ОФИЦИАЛЬНО. Монако продлило контракт с лидером до 2027 года
Такуми Минамино останется во французском коллективе
30-летний японский вингер Такуми Минамино официально заключил новое соглашение с французским «Монако».
По информации пресс-службы, стороны подписали новый контракт до лета 2027 года. Остальные детали договора клуб не разглашает.
Присоединился к «монегаскам» японец в летнее трансферное окно в 2022 году. За время выступлений Такуми успел отыграть 89 поединков, в которых оформил 16 голов и 15 результативных передач.
Кроме того, Минамино регулярно выходит в стартовом составе сборной Японии. В активе футболиста 65 матчей в футболке сборной.
L’AS Monaco est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Takumi Minamino pour une saison supplémentaire 🤝— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) March 4, 2025
Le milieu de terrain offensif japonais est désormais lié au Club jusqu’en juin 2027 🔝#Minamino2027
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