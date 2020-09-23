Группа стала ближе. Динамо в большинстве вырвало гостевую победу у Гента

Отчет о матче ожидайте позже.
Лига чемпионов. Плей-офф. Первый матч.
«Гент» – «Динамо» – 1:2
Владислав Супряга (9), Карлос Де Пена (79) – Тим Кляйндинст (41)
Нуриу Фортуна (13), Роман Безус (50), Вадис Оджиджа-Офоэ (56) – Жерсон Родригес (31), Владимир Шепелев (87)
Роман Безус (53, две желтые карточки)
«Гент»: Дави Руф, Нуриу Фортуна, Майкл Нгаду-Нгаджуй, Игорь Пластун, Алессио Кастро-Монтес, Никлас Дорш, Элиша Овусу, Вадис Оджиджа-Офоэ (Жордан Ботака, 62), Роман Безус, Роман Яремчук (Тим Кляйндинст, 25), Лоран Депуатр (Милад Мохаммади, 72)
«Динамо»: Георгий Бущан, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев, 82), Карлос Де Пена, Владислав Супряга (Беньямин Вербич, 66), Жерсон Родригес (Виктор Цыганков, 59)
Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)
Стадион «Геланко Арена» (Гент, Бельгия)
Валерий Василенко, Sport.ua
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mayakovskiy1, 19.09.2020 21:17+5
С такой игрой Гент просто изнасилует это шапито.
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Интересно, этот тоже теперь неделю заходить не будет ?
И тому что загаражное лошье , снова умылось своей ненависть к Динамо
А ты шахтера фан , я так понимаю?
Но двоякое видинье сегодня этой игры у меня.
Яремчук, выходит с игры со старта из за травмы и у его много поводов даже если у его ее нет ( не лады с тренером, бывшый клуб, желание покинуть ГенТ и т д )
Безус, заряженный забить или выиграть у нас и доказать неправоту со стороны руководства ДК в прошлом и перестарался
Но и есть еще один блеск в этой игре и я как болельщик ДК не мог это пропустить. Неужели Суркис купил эту игру у наших соотечиствиников? Я надеюсь я ошибаюсь. Но...
Но двоякое видинье сегодня этой игры у меня.
Яремчук, выходит с игры со старта из за травмы и у его много поводов даже если у его ее нет ( не лады с тренером, бывшый клуб, желание покинуть ГенТ и т д )
Безус, заряженный забить или выиграть у нас и доказать неправоту со стороны руководства ДК в прошлом и перестарался
Но и есть еще один блеск в этой игре и я как болельщик ДК не мог это пропустить. Неужели Суркис купил эту игру у наших соотечиствиников? Я надеюсь я ошибаюсь. Но...
Киевлянин.
Поливаю, ибо пока, заслуживают.
Луческу молодец.
За игру спасибо, болел 2 раз за ДК.
Но двоякое видинье сегодня этой игры у меня.
Яремчук, выходит с игры со старта из за травмы и у его много поводов даже если у его ее нет ( не лады с тренером, бывшый клуб, желание покинуть ГенТ и т д )
Безус, заряженный забить или выиграть у нас и доказать неправоту со стороны руководства ДК в прошлом и перестарался
Но и есть еще один блеск в этой игре и я как болельщик ДК не мог это пропустить. Неужели Суркис купил эту игру у наших соотечиствиников? Я надеюсь я ошибаюсь. Но...
Но двоякое видинье сегодня этой игры у меня.
Яремчук, выходит с игры со старта из за травмы и у его много поводов даже если у его ее нет ( не лады с тренером, бывшый клуб, желание покинуть ГенТ и т д )
Безус, заряженный забить или выиграть у нас и доказать неправоту со стороны руководства ДК в прошлом и перестарался
Но и есть еще один блеск в этой игре и я как болельщик ДК не мог это пропустить. Неужели Суркис купил эту игру у наших соотечиствиников? Я надеюсь я ошибаюсь. Но...
Киевлянин.
Поливаю, ибо пока, заслуживают.
Луческу молодец.
За игру спасибо, болел 2 раз за ДК.
Но двоякое видинье сегодня этой игры у меня.
Яремчук, выходит с игры со старта из за травмы и у его много поводов даже если у его ее нет ( не лады с тренером, бывшый клуб, желание покинуть ГенТ и т д )
Безус, заряженный забить или выиграть у нас и доказать неправоту со стороны руководства ДК в прошлом и перестарался
Но и есть еще один блеск в этой игре и я как болельщик ДК не мог это пропустить. Неужели Суркис купил эту игру у наших соотечиствиников? Я надеюсь я ошибаюсь. Но...
С победой лучшая команда Украины
2.циган цигану око нe вибeрe.
3. нeгайно воротнiка - нeгайно/ Рiзник iз Полтави.
Возможно была установка ,отдать мяч после гола , возможно не хватает ещё физики.
В любом случае главное победа , ждём ответку !!!
В трудную минуту помог на все 100%.
А так - молодцы, что выиграли и набрали очки в рейтинг, очень нужные после выигрыша австрийцев вчера (которых "отпускать" в этом сезоне никак нельзя).
Они и на начало следующего сезона - пока что оказываются впереди нас, а ведь надо бы их еще в ЭТОМ сезоне - догнать и обогнать!
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