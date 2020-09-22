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Динамо Киев
23.09.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Гент – Динамо. Прогноз и анонс на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Либо сейчас, либо никогда

  • 22.09.2020 14:57
  • 1877 просмотров
  • 8 комментариев
Гент – Динамо. Прогноз и анонс на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов
© ФК Динамо

«До группового турнира Лиги чемпионов – один шаг. Но этот шаг надо пройти. Это будет тяжелое противостояние в двух играх. «Гент» – хорошая, конкурентоспособная команда. Мы ее видели в прошлом году против «Александрии». Надо настраиваться самым серьезным образом» - вот так охарактеризовал предстоящий матч против вице-чемпионов Бельгии президент «Динамо» Игорь Суркис. Но, если откровенно, то в словах руководителя столичного клуба больше дипломатии, чем анализа. Потому что «Гент», который в прошлом году играл с «Александрией» и «Гент» нынешний – это две большие разницы. И Игорь Михайлович этого не может не знать.

«Гент» образца прошлого сезона – действительно серьезная боевая единица. Команда была на ходу – и на евроарене, и в чемпионате Бельгии. Но после того, как Лига Жюпиле 2019/2020 ушла на карантин и не вернулась, «Гент» изменился почти до неузнаваемости. Причем в худшую сторону.

Команда в межсезонье понесла серьезные потери. В первую очередь нужно говорить о том, что «Гент» покинул креативный полузащитник Дэвис, который за 32 миллиона евро перебрался в «Лилль». Лишился вице-чемпион Бельгии основного голкипера Камински и защитника Лустига. Взамен были приобретены сразу пятеро новых игроков, но они пока еще толком не влились в коллектив.

Как следствие – команда неудачно стартовала в новом сезоне, и ее тренеру Йессу Торупу указали на дверь. Сменивший датчанина Ласло Болони возглавлял «Гент» 25 дней, после чего ушел следом за своим предшественником. Сейчас во главе «Гента» - 38-летний Де Деккер, бывший ассистент Болони. Под его руководством «буйволы» прошли в третьей квалификации ЛЧ «Рапид». А еще в его активе – победа в последнем туре чемпионата Бельгии над скромным «Мускроном» - 1:0. Кстати, эта виктория стала для «Гента» лишь второй в шести матчах (остальные поражения). После шести сыгранных туров «Гент» занимает в турнирной таблице лишь 13-е место. «С таким «Динамо» шансов у «Гента» нет», - сказал впечатленный игрой киевлян против АЗ бывший тренер команды Торуп. Может быть, экс-наставником «буйволов» руководило чувство обиды и ущемленное самолюбие, но отчасти он прав: «Гент» сейчас скорее мучится, чем играет.

К тому же, вице-чемпионы Бельгии испытывают определенные кадровые проблемы. Не в форме наш Роман Безус, который, по всей видимости, против своего бывшего клуба не сыграет. Под вопросом участие в матче с киевлянами Свена Кумса и Лорана Депуатра - ключевых игроков. Так что или сейчас обыгрывать «Гент», или никогда.

Мирча Луческу это прекрасно понимает. По всей видимости, главный тренер «Динамо» сделает ставку на попадание в групповой этап Лиги чемпионов, где динамовцы не были уже три года. Сейчас для Луческу этот вопрос – вопрос чести.

В последнем матче перед вылетом в Гент – против «Львова» в рамках третьего тура УПЛ – киевский Мистер закономерно решил провести ротацию, дав возможность сыграть тем, кто имеет мало игровой практики. Возможность дал, но «практиканты» ее не использовали: пришлось во втором тайме выпускать фактически основу, чтобы спасать матч. Победа в итоге была одержана – 3:1, однако далась она киевлянам непросто.

Кадровый вопрос и накануне первой встречи с «Гентом» остается для «Динамо» самым сложным: клубный лазарет все еще не пустует. Хотя «выписались» Шабанов и Шепелев, которых Луческу включил в число отбывших в Гент. Но, скорее всего, эти двое в среду не сыграют – у них практически нет игровой практики.

Самый дискуссионный кадровый вопрос – кто же сыграет в центре защиты. Вариантов сразу несколько. Но если предположить, что Луческу вряд ли рискнет поставить Шабанова, то их, вариантов этих, автоматически становится всего два: либо Миколенко сыграет в паре с Забарным, а Караваева переведут на левый фланг, либо с Забарным сыграет Сирота, а Миколенко останется на своей позиции. Дискуссионной в некоторой степени остается и позиция правого вингера: или Цыганков, или Родригеш.  

Динамовцы ранее пересекались с «Гентом» - в квалифайне Лиги чемпионов в 2010 году. И без проблем прошли «буйволов» - 3:0 и 3:1. В прошлом сезоне с «Гентом» сыграла «Александрия» в группе Лиги Европы - 1:1 на «Львов Арене» и в Генте 2:1. В 2015 году в группе Лиги Европы бил «Гент» и «Шахтер» - 5:0 и 5:3. Так что и исторически «Гент» можно считать удобным соперником для украинских коллективов. 

Отметим, что судить поединок будет румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хациганом.

Ориентировочные составы:

«Гент»: Руф, Фортуна, Пластун, Арсланагич, Овусу, Марех, Дорш, Кастро-Монтес, Ботака, Яремчук, Депуатр

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Родригеш, Буяльский, Супряга.

23 сентября, среда

«Гент» — «Динамо»
Гент. Стадион «Геламко Арена». 22:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
ГЕНТ  ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Овидиу Хациган (Румыния)
Прогноз Sport.ua — 1:3

 

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Валерий Василенко, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    olexyn
    online
      olexyn, 22.09.2020 16:06
    -2
    все буде залежати від циганського фарту. Поки що - через раз. З Десною, наприклад, не проканало.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 22.09.2020 15:58
    0
    Evil, 22.09.2020 15:28
    Да что ты говоришь форевка уже все сделал за меня
    Ну 2-2 на выезде не самый херовый вариант.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.09.2020 15:56
    +1
    Удачи ребята !!!
    Нужно подойти максимально сконцентрированными к этой игре !
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 22.09.2020 15:50
    0
    Скорее всего Шабанов выйдет в центре защиты с Забарным, а Миколенко слева!
    Ссылка
    Evil
      Evil, 22.09.2020 15:28
    +3
    K_Sarioglo@i.ua, 22.09.2020 15:27
    Вообще-то воздух первым испортил именно ты - про Динамо под новостью пока слова кривого нет, но Шахтер про который в новости ни слова ты уже оскорбил.
    Так что если кто и ответит в твоем духе в адрес Динамо то это уже будет по делу.
    Да что ты говоришь форевка уже все сделал за меня
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 22.09.2020 15:27
    -4
    Evil, 22.09.2020 15:24
    Интересно кто из долпоепов кротодырковских первый испорти воздух
    Вообще-то воздух первым испортил именно ты - про Динамо под новостью пока слова кривого нет, но Шахтер про который в новости ни слова ты уже оскорбил.
    Так что если кто и ответит в твоем духе в адрес Динамо то это уже будет по делу.
    Ссылка
    Evil
      Evil, 22.09.2020 15:24
    +2
    Интересно кто из долпоепов кротодырковских первый испорти воздух
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 22.09.2020 15:23
    -6
    Вангую: 2 : 2
    Ссылка
    Evil
      Evil, 22.09.2020 15:28
    +3
    K_Sarioglo@i.ua, 22.09.2020 15:27
    Вообще-то воздух первым испортил именно ты - про Динамо под новостью пока слова кривого нет, но Шахтер про который в новости ни слова ты уже оскорбил.
    Так что если кто и ответит в твоем духе в адрес Динамо то это уже будет по делу.
    Да что ты говоришь форевка уже все сделал за меня
    Ссылка
    Evil
      Evil, 22.09.2020 15:24
    +2
    Интересно кто из долпоепов кротодырковских первый испорти воздух
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.09.2020 15:56
    +1
    Удачи ребята !!!
    Нужно подойти максимально сконцентрированными к этой игре !
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 22.09.2020 15:58
    0
    Evil, 22.09.2020 15:28
    Да что ты говоришь форевка уже все сделал за меня
    Ну 2-2 на выезде не самый херовый вариант.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 22.09.2020 15:50
    0
    Скорее всего Шабанов выйдет в центре защиты с Забарным, а Миколенко слева!
    Ссылка
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