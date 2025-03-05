Буковина и Рух-2 проводят спарринг. Стартовые составы

«Буковина» и «Рух-2» продолжают подготовку ко второй части сезона. Команды сыграют контрольный матч в Ужгороде.

«Буковина» выступает в Первой лиге. После первой части клуб из Черновцов идет на восьмой позиции. У команды 20 очков после 14 матчей (5 побед, 5 ничьих и 4 поражения).

«Рух-2» выступает в группе А Второй лиги. После первой части сезона команда лидирует в турнирной таблице, набрав 16 очков в 12 матчах (8 побед, 2 ничьи и 2 поражения).

«Буковина» 4 марта провела контрольный матч. Команда играла со «Скалой 1911» и потерпела поражение со счетом 2:4.