Гент – Динамо – 1:2. Гостевая победа Луческу. Видео голов и обзор матча

В среду, 23 сентября, проходит первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
На поле в 22:00 вышли бельгийский «Гент» и киевское «Динамо».
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
См. также: стартовые составы команд.
Смотрите видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Владислав Супряга, 9 мин.
Травма Яремчука, 22 мин.
Удар Де Пены со штрафного, 27 мин.
Дальний удар Безуса, 36 мин.
ГОЛ! 1:1. Тим Кляйндинст, 41 мин.
Удар Кендзеры, 45 мин.
Видеообзор первого тайма.
Удаление, Роман Безус, 53 мин.
ГОЛ! 1:2. Карлос Де Пена, 79 мин.
Видеообзор второго тайма.
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Карлос де Пена (Динамо Киев).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Тим Клайндинст (Гент).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Супряга (Динамо Киев).
Источник — Футбол 1/2/3
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