Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будковский назвал главную цель Зари на этот сезон
Украина. Премьер лига
05 марта 2025, 13:55 |
97
0

Будковский назвал главную цель Зари на этот сезон

У луганского клуба есть еврокубковые амбиции

05 марта 2025, 13:55 |
97
0
Будковский назвал главную цель Зари на этот сезон
ФК Заря. Филипп Будковский

Нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал главную цель своей команды на сезон 2024/25.

– Какие цели стоят перед «Зарей» в текущем сезоне? Есть ли задача попасть в зону еврокубков?
– Такая задача всегда стоит, потому что «Заря» из года в год играет в еврокубках и старается попасть в них. Поэтому мы также хотим выполнять те задачи, которые ставят перед нами.

Сейчас «Заря» занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 25 очков в 18 матчах чемпионата.

По теме:
Владислав ПРИЙМАК: «Для нас сейчас каждое очко – главное»
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивным директором Полесья стал легенда Шахтера
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Когда нет результата, нужно менять наставника»
Филипп Будковский Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Нокдаун невидимка, нокаут после гонга, отстранение Баколе
Бокс | 04 марта 2025, 15:08 0
ВИДЕО. Нокдаун невидимка, нокаут после гонга, отстранение Баколе
ВИДЕО. Нокдаун невидимка, нокаут после гонга, отстранение Баколе

Смотрите новое видео на YouTube-канале Уса Вусика

Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Мир азарта | 05 марта 2025, 12:45 0
Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!

Призовой фонд – 15 тысяч гривен!

Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
Футбол | 05.03.2025, 08:22
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
«Будем фильтровать». Клуб УПЛ отреагировал на побег сотрудника за границу
Футбол | 05.03.2025, 10:32
«Будем фильтровать». Клуб УПЛ отреагировал на побег сотрудника за границу
«Будем фильтровать». Клуб УПЛ отреагировал на побег сотрудника за границу
Бруну ЛАЖЕ: «Этот факт не позволит Трубину чувствовать себя в безопасности»
Футбол | 05.03.2025, 11:55
Бруну ЛАЖЕ: «Этот факт не позволит Трубину чувствовать себя в безопасности»
Бруну ЛАЖЕ: «Этот факт не позволит Трубину чувствовать себя в безопасности»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Челси принял решение по Мудрику. Клубу это обойдется в €100 миллионов
Челси принял решение по Мудрику. Клубу это обойдется в €100 миллионов
04.03.2025, 08:26 13
Футбол
К клубу Первой лиги Украины присоединился сын легенды сборной Бразилии
К клубу Первой лиги Украины присоединился сын легенды сборной Бразилии
04.03.2025, 12:59 2
Футбол
Динамо рассматривает варианты играть еврокубковые матчи у границы
Динамо рассматривает варианты играть еврокубковые матчи у границы
03.03.2025, 17:44 15
Футбол
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
03.03.2025, 21:14
Мир азарта
Усик анонсировал возвращение на ринг
Усик анонсировал возвращение на ринг
03.03.2025, 22:25 1
Бокс
Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO объявил о завершении карьеры
Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO объявил о завершении карьеры
03.03.2025, 13:53
Бокс
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
04.03.2025, 11:58 12
Футбол
Стало известно, почему Джервонте Дэвису не был отсчитан нокдаун
Стало известно, почему Джервонте Дэвису не был отсчитан нокдаун
04.03.2025, 12:17 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем