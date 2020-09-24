ЛУЧЕСКУ: «Игра была быстрой, а поле – скользким. Но главное – результат»

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу на пресс-конференции после первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Гента» (2:1) сказал:

«Как я вчера и говорил, главное в этой игре – результат, и им я очень доволен. Второй тайм дался нам лучше. Впереди у нас еще ответная игра, и мы должны уже начинать готовиться к ней.

Сегодня мы начали очень хорошо, забили быстрый мяч, и я надеялся, что нам удастся забить и второй, и третий гол. Но, к сожалению, мы упустили нити игры, и соперники, поймав кураж, создали давление на наших защитников и заработали стандарт, с которого и отыгрались в первом тайме.

Игра была быстрой, в том числе из-за того, что поле было скользкое, было много контактной борьбы, поэтому я решил ничего не менять в перерыве, а сделать замены во втором тайме, поскольку очень тяжело входить в такую игру».