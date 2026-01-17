В Вересе проходят просмотр сразу два потенциальных новичка
Фабрисиу Ян и Александр Николишин могут усилить клуб из Ровно
«Верес» в ближайшее время может усилиться сразу двумя футболистами. об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».
По информации источника, клуб Украинской Премьер-лиги взял на сборы бразильского вингера Фабрисиу Яна, являющегося воспитанником «Фламенго» и украинского защитника «Подолья» Александра Николишина. Оба футболиста уже в Турции, где проходят просмотр.
После первой половины чемпионата Украины «Верес» расположился на 11-м мете турнирной таблицы, имея в своем активе 18 пунктов.
Ранее «Верес» сыграл вничью с «Краковией» на сборах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бойко рассказал забавную историю, связанную с Дэвидом Гетте
Обыграли Леванте на своем поле