Украина. Премьер лига05 марта 2025, 13:55 |
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Будковский назвал главную цель Зари на этот сезон
У луганского клуба есть еврокубковые амбиции
05 марта 2025, 13:55 |
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Нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал главную цель своей команды на сезон 2024/25.
– Какие цели стоят перед «Зарей» в текущем сезоне? Есть ли задача попасть в зону еврокубков?
– Такая задача всегда стоит, потому что «Заря» из года в год играет в еврокубках и старается попасть в них. Поэтому мы также хотим выполнять те задачи, которые ставят перед нами.
Сейчас «Заря» занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 25 очков в 18 матчах чемпионата.
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