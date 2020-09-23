Гент
1:2
Динамо Киев
23.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Гент – Динамо – 1:2. Текстовая трансляция матча

Стенограмма первого поединка раунда плей-офф Лиги чемпионов

  • 23.09.2020 21:58
  • 102777 просмотров
  • 446 комментариев
Гент – Динамо – 1:2. Текстовая трансляция матча
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Лига чемпионов. Плей-офф. Первый матч.

«Гент» – «Динамо» – 1:2

Владислав Супряга (9), Карлос Де Пена (79) – Тим Кляйндинст (41)

Нуриу Фортуна (13), Роман Безус (50), Вадис Оджиджа-Офоэ (56) – Жерсон Родригес (31), Владимир Шепелев (87)

Роман Безус (53, две желтые карточки)

«Гент»: Дави Руф, Нуриу Фортуна, Майкл Нгаду-Нгаджуй, Игорь Пластун, Алессио Кастро-Монтес, Никлас Дорш, Элиша Овусу, Вадис Оджиджа-Офоэ (Жордан Ботака, 62), Роман Безус, Роман Яремчук (Тим Кляйндинст, 25), Лоран Депуатр (Милад Мохаммади, 72)

Запас: Колин Косеманс, Дино Арсланажич, Сулайман Маррех, Андерсон Ньянгбо

«Динамо»: Георгий Бущан, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев, 82), Карлос Де Пена, Владислав Супряга (Беньямин Вербич, 66), Жерсон Родригес (Виктор Цыганков, 59)

Запас: Денис Бойко, Александр Сирота, Александр Андриевский, Богдан Леднев

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Стадион «Геланко Арена» (Гент, Бельгия)

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

93 мин. Сидорчук из-за пределов штрафной пробил выше ворот.

92 мин. Матч заканчивается под аккомпанемент атак Динамо.

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты.

89 мин. Киевляне контролируют мяч.

87 мин. Шепелев сорвал атаку Гента.

86 мин. Сидорчук немного неточно отдал передачу на ход Кендзере.

84 мин. Оффсайд у Де Пены.

82 мин. Замена у Динамо. Вместо Шапаренко на поле вышел Шепелев.

79 мин. ГОООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:2!!! Цыганков пробил из-за пределов штрафной - мяч попал в Пластуна и полетел к Де Пене, который из левого угла штрафной точно пробил под голкипером!

77 мин. Де Пена прострелил с левого фланга, и Нгаду выбил мяч.

75 мин. Неудачная атака Динамо.

72 мин. Замена у Гента. Вместо Депуатра на поле вышел Мохаммади.

72 мин. Буяльский нарушил правила на половине поля Динамо.

71 мин. Владение мячом - 30:70%.

69 мин. Буяльский пробил из правого угла штрафной, и Руф отбил мяч!

68 мин. После передачи с правого фланга Вербич неудачно обработал мяч в центре штрафной!

66 мин. Замена у Динамо. Вместо Супряги на поле вышел Вербич.

63 мин. Цыганков из-за пределов штрафной пробил в руки Руфу.

62 мин. Замена у Гента. Вместо Оджиджа-Офоэ на поле вышел Ботака.

61 мин. Неудачная атака Динамо.

59 мин. Замена у Динамо. Вместо Родригеса на поле вышел Цыганков.

57 мин. МОМЕНТ! Шапаренко со штрафного от левого угла штрафной Гента пробил в ближний угол, и Руф отбил мяч!

56 мин. Оджиджа-Офоэ руками хватал Де Пену.

53 мин. Вот это да! Безус влепил по ноге Буяльского и получил второй горчичник в начале второго тайма!

51 мин. После розыгрыша углового Шапаренко неудачно навесил с правого фланга.

50 мин. Безус грубо сыграл против Шапаренко.

49 мин. Киевляне контролируют мяч.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. ЭХ! Буяльский навесил с правого фланга, и Кендзера головой пробил рядом со штангой!

45 мин. Арбитр добавил 2 минуты.

44 мин. Неудачная атака Гента.

41 мин. ГОЛ! 1:1!!! После навеса с углового Бущан неуверенно сыграл на выходе, и сыгравший на опережение Кляйндинст головой переправил мяч в ворота!

41 мин. После розыгрыша штрафного у левого угла штрафной Динамо Безус нанес удар, и мяч попал в Миколенко.

38 мин. Пластун навесил с правого фланга, и Оджиджа-Офоэ головой пробил неточно.

36 мин. ОПАСНО! Безус пробил из-за пределов штрафной, и Бущан сыграл надежно!

35 мин. Супряга нарушил правила на правом фланге атаки Динамо.

33 мин. Бельгийцы больше владеют мячом в эти минуты.

31 мин. Родригес сбил Фортуну и сорвал атаку Гента.

29 мин. Угловой у ворот Динамо не завершился ударом.

28 мин. Де Пена со штрафного метров с 30-ти пробил в руки Руфу.

27 мин. Супряга классно пропустил мяч на Де Пену, но уругваец ограничился лишь заработанным штрафным.

25 мин. Замена у Гента. Вместо Яремчука на поле вышел Кляйндинст.

22 мин. Яремчук получил повреждение и не сможет продолжить встречу.

21 мин. Безус сделал проникающую передачу в штрафную Динамо на ход Депуатру, и Бущан первым успел к мячу.

19 мин. Киевляне контролируют мяч.

17 мин. Караваев прострелил с левого фланга, и защитник Гента выбил мяч.

16 мин. Де Пена слева ворвался в штрафную Гента, и его прострел заблокировал Пластун.

14 мин. Оджиджа-Офоэ навесил с левого фланга, и Бущан кулаком выбил мяч.

13 мин. Фортуна грубо сыграл против Родригеса.

9 мин. ГООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Караваев с левого фланга прострелил в центр штрафной. У Буяльского удар не получился, но мяч полетел в направлении Супряги, который переправил сферу в ворота! Арбитр сначала зафиксировал оффсайд, но после совещания с видеоассистентом засчитал гол.

8 мин. Игра идет в центре поля.

6 мин. А теперь Караваев с левого фланга навесил в руки Руфу.

5 мин. Родригес с правого фланга навесил в руки голкиперу.

4 мин. Эх! После скидки Родригеса Супряга из центральной зоны перед штрафной пробил в руки Руфу!

2 мин. Фортуна сбил Родригеса в центре поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 


В Генте идет дождь.

 

  

 

В среду, 23-го сентября, состоится первый матч плей-офф раунда Лиги чемпионов, в котором «Гент» будет принимать киевское «Динамо». Поединок пройдет в Генте на стадионе «Геланко Арена», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Киевский клуб ведет борьбу за попадание в групповой турнир главного клубного евротурнира, и на пути к цели у команды Мирчи Луческу находится бельгийский барьер. В 2010 году «Гент» и «Динамо» встречались в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов и тогда «бело-синие» дважды обыграли соперников (3:0 и 3:1). Интересно, что Денис Бойко является единственным игроком в составах обеих команд, который принимал участие в тех поединках. Перед противостоянием в Генте киевляне одержали непростую победу над ПФК «Львов» со счетом 3:1, а «буйволы» в своем национальном первенстве одержали минимальную победу над «Мускроном».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Гент» – «Динамо».

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Александр Снитко, Sport.ua

(2 голоса)

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      1. Крупная победа Гента
    • 11.46% (37)
      2. Минимальная победа Гента
    • 28.79% (93)
      3. Ничья
    • 42.41% (137)
      4. Минимальная победа Динамо
    • 12.07% (39)
      5. Крупная победа Динамо
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Комментарии
    erty
    online
      erty, 24.09.2020 00:03
    +1
    romanchik.8409, 24.09.2020 00:02
    Фантазёр наверное какой то сказал про ПСЖ...
    Maks7777, 23.09.2020 23:41 -7
    Андрей Овчаренко, 23.09.2020 23:39
    Как же блохастому ватному сброду пердачину рвет, а у меня ставки одна за другой сегодня играют, двойной кайф!
    Попрыгай может заваняет подгорит у тя ещё большее,,колоссс не снится с луганоо!!Скоро будешь ставить Динамо -псж ,на Динамо с +10)))))
    Ссылка
    A.V.
      A.V., 24.09.2020 00:02
    0
    Maks7777
    А відсмоктати у Містера слабо? А прийдеться, проте. Сосніть на ніч. Звучить риторично, проте, вам по джбану. Гарної ночі, вагінику.
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 24.09.2020 00:02
    0
    erty, 23.09.2020 23:46
    а кто сказал,что ПСЖ попадет Динамо?
    Фантазёр наверное какой то сказал про ПСЖ...
    Ссылка
    ALud
    online
      ALud, 24.09.2020 00:02
    0
    Тренерська перемога, з футболістів практично виділити нікого - ні інціативи, ні великого бажання проявити себе на користь команди, ні, тим паче, чогось такого, через неможу вони не продемонстрували. Сама гра, як така, в команди поки щр сіренька. Єдине, що чітко виконуються тренерські настанови і відчувається дисципліна в грі, але без проявів ефективних індивідуальних дій футболістів, так і будемо констатувати - тренер, тренер, тренер... втім, надія жевріє.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.09.2020 00:00
    +1
    Maks7777, 23.09.2020 23:53
    Прыгуны,, допрыгалисььь))),Гент это им не Карпаты с Лугано и колосом))пусть кофы набирают ..ну. Конечно антирекорд. Побьют 10_15 проопустят от кого-то в групее ,ну хоть посмееемся пока они прыгают))
    Гент конечно слабее РУ-ХА -ХА-ХА-ХА !!! Сосать !!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Eten55
    online
      Eten55, 23.09.2020 23:59
    0
    Пакетик с волшебной мамальігой от Луча таки попал в раздевалку Гента к засланьім казачкам.)
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 23.09.2020 23:58
    +1
    Maks7777, 23.09.2020 23:55
    В Меньшенстве)))в ничьюю))ребята колос вас надрючил с Карпатами))так уже заткнитесь))
    Сосать ! Мы на втором месте , а ты - на 6-м!
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 23.09.2020 23:57
    +2
    an52, 23.09.2020 23:55
    Соснул?
    захлебнулся он
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 23.09.2020 23:57
    +2
    Maks7777, 23.09.2020 23:55
    В Меньшенстве)))в ничьюю))ребята колос вас надрючил с Карпатами))так уже заткнитесь))
    конечно языком молотить не мешки тащить,ты уже догнал сегодня,так что завали епало и сопи в две дырки
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.09.2020 23:56
    +1
    Молодці Динамо !
    Ссылка
    Вова Писаренко
    online
      Вова Писаренко, 23.09.2020 23:56
    +1
    Слабовато отрезок в большинстве провели(
    Ссылка
    an52
      an52, 23.09.2020 23:55
    +4
    Maks7777, 23.09.2020 23:53
    Прыгуны,, допрыгалисььь))),Гент это им не Карпаты с Лугано и колосом))пусть кофы набирают ..ну. Конечно антирекорд. Побьют 10_15 проопустят от кого-то в групее ,ну хоть посмееемся пока они прыгают))
    Соснул?
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 23.09.2020 23:55
    +5
    Сепарьки хором соснули.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 23.09.2020 23:55
    +3
    Де Пена - ТОП
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 23.09.2020 23:55
    -6
    erty, 23.09.2020 23:51
    так вы же с Рухом ничья,это похлеще проиграть Карпатам
    В Меньшенстве)))в ничьюю))ребята колос вас надрючил с Карпатами))так уже заткнитесь))
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 23.09.2020 23:54
    +4
    Лаптеголовые спатки, это не ваш день . Спасибо что помогали как могли
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 23.09.2020 23:54
    +1
    Maks7777, 23.09.2020 23:50
    Догонит и обгонит ,,куда же нам,мы же Карпатам и Колосу не проигрываем))
    такие,как ты писюны газированые уже сегодня обещали догнать,догнали?
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 23.09.2020 23:54
    +2
    А якби не ВАР...? Було б дуууже прикро якщотб цей м'яч не зарахували.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 23.09.2020 23:53
    +5
    Молодцы ребята. Респект Мирче
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.09.2020 23:53
    +3
    Predator, 23.09.2020 23:48
    Интересно сколько шуб Безусу дали чтоб он красную получил. Позорная помойка не может так выиграть
    Как у лошья горит то
    Ссылка
    Darkness1984
      Darkness1984, 23.09.2020 22:16
    +9
    olexyn, 23.09.2020 22:12
    фарт почався. Якщо не зпугнуть... Бо без ВАРу, справді би - офсайд, і все, і всі суперечки лише в тирнеті, але після матчу
    Зачем тогда вар? При чем тут фарт?
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 23.09.2020 22:25
    +8
    Яремчук с поля убежал, думает ну вас нахер с такой игрой
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 23.09.2020 23:19
    +7
    Молодец, Мирча - увидел, что Родригешу тяжело на карточке в отборе играть.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.09.2020 22:25
    +7
    Maks7777, 23.09.2020 22:24
    Мирча с гомна хоть что то создаёт молодец,хоть начнут бороться интрига будет в чемпионате ,шахта вам уже фору дала.
    Да хватит тут с твоей шахтой, не до того
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 23.09.2020 22:11
    +7
    Єєє, чистий гол, нема базару
    Ссылка
    DK1961
      DK1961, 23.09.2020 22:10
    +7
    Первый пошёл!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.09.2020 23:23
    +6
    Безус красная, Яремчук ушел ... наши пытаются помочь ДК как могут
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 23.09.2020 23:18
    +6
    треба забивати ще 1, а краще 2. і вже шансів у Гента в Києві відігратись не буде
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 23.09.2020 23:13
    +6
    Безус свой пацан
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 23.09.2020 23:12
    +6
    Еще Пластун должен пеналь привезти!
    Ссылка
    Dima Lasyuk
    online
      Dima Lasyuk, 23.09.2020 23:09
    +6
    Что Ребров творит!!!
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 23.09.2020 22:58
    +6
    Очевидно знову хтось забув закрити хлів. Свинособак хоч греблею гати ))
    Ссылка
    Семен Фонсеко
    online
      Семен Фонсеко, 23.09.2020 22:43
    +6
    Maks7777, 23.09.2020 22:36
    Так вы же прыгаете за декоммунизацииию забудьте то Динамо СССР ,это не ваше это динамо советов
    прыгать это лучше чем сосать от чеченов в родном донецке и как крысы сбегать на пмж в киев
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.09.2020 22:20
    +6
    Хрена се шаг вперёд Ребров сделает если выведет в лч венгров, они там ему памятник поставить должны будут! Хотя они и так уже прошли супер команды по венгерским меркам
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 23.09.2020 22:16
    +6
    Ференцварош повел в счете - браво Серега!
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 23.09.2020 22:12
    +6
    Норм. Гент щас никакой. Нужно выигрывать не напрягаясь
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 23.09.2020 23:55
    +5
    Сепарьки хором соснули.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 23.09.2020 23:53
    +5
    Молодцы ребята. Респект Мирче
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 23.09.2020 23:51
    +5
    Maks7777, 23.09.2020 23:50
    Догонит и обгонит ,,куда же нам,мы же Карпатам и Колосу не проигрываем))
    так вы же с Рухом ничья,это похлеще проиграть Карпатам
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 23.09.2020 23:43
    +5
    Ференцвареш счёт сравнял..
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