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Англия
18 февраля 2025, 21:28 | Обновлено 18 февраля 2025, 21:32
1723
1

Экс-наставник Барселоны летом может возглавить Манчестер Юнайтед

Рубену Амориму не по силам исправить ситуацию

18 февраля 2025, 21:28 | Обновлено 18 февраля 2025, 21:32
1723
1
Экс-наставник Барселоны летом может возглавить Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

45-летний испанский тренер Хави Эрнандес рассматривается как кандидат на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» летом 2025 года.

Об этом сообщает издание Football365.

По информации источника, «красные дьяволы» уже задумываются над увольнением Рубена Аморима, поскольку команда не демонстрирует улучшения результатов.

Также отмечается, что именно Хави Эрнандес является главным претендентом на эту должность.

Испанский тренер покинул «Барселону» летом 2024 года.

Ранее Рубен Аморим заявлял, что не боится возможного увольнения из «Манчестер Юнайтед».

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига отставка Хави назначение тренера
Александр Сильченко Источник
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Терпіння у босів МЮ міцне. Он скільки тен Хаг тримався, і навіть залишився на початок цього сезону. Так що Аморім може ще довго процювати
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