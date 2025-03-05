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  4. Унаи ЭМЕРИ: «Мы попробуем доминировать»
Лига чемпионов
05 марта 2025, 13:15 |
179
0

Унаи ЭМЕРИ: «Мы попробуем доминировать»

Главный тренер «Астон Виллы» прокомментировал победу над «Брюгге»

05 марта 2025, 13:15 |
179
0
Унаи ЭМЕРИ: «Мы попробуем доминировать»
УЕФА. Унаи Эмери

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу над бельгийским «Брюгге» (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Это Лига чемпионов, каждый матч очень сложный. Эта победа очень важна. «Брюгге» показал свое качество. Они сильно прессинговали, но мы фантастически конкурировали. Мы получили этот результат благодаря нашей способности конкурировать. Игроки постоянно думали о том, как мы можем выиграть этот матч.

Во второй игре мы будем стараться развивать сегодняшний результат, используя тот фундамент, которого мы уже достигли. С новым игровым планом мы будем стараться доминировать. Они выиграли у «Аталанты», мы это знаем. Мы постараемся сделать все лучше».

Ответный матч между «Астон Виллой» и «Брюгге» состоится 12 марта в 22:00 по киевскому времени.

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Астон Вилла Брюгге Лига чемпионов Брюгге - Астон Вилла Унаи Эмери пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
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