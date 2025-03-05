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  4. ВИДЕО. Зинченко в поле. Реакция Артеты на разгромную победу Арсенала в ЛЧ
Лига чемпионов
05 марта 2025, 10:19 |
838
0

ВИДЕО. Зинченко в поле. Реакция Артеты на разгромную победу Арсенала в ЛЧ

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05 марта 2025, 10:19 |
838
0
ВИДЕО. Зинченко в поле. Реакция Артеты на разгромную победу Арсенала в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

4 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ (Нидерланды) и Арсенал (Англия). Коллективы сыграли на стадионе Филипс в Эйндховене. Поединок завершился со счетом 7:1 в пользу гостей.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте.

Ответный матч между Арсеналом и ПСВ состоится 12 марта в 22:00 на арене Эмирейтс в Лондоне.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главного тренера Арсенала Микеля Артета.

ВИДЕО. Зинченко на поле. Реакция Артеты на разгромную победу Арсенала в ЛЧ

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Микель Артета Арсенал Лондон пресс-конференция ПСВ Лига чемпионов ПСВ - Арсенал Александр Зинченко видео
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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