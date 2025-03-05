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Франция
05 марта 2025, 12:53 | Обновлено 05 марта 2025, 12:56
231
0

ОФИЦИАЛЬНО. Монако продлило контракт с лидером до 2027 года

Такуми Минамино останется во французском коллективе

05 марта 2025, 12:53 | Обновлено 05 марта 2025, 12:56
231
0
ОФИЦИАЛЬНО. Монако продлило контракт с лидером до 2027 года
IMAGO. Такуми Минамино

30-летний японский вингер Такуми Минамино официально заключил новое соглашение с французским «Монако».

По информации пресс-службы, стороны подписали новый контракт до лета 2027 года. Остальные детали договора клуб не разглашает.

Присоединился к «монегаскам» японец в летнее трансферное окно в 2022 году. За время выступлений Такуми успел отыграть 89 поединков, в которых оформил 16 голов и 15 результативных передач.

Кроме того, Минамино регулярно выходит в стартовом составе сборной Японии. В активе футболиста 65 матчей в футболке сборной.

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Такуми Минамино Монако чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) продление контракта
Андрей Витренко Источник: ФК Монако
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