шапито.
    ----------
    Интересно, этот тоже теперь неделю заходить не будет ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.09.2020 00:13
    0
    футфан, 24.09.2020 00:08
    Такий же як і ти))) і таких тут є достатньо. Замість того щоб радіти перемозі рідної команди, сидиш тут срач розводиш
    Я радуюсь , победе
    И тому что загаражное лошье , снова умылось своей ненависть к Динамо
    А ты шахтера фан , я так понимаю?
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 24.09.2020 00:12
    0
    Trasher311987, 24.09.2020 00:10
    Я ржу Луческу играет в Динамовский футбол.))))
    Потому что он из Динамо Бухарест.
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 24.09.2020 00:12
    0
    Между тем на аллее динамовских сердец теперь красуется Безус. Закончит карьеру футболиста-сменит Луческу
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 24.09.2020 00:12
    +1
    Алексей Голяченко, 24.09.2020 00:08
    Я болелщик Динамо и рад что мы сегодня выиграли.
    Но двоякое видинье сегодня этой игры у меня.
    Яремчук, выходит с игры со старта из за травмы и у его много поводов даже если у его ее нет ( не лады с тренером, бывшый клуб, желание покинуть ГенТ и т д )
    Безус, заряженный забить или выиграть у нас и доказать неправоту со стороны руководства ДК в прошлом и перестарался
    Но и есть еще один блеск в этой игре и я как болельщик ДК не мог это пропустить. Неужели Суркис купил эту игру у наших соотечиствиников? Я надеюсь я ошибаюсь. Но...
    Суркис всю ЛЧ купил и Динамо будет с Кубком
    Ссылка
    Andre066
      Andre066, 24.09.2020 00:11
    0
    MetalKH, 24.09.2020 00:09
    Шахтер чудом вырвал свое очко в матче с Рухом. И теперь донецкие на 6-м месте. Как к этому относишься?
    Круто звучит "вырвал очко" ух какой страшный
    Ссылка
    Roma Junior
      Roma Junior, 24.09.2020 00:11
    +2
    Алексей Голяченко, 24.09.2020 00:08
    Я болелщик Динамо и рад что мы сегодня выиграли.
    Но двоякое видинье сегодня этой игры у меня.
    Яремчук, выходит с игры со старта из за травмы и у его много поводов даже если у его ее нет ( не лады с тренером, бывшый клуб, желание покинуть ГенТ и т д )
    Безус, заряженный забить или выиграть у нас и доказать неправоту со стороны руководства ДК в прошлом и перестарался
    Но и есть еще один блеск в этой игре и я как болельщик ДК не мог это пропустить. Неужели Суркис купил эту игру у наших соотечиствиников? Я надеюсь я ошибаюсь. Но...
    ну началось. конечно же все куплено. на такой стадии проходит аукцион в главном офисе УЕФА. не можем купить ни одного толкового игрока, а игру в плэй-офф Лиги Семпионов покупаем. Л - логика
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 24.09.2020 00:10
    +2
    Молодці, з перемогою!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.09.2020 00:10
    +2
    Ukraine, 24.09.2020 00:10
    Поздравляю ДК.
    Киевлянин.
    Поливаю, ибо пока, заслуживают.
    Луческу молодец.
    За игру спасибо, болел 2 раз за ДК.
    Чувак там от такой новости барсуки завыли
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 24.09.2020 00:10
    +1
    Алексей Голяченко, 24.09.2020 00:08
    Я болелщик Динамо и рад что мы сегодня выиграли.
    Но двоякое видинье сегодня этой игры у меня.
    Яремчук, выходит с игры со старта из за травмы и у его много поводов даже если у его ее нет ( не лады с тренером, бывшый клуб, желание покинуть ГенТ и т д )
    Безус, заряженный забить или выиграть у нас и доказать неправоту со стороны руководства ДК в прошлом и перестарался
    Но и есть еще один блеск в этой игре и я как болельщик ДК не мог это пропустить. Неужели Суркис купил эту игру у наших соотечиствиников? Я надеюсь я ошибаюсь. Но...
    Безус не просто так фолил. Они разбирали матчи Динамо и знают что такое дать убежать Динамо в контру.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 24.09.2020 00:10
    -3
    Алексей Голяченко, 24.09.2020 00:08
    Я болелщик Динамо и рад что мы сегодня выиграли.
    Но двоякое видинье сегодня этой игры у меня.
    Яремчук, выходит с игры со старта из за травмы и у его много поводов даже если у его ее нет ( не лады с тренером, бывшый клуб, желание покинуть ГенТ и т д )
    Безус, заряженный забить или выиграть у нас и доказать неправоту со стороны руководства ДК в прошлом и перестарался
    Но и есть еще один блеск в этой игре и я как болельщик ДК не мог это пропустить. Неужели Суркис купил эту игру у наших соотечиствиников? Я надеюсь я ошибаюсь. Но...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.09.2020 00:10
    +1
    Я ржу Луческу играет в Динамовский футбол.))))
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 24.09.2020 00:10
    -3
    MetalKH, 24.09.2020 00:06
    Хоть у одного болельщика Шахтера хватит смелости поздравить Динамо? Или вы созданы для поливания дерьмом киевлян?
    Поздравляю ДК.
    Киевлянин.
    Поливаю, ибо пока, заслуживают.
    Луческу молодец.
    За игру спасибо, болел 2 раз за ДК.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 24.09.2020 00:10
    -5
    lenares85, 24.09.2020 00:08
    Когда играли в большинстве почему не было фирменных передач луча с фланга низом в штрафную сильно или с оттяжкой на набегающих . А пытались через центр пролезть
    Потому что даунама не умеет играть.
    Ссылка
    Andre066
      Andre066, 24.09.2020 00:09
    +3
    MetalKH, 24.09.2020 00:06
    Хоть у одного болельщика Шахтера хватит смелости поздравить Динамо? Или вы созданы для поливания дерьмом киевлян?
    Чего от них ожидать после неудачи с рухом? Одна желч и хамство! И кричат правда! Вся их сущность!
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 24.09.2020 00:09
    +2
    Олег Тимофеюк, 24.09.2020 00:07
    А с чем их поздравлять? Красивой игры нет, с поездом? Или везением и тем, что судья дико помог?
    "леди гага" с победой их поздравь и все
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 24.09.2020 00:09
    +2
    Олег Тимофеюк, 24.09.2020 00:07
    А с чем их поздравлять? Красивой игры нет, с поездом? Или везением и тем, что судья дико помог?
    Шахтер чудом вырвал свое очко в матче с Рухом. И теперь донецкие на 6-м месте. Как к этому относишься?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 24.09.2020 00:08
    -9
    Я болелщик Динамо и рад что мы сегодня выиграли.
    Но двоякое видинье сегодня этой игры у меня.
    Яремчук, выходит с игры со старта из за травмы и у его много поводов даже если у его ее нет ( не лады с тренером, бывшый клуб, желание покинуть ГенТ и т д )
    Безус, заряженный забить или выиграть у нас и доказать неправоту со стороны руководства ДК в прошлом и перестарался
    Но и есть еще один блеск в этой игре и я как болельщик ДК не мог это пропустить. Неужели Суркис купил эту игру у наших соотечиствиников? Я надеюсь я ошибаюсь. Но...
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 24.09.2020 00:08
    +1
    Когда играли в большинстве почему не было фирменных передач луча с фланга низом в штрафную сильно или с оттяжкой на набегающих . А пытались через центр пролезть
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 24.09.2020 00:08
    +1
    Олег Тимофеюк, 24.09.2020 00:07
    А с чем их поздравлять? Красивой игры нет, с поездом? Или везением и тем, что судья дико помог?
    Красивой игры это к Копанке. Блевать правда хочется от их игры
    Ссылка
    BobchuK
      BobchuK, 23.09.2020 23:54
    +36
    Просто чёрный день сегодня у ватников и других отбросов общества .
    С победой лучшая команда Украины
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 23.09.2020 23:54
    +25
    Хорошо что победили, но этот Гент надо просто выносить!
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 23.09.2020 23:55
    +17
    Будь посмелее, могли бы обеспечить выход сегодня, но и так для ДК ( после годов простоя и позора ), хороший результат!
    Ссылка
    Tospokitos
      Tospokitos, 23.09.2020 23:54
    +17
    Нужно было забивать больше , но есть что есть . С победой Динамо, главное не обложатся в ответном матче
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 23.09.2020 23:53
    +14
    1. з пeрeмогою.
    2.циган цигану око нe вибeрe.
    3. нeгайно воротнiка - нeгайно/ Рiзник iз Полтави.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.09.2020 23:55
    +13
    Хорошо, если бы не последние 15 минут первого тайма - было бы отлично
    Возможно была установка ,отдать мяч после гола , возможно не хватает ещё физики.
    В любом случае главное победа , ждём ответку !!!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 23.09.2020 23:54
    +12
    Що тут скажеш: Динамо і українських вболівальників із перемогою, а Безуса в збірну, за сприяння українській команді
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 23.09.2020 23:54
    +12
    Тимофеюк, выходи!
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 23.09.2020 23:55
    +11
    Спасибо деду за победу!!!
    Ссылка
    Дима Чуйко
      Дима Чуйко, 23.09.2020 23:55
    +11
    Нет второго форварда, с победой
    Ссылка
    Roma Junior
      Roma Junior, 23.09.2020 23:54
    +9
    Сейчас местные шахтеры будут плакать про шубы Суркмса в Бельгии. Вперед Рух!!!!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.09.2020 00:01
    +8
    Олег Тимофеюк, 23.09.2020 23:59
    Ну всё бл, вот так победа, а какая красивая и с каким топовым соперником. Молодцы, прыгали небось все два тайма, вашим позорникам помогли чуток. Не, вы пройдёте в группу, я это сразу написал, это даже хорошо, вот там уже весело будет с реальными топ соперниками. Радуйтесь прыгуны, благо радоваться осталось не сильно долго.
    Ты ж писал что не пройдем , терпила , что ж ты переобуваешься находу
    Ссылка
    Paha_Dnipro
    online
      Paha_Dnipro, 23.09.2020 23:59
    +8
    Яремчук сломался, Безус 2 желтые. Ждал автогола от Пластуна...
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 23.09.2020 23:58
    +8
    Спасибо, Ромка Безус - ты настоящий друг.
    В трудную минуту помог на все 100%.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 23.09.2020 23:57
    +8
    Жаль, что не забили третий, шансы и возможности были. По-моему, не хватило ЖЕЛАНИЯ. Ибо много кружили "вокруг да около" штрафной, а вот обострений делали мало.
    А так - молодцы, что выиграли и набрали очки в рейтинг, очень нужные после выигрыша австрийцев вчера (которых "отпускать" в этом сезоне никак нельзя).
    Они и на начало следующего сезона - пока что оказываются впереди нас, а ведь надо бы их еще в ЭТОМ сезоне - догнать и обогнать!
    Ссылка
    DK1961
      DK1961, 23.09.2020 23:54
    +8
    С победой!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 23.09.2020 23:55
    +7
    Уверенно, почти не дали шансов Генту... Есть отличные шансы на группу ЛЧ, всех с победой!
    Ссылка
    Дмитрий Украинский
    online
      Дмитрий Украинский, 23.09.2020 23:55
    +7
    в большинстве нужно было играть не поперек поля, а вдоль и делать больше разрезных передач на забегание и если по центру в разрез на ход то нападающий должен быть, а если на фланг вразрез, то передачу оттуда перенаправлять прострелом в центр. А они играли тупо поперек все и как будто тянули время, хотя у них преимущество...
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 24.09.2020 00:03
    +6
    Всіх українців вітаю з перемогою!
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 23.09.2020 23:57
    +6
    Удаление и дождь то что испортило настроение . То что подняло это победа ДК!!!
    Ссылка
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