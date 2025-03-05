Буковина – Скала 1911 – 2:4. Видео голов и обзор матча

Третий этап учебно-тренировочных сборов «Буковина» проводит на Закарпатье. Команда сыграла контрольный матч со «Скалой 1911», которая идет на 5 месте группы А Второй лиги.

«Скала 1911» открыла счет уже на 6-й минуте, а вскоре Владимир Лукьянченко отправил в ворота «Буковины» второй мяч. К 22-й минуте представитель Первой лиги проигрывал уже 0:4.

На второй тайм тренер «Буковины» Григорий Чурилов выпустил новый состав. «Буковина» отыграла два мяча, но от поражения спастись не смогла. Дублем отметился Даниил Гончарук.

Товарищеский матч. 4 марта, Ужгород

«Буковина» – «Скала 1911» – 2:4

Голы: Гончарук (59), Гончарук (77) – Фесенко (6), Лукьянченко (11), Жумига (15), Фесенко (22)

«Буковина»: Погорилый (Пономаренко, 46), Шинкаренко (Солдат, 46), Дудник (Лопыренок, 46), Прокопчук (Безуглый, 46), Орлов (Скицко, 24, Плакса, 46)), Бусько (Кольцов, 46), Морговский (Рудавский, 46), Килевый (Тищенко, 46), Голубь (Бодня, 46), ИНП (игрок на просмотре) (Гончарук, 46), Андрейчук (Бойчук, 46).

Запасные: Балан, Илика, Стецюра.

«Скала 1911»: (стартовый состав): Архипчук, Мердеев, Николишин, Козубенко, Янюк, Гудзинский, Ралюченко, Лукьянченко, Фесенко, Грицак, Жумига.

Видео голов и обзор матча