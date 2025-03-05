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Лига чемпионов
05 марта 2025, 12:25 |
174
0

«Лучшая команда не всегда побеждает». Алонсо – о матче с Баварией

Наставник «Байера» поделился ожиданиями от будущего поединка Лиги чемпионов

05 марта 2025, 12:25 |
174
0
«Лучшая команда не всегда побеждает». Алонсо – о матче с Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

5 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся две немецкие команды – «Бавария» и «Байер».

Накануне этого поединка главный тренер леверкузенцев Хаби Алонсо ответил на вопросы журналистов:

«Мы в отличной форме и хотим снова показать, что можем дать отпор «Баварии». Но мы также знаем, что Лига чемпионов и Бундеслига – это совершенно разные турниры. Лига чемпионов более эмоциональна. В этом турнире контроль важнее всего, потому что пять плохих минут, и вы можете выбыть из игры.

Мы очень хорошо знаем друг друга, ведь совсем недавно играли. Нам нужно постараться справиться с теми вызовами, которые у нас могут быть. Это «Бавария» – лучшая команда в Германии, но лучшая команда не всегда побеждает. Посмотрим.

Результаты последних матчей против «Баварии» ничего не значат и никак нам не помогут, потому что это совершенно другой поединок. Чтобы победить в Мюнхене, нужно действовать интенсивно и умно. Мы хотим быть конкурентоспособными и планируем добиться позитивного результата, поэтому готовы к жесткой борьбе на поле соперника», – подытожил Алонсо.

Матч «Бавария» – «Байер» состоится 5 марта на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Бавария Байер Бавария - Байер Хаби Алонсо пресс-конференция
Николай Титюк Источник: УЕФА
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