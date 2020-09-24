Гент
1:2
Динамо Киев
23.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ЛУЧЕСКУ: «Игра была быстрой, а поле – скользким. Но главное – результат»

Главный тренер «Динамо» отмечает, что впереди еще вторая игра с «Гентом»

  • 24.09.2020 01:25
  • 574 просмотра
  • 2 комментария
ЛУЧЕСКУ: «Игра была быстрой, а поле – скользким. Но главное – результат»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу на пресс-конференции после первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Гента» (2:1) сказал:

«Как я вчера и говорил, главное в этой игре – результат, и им я очень доволен. Второй тайм дался нам лучше. Впереди у нас еще ответная игра, и мы должны уже начинать готовиться к ней.

Сегодня мы начали очень хорошо, забили быстрый мяч, и я надеялся, что нам удастся забить и второй, и третий гол. Но, к сожалению, мы упустили нити игры, и соперники, поймав кураж, создали давление на наших защитников и заработали стандарт, с которого и отыгрались в первом тайме.

Игра была быстрой, в том числе из-за того, что поле было скользкое, было много контактной борьбы, поэтому я решил ничего не менять в перерыве, а сделать замены во втором тайме, поскольку очень тяжело входить в такую игру».

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 24.09.2020 01:36
    +1
    Никакого шапкозакидательства быть не должно.
    Самое опасное в таких делах - начать верить, что уже в группе ЛЧ.
    Надеюсь, Луч настроит народ правильно.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.09.2020 01:28
    +1
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 24.09.2020 01:36
    +1
    Никакого шапкозакидательства быть не должно.
    Самое опасное в таких делах - начать верить, что уже в группе ЛЧ.
    Надеюсь, Луч настроит народ правильно.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 24.09.2020 01:28
    +1
    Ссылка
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