ОФИЦИАЛЬНО. Монако продлило контракт с лидером до 2027 года

30-летний японский вингер Такуми Минамино официально заключил новое соглашение с французским «Монако».

По информации пресс-службы, стороны подписали новый контракт до лета 2027 года. Остальные детали договора клуб не разглашает.

Присоединился к «монегаскам» японец в летнее трансферное окно в 2022 году. За время выступлений Такуми успел отыграть 89 поединков, в которых оформил 16 голов и 15 результативных передач.

Кроме того, Минамино регулярно выходит в стартовом составе сборной Японии. В активе футболиста 65 матчей в футболке сборной.