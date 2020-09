Лига чемпионов. Плей-офф. Первый матч.

«Гент» – «Динамо» – 1:2

Владислав Супряга (9), Карлос Де Пена (79) – Тим Кляйндинст (41)

Нуриу Фортуна (13), Роман Безус (50), Вадис Оджиджа-Офоэ (56) – Жерсон Родригес (31), Владимир Шепелев (87)

Роман Безус (53, две желтые карточки)

«Гент»: Дави Руф, Нуриу Фортуна, Майкл Нгаду-Нгаджуй, Игорь Пластун, Алессио Кастро-Монтес, Никлас Дорш, Элиша Овусу, Вадис Оджиджа-Офоэ (Жордан Ботака, 62), Роман Безус, Роман Яремчук (Тим Кляйндинст, 25), Лоран Депуатр (Милад Мохаммади, 72)

Запас: Колин Косеманс, Дино Арсланажич, Сулайман Маррех, Андерсон Ньянгбо

«Динамо»: Георгий Бущан, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев, 82), Карлос Де Пена, Владислав Супряга (Беньямин Вербич, 66), Жерсон Родригес (Виктор Цыганков, 59)

Запас: Денис Бойко, Александр Сирота, Александр Андриевский, Богдан Леднев

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Стадион «Геланко Арена» (Гент, Бельгия)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

93 мин. Сидорчук из-за пределов штрафной пробил выше ворот.

92 мин. Матч заканчивается под аккомпанемент атак Динамо.

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты.

89 мин. Киевляне контролируют мяч.

87 мин. Шепелев сорвал атаку Гента.

86 мин. Сидорчук немного неточно отдал передачу на ход Кендзере.

84 мин. Оффсайд у Де Пены.

82 мин. Замена у Динамо. Вместо Шапаренко на поле вышел Шепелев.

79 мин. ГОООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:2!!! Цыганков пробил из-за пределов штрафной - мяч попал в Пластуна и полетел к Де Пене, который из левого угла штрафной точно пробил под голкипером!

77 мин. Де Пена прострелил с левого фланга, и Нгаду выбил мяч.

75 мин. Неудачная атака Динамо.

72 мин. Замена у Гента. Вместо Депуатра на поле вышел Мохаммади.

72 мин. Буяльский нарушил правила на половине поля Динамо.

71 мин. Владение мячом - 30:70%.

69 мин. Буяльский пробил из правого угла штрафной, и Руф отбил мяч!

68 мин. После передачи с правого фланга Вербич неудачно обработал мяч в центре штрафной!

66 мин. Замена у Динамо. Вместо Супряги на поле вышел Вербич.

63 мин. Цыганков из-за пределов штрафной пробил в руки Руфу.

62 мин. Замена у Гента. Вместо Оджиджа-Офоэ на поле вышел Ботака.

61 мин. Неудачная атака Динамо.

59 мин. Замена у Динамо. Вместо Родригеса на поле вышел Цыганков.

57 мин. МОМЕНТ! Шапаренко со штрафного от левого угла штрафной Гента пробил в ближний угол, и Руф отбил мяч!

56 мин. Оджиджа-Офоэ руками хватал Де Пену.

53 мин. Вот это да! Безус влепил по ноге Буяльского и получил второй горчичник в начале второго тайма!

51 мин. После розыгрыша углового Шапаренко неудачно навесил с правого фланга.

50 мин. Безус грубо сыграл против Шапаренко.

49 мин. Киевляне контролируют мяч.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. ЭХ! Буяльский навесил с правого фланга, и Кендзера головой пробил рядом со штангой!

45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.

44 мин. Неудачная атака Гента.

41 мин. ГОЛ! 1:1!!! После навеса с углового Бущан неуверенно сыграл на выходе, и сыгравший на опережение Кляйндинст головой переправил мяч в ворота!

41 мин. После розыгрыша штрафного у левого угла штрафной Динамо Безус нанес удар, и мяч попал в Миколенко.

38 мин. Пластун навесил с правого фланга, и Оджиджа-Офоэ головой пробил неточно.

36 мин. ОПАСНО! Безус пробил из-за пределов штрафной, и Бущан сыграл надежно!

35 мин. Супряга нарушил правила на правом фланге атаки Динамо.

33 мин. Бельгийцы больше владеют мячом в эти минуты.

31 мин. Родригес сбил Фортуну и сорвал атаку Гента.

29 мин. Угловой у ворот Динамо не завершился ударом.

28 мин. Де Пена со штрафного метров с 30-ти пробил в руки Руфу.

27 мин. Супряга классно пропустил мяч на Де Пену, но уругваец ограничился лишь заработанным штрафным.

25 мин. Замена у Гента. Вместо Яремчука на поле вышел Кляйндинст.

22 мин. Яремчук получил повреждение и не сможет продолжить встречу.

21 мин. Безус сделал проникающую передачу в штрафную Динамо на ход Депуатру, и Бущан первым успел к мячу.

19 мин. Киевляне контролируют мяч.

17 мин. Караваев прострелил с левого фланга, и защитник Гента выбил мяч.

16 мин. Де Пена слева ворвался в штрафную Гента, и его прострел заблокировал Пластун.

14 мин. Оджиджа-Офоэ навесил с левого фланга, и Бущан кулаком выбил мяч.

13 мин. Фортуна грубо сыграл против Родригеса.

9 мин. ГООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Караваев с левого фланга прострелил в центр штрафной. У Буяльского удар не получился, но мяч полетел в направлении Супряги, который переправил сферу в ворота! Арбитр сначала зафиксировал оффсайд, но после совещания с видеоассистентом засчитал гол.

8 мин. Игра идет в центре поля.

6 мин. А теперь Караваев с левого фланга навесил в руки Руфу.

5 мин. Родригес с правого фланга навесил в руки голкиперу.

4 мин. Эх! После скидки Родригеса Супряга из центральной зоны перед штрафной пробил в руки Руфу!

2 мин. Фортуна сбил Родригеса в центре поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В Генте идет дождь.

