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Украина. Премьер лига
05 марта 2025, 12:00 | Обновлено 05 марта 2025, 12:04
909
0

Филипп БУДКОВСКИЙ: «Когда нет результата, нужно менять наставника»

Эксклюзивное интервью нападающего луганской Зари для Sport.ua

05 марта 2025, 12:00 | Обновлено 05 марта 2025, 12:04
909
0
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Когда нет результата, нужно менять наставника»
ФК Заря. Филипп Будковский

Филипп Будковский – известный украинский футболист, капитан футбольного клуба «Заря» Луганск. За свою карьеру Будковский сменил немало команд, в частности, нападающий играл за «Десну», «Ильичевец», «Полесье», французское «Сошо», бельгийский «Кортрейк» и другие команды.

По состоянию на сейчас Будковский является лидером луганского клуба, а в последнем матче против «Руха» форвард отметился забитым мячом. Об этом и другом Филипп рассказал в интервью для сайта Sport.ua.

– Как дела? Как чувствуете себя после поединка против «Руха»?
– Все хорошо, спасибо. Чувствую себя нормально.

– В первом круге вы уступили «Руху» со счетом 0:3. Можно ли сказать, что у вас была особая мотивация отомстить львовянам и победить их?
– Да, мы выходили с таким настроением, что мы проиграли первую игру со счетом 0:3, поэтому хотели отдать такой маленький долг. В принципе, по моему мнению, у нас это получилось.

– Какие наставления давал вам главный тренер перед матчем с львовянами?
– Мы разбирали соперника, смотрели матчи и выбрали план на игру, в принципе этот план во втором тайме получился более качественным.

– На протяжении сезона «Заря» показывает довольно нестабильные результаты. Как считаете, с чем это связано?
– Здесь я с вами немного не согласен. Где-то нам немножко не хватало фарта, а где-то проигрывали из-за ошибок. В принципе да, была нестабильность, не хватало баланса, но тренировались на сборах, разговаривали с командой, что этот баланс должен быть, чтобы была более сбалансированная игра и если побеждаем, все равно нужно держать результат. Во втором круге мы должны более качественно играть.

– Как прошли зимние сборы команды? Удалось ли подготовиться должным образом ко второй половине сезона?
– Да, сборы прошли в Турции. Прошли качественно, были классные спарринги, поэтому играли и настраивались, наигрывали то, что готовили ко второй половине сезона. В принципе подготовились нормально, а дальше уже результаты покажут.

– Какая сейчас атмосфера царит в «Заре»? Не возникает ли проблем в общении, поскольку в команде много легионеров?
– В принципе, легионеры стараются, изучают язык, некоторые легионеры общаются на одном языке, поэтому большого раздора нет. В общем, на поле все понимают друг друга. Мы также разговариваем, чтобы все общались и на поле, и за полем, чтобы был языковой баланс и все помогали друг другу.

ФК Заря

– Вы являетесь одним из самых опытных игроков «Зари». Расскажите о своей роли в команде. Даете ли вы советы молодым футболистам и мотивируете их перед матчами?
– Перед сложной игрой сначала что-то главный тренер говорит, потом становимся в круг и также стараюсь подобрать какие-то слова, чтобы мотивировать команду. Иногда получается, где-то не получается. В общем, все прислушиваются к тренеру и слушают то, что он говорит.

– Какие игроки, по вашему мнению, сейчас играют ключевые роли в «Заре»?
– Я на такое не могу ответить, потому что это коллективный вид спорта. В принципе, если механизм будет работать одинаково и каждый будет выполнять свою роль на футбольном поле, то тогда команда будет выглядеть хорошо и будут результаты. Если кто-то не будет выполнять механизм, то результат может быть и отрицательным.

– Какие цели стоят перед «Зарей» в текущем сезоне? Есть ли задача попасть в зону еврокубков?
– Такая задача всегда стоит, потому что «Заря» из года в год играет в еврокубках и старается попасть в них. Поэтому мы также хотим выполнять те задачи, которые ставят перед нами.

– По ходу сезона в «Заре» менялся главный тренер. Расскажите, как это повлияло на игру команды и нравится ли вам работа Младена Бартуловича?
– Ну футбол это такая игра, не стоит удивляться. Да, я понимаю, что когда нет результата, нужно менять наставника. У нас изначально идея идет от главного тренера, поэтому дальше уже футболисты может где-то недоработали и не было результата. Поэтому выбрали нового тренера, в общем работает хорошо, поскольку он только закончил карьеру, старается рассказать, подсказать и молодым игрокам, и всем, чтобы мы понимали как нужно играть.

– С 2014 года «Заря», к сожалению, не может играть домашние матчи в Луганске из-за оккупации. Расскажите, нравится ли вам играть в Киеве? Хватает ли поддержки от фанатов?
– Ну да, где-то не хватает, поскольку дома, в родном городе приходит много болельщиков. В Киеве в принципе приходят тоже, болеют и даже ультрас вообще есть. На этом матче (ред. – матч «Заря» – «Рух») было много болельщиков, поддерживали нас и барабаны были, поэтому большая благодарность им. По моему мнению, чем больше мы будем побеждать, то тем больше подтягиваться будут люди, и больше будет нравиться игра. За это им спасибо и хочу, чтобы с каждой игрой болельщиков становилось все больше и больше на стадионе.

ФК Зоря. Филипп Будковский
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Филипп Будковский Заря Луганск Младен Бартулович статьи эксклюзив Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Владимир Варуха
Владимир Варуха Sport.ua
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