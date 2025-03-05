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  4. Симоне ИНДЗАГИ: «Соперник перенес матч чемпионата. Это правильное решение»
Лига чемпионов
05 марта 2025, 12:42 |
341
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Соперник перенес матч чемпионата. Это правильное решение»

Наставник «Интера» рассказал о подготовке к поединку с «Фейеноордом»

05 марта 2025, 12:42 |
341
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Соперник перенес матч чемпионата. Это правильное решение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

5 марта в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют нидерландский «Фейеноорд» и итальянский «Интер». Главный тренер гостей Симоне Индзаги рассказал о подготовке к следующему противостоянию:

«Это физически сильная команда с великолепными качествами. Это качественная команда, которая сменила тренера. Они хорошо выступили в лиге, несмотря на то, что закончили со счетом 0-0 (против «Неймегена» – прим). Они уже добились больших успехов в Лиге чемпионов, одолели «Баварию» и выбили «Милан». Мы знаем, что будет ответный матч, но нам нужно сосредоточиться на первом противостоянии.

Мы знаем, что есть две встречи на этом этапе, но ребята знают, что первый матч имеет большое значение, когда дело касается прохождения раунда. Нам придется сыграть сильный поединок. Я все еще думаю о наилучших возможных решениях, чтобы гарантировать, что команда будет играть так, как все ожидают. У нас есть некоторые проблемы, которые нужно решить.

»Фейеноорд» должен был сыграть с «Гронингеном» в чемпионате Эредивизи на выходных, между двумя матчами с «Интером», но запрос на перенос игры был удовлетворен, а это значит, что у команды будет почти целая неделя, чтобы подготовиться к выезду на «Сан-Сиро». Они смогли отложить игру, и я думаю, что они поступили правильно. Матч 1/8 финала Лиги чемпионов важен, и это разумное решение, что «Фейеноорд» так сделал.

Мы знаем, что у нас есть некоторые проблемы на определенных позициях. Помимо Димарко, я бы добавил Залевски, Карлоса Аугусто и Дармиана – мы не сможем на них рассчитывать. У нас больше нет игроков на этой позиции в защите, вероятно, там будет играть кто-то из пары Бастони или Ачерби», – сказал Индзаги.

Поединок «Фейеноорд» – «Интер» состоится 5 марта на стадионе «Де Кейп» в Роттердаме. Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

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Николай Титюк Источник: Football-Italia
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