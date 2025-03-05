ВИДЕО. Реакция Симеоне и Анчелотти после матча Реал Мадрид – Атлетико

4 марта в 22:00 в Мадриде прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В мадридском дерби на арене «Сантьяго Бернабеу» «Реал» одолел «Атлетико» (2:1). Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин заявлен в резерве.

Уже на 4-й минуте Родриго забил для Реала быстрый гол в мадридском дерби (1:0). На 32-й минуте Хулиан Альварес забил для Атлетико гол-шедевр в дальнюю девятку и сравнял счет (1:1). На 55-й минуте Браим Диас с дриблингом в окружении соперников вывел Реал вперед (2:1).

Ответный матч пройдет через неделю, 12 марта, в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд Диего Симеоне и Карло Анчелотти.

ВИДЕО. Реакция Симеоне и Анчелотти после матча Реал Мадрид 2:1 Атлетико