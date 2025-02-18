Экс-наставник Барселоны летом может возглавить Манчестер Юнайтед

45-летний испанский тренер Хави Эрнандес рассматривается как кандидат на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» летом 2025 года.

Об этом сообщает издание Football365.

По информации источника, «красные дьяволы» уже задумываются над увольнением Рубена Аморима, поскольку команда не демонстрирует улучшения результатов.

Также отмечается, что именно Хави Эрнандес является главным претендентом на эту должность.

Испанский тренер покинул «Барселону» летом 2024 года.

Ранее Рубен Аморим заявлял, что не боится возможного увольнения из «Манчестер Юнайтед».