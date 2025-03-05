«Будем фильтровать». Клуб УПЛ отреагировал на побег сотрудника за границу

Генеральный директор киевской «Оболони» Александр Ризниченко прокомментировал ситуацию с побегом клубного сотрудника за границу во время зимних сборов:

«Есть такие моменты. Я не хочу это комментировать. Мы эту информацию дали на министерство, поскольку оно давало разрешение на выезд за границу. Наша позиция относительно такого абсолютно отрицательная.

Не хочу говорить об этих вещах, они мне абсолютно неприятны, но от этого не деться и никто не застрахован. Один человек пришел, чтобы обеспечивать работу клуба, команды, но мы не знаем, с какими мыслями приходит этот человек и что планирует в дальнейшем. Но наш клуб и руководство против таких вещей, и в будущем будем фильтровать тех людей, которые будут приходить, чтобы такого больше не было».

Раніше захисник «Оболоні» прокоментував нічию з «Поліссям».