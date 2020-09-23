Гент – Динамо. Яремчук, Безус и Пластун против киевлян. Стартовые составы

В 22:00 начнется матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

  • 23.09.2020 20:45
  • 4745 просмотров
  • 9 комментариев
Гент – Динамо. Яремчук, Безус и Пластун против киевлян. Стартовые составы
© ФК Динамо Киев

В среду, 23 сентября, пройдет первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

На поле в 22:00 выйдут бельгийский «Гент» и киевское «Динамо».

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Стали известны стартовые составы команд.

 

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Источник — УЕФА

(12 голосов)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 23.09.2020 21:04
    +2
    Давайте, мужики, все получится!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.09.2020 21:02
    +1
    луч явно рассчитывает забить, это радует, + вербич да цыганков на замене если что
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 23.09.2020 21:02
    +4
    Дмитрий Украинский, 23.09.2020 20:59
    Сидорчук в центре((( Сидор фиговый центральный полузащитник. Там нужен игрок, который может раздавать пассы в разрез хорошие и навесики делать на ход нападающим, а Сидор по этим скилам не очень! ИМХО
    это ты не очень, как и твои коментарии
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 23.09.2020 21:01
    +2
    динамо выиграет в 2 гола
    Ссылка
    Дмитрий Украинский
    online
      Дмитрий Украинский, 23.09.2020 20:59
    -5
    Сидорчук в центре((( Сидор фиговый центральный полузащитник. Там нужен игрок, который может раздавать пассы в разрез хорошие и навесики делать на ход нападающим, а Сидор по этим скилам не очень! ИМХО
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 23.09.2020 20:58
    0
    OKs100, 23.09.2020 20:56
    Цыганков плотно сел на лавку в Динамо проиграв конкуренцию Родригесу.
    Циганков ще форму не набрав після чергової травми. Як далі буде побачимо
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    Дмитрий Украинский
    online
      Дмитрий Украинский, 23.09.2020 20:57
    +1
    Яремчук - это опасно!!!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 23.09.2020 20:56
    +1
    Цыганков плотно сел на лавку в Динамо проиграв конкуренцию Родригесу.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 23.09.2020 20:54
    +5
    Динамо вполне может обыграть Гент на выезде, соперник дает играть и в обороне проблемы
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 23.09.2020 20:54
    +5
    Динамо вполне может обыграть Гент на выезде, соперник дает играть и в обороне проблемы
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 23.09.2020 21:02
    +4
    Дмитрий Украинский, 23.09.2020 20:59
    Сидорчук в центре((( Сидор фиговый центральный полузащитник. Там нужен игрок, который может раздавать пассы в разрез хорошие и навесики делать на ход нападающим, а Сидор по этим скилам не очень! ИМХО
    это ты не очень, как и твои коментарии
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 23.09.2020 21:04
    +2
    Давайте, мужики, все получится!
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 23.09.2020 21:01
    +2
    динамо выиграет в 2 гола
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.09.2020 21:02
    +1
    луч явно рассчитывает забить, это радует, + вербич да цыганков на замене если что
    Ссылка
    Дмитрий Украинский
    online
      Дмитрий Украинский, 23.09.2020 20:57
    +1
    Яремчук - это опасно!!!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 23.09.2020 20:56
    +1
    Цыганков плотно сел на лавку в Динамо проиграв конкуренцию Родригесу.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 23.09.2020 20:58
    0
    OKs100, 23.09.2020 20:56
    Цыганков плотно сел на лавку в Динамо проиграв конкуренцию Родригесу.
    Циганков ще форму не набрав після чергової травми. Як далі буде побачимо
    Ссылка
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