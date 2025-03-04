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  4. Хави готов возглавить МЮ. Он уже попросил подписать двух игроков Барселоны
Англия
04 марта 2025, 18:05 |
623
1

Хави готов возглавить МЮ. Он уже попросил подписать двух игроков Барселоны

Летом на «Олд Траффорд» снова может приехать новый главный тренер

04 марта 2025, 18:05 |
623
1
Хави готов возглавить МЮ. Он уже попросил подписать двух игроков Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Грядущим летом в «Манчестер Юнайтед» может произойти очередная за последние годы тренерская рокировка. В СМИ вовсю поговаривают о вероятном увольнении Рубена Аморима и назначении на его должность экс-коуча «Барселоны» Хави.

Сообщается, что Хави очень заинтересован в возможности поработать с МЮ и уже контактировал с сэром Джимом Рэтклиффом, который отвечает в клубе за спортивный вектор развития.

В случае прихода в стан «красных дьяволов» известно, что Хави будет настаивать на подписании двух игроков «Барселоны». Тренер уже попросил Рэтклиффа обдумать возможность приглашения хавбека Френки де Йонга и бека Рональда Араухо.

Ранее в прессе именно Хави называли фаворитом на пост коуча МЮ, если клуб все-таки решит уволить Аморима.

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Хави Манчестер Юнайтед Барселона Рональд Араухо трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Френки де Йонг трансферы Джим Рэтклифф
Алексей Сливченко Источник: El Nacional
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Комментарии 1
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Gargantua81
Амориму так никого и не подписали, и уже на выход?
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