ВИДЕО. Зинченко в поле. Реакция Артеты на разгромную победу Арсенала в ЛЧ

4 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ (Нидерланды) и Арсенал (Англия). Коллективы сыграли на стадионе Филипс в Эйндховене. Поединок завершился со счетом 7:1 в пользу гостей.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте.

Ответный матч между Арсеналом и ПСВ состоится 12 марта в 22:00 на арене Эмирейтс в Лондоне.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главного тренера Арсенала Микеля Артета.

ВИДЕО. Зинченко на поле. Реакция Артеты на разгромную победу Арсенала в ЛЧ