В Вересе проходят просмотр сразу два потенциальных новичка

«Верес» в ближайшее время может усилиться сразу двумя футболистами. об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, клуб Украинской Премьер-лиги взял на сборы бразильского вингера Фабрисиу Яна, являющегося воспитанником «Фламенго» и украинского защитника «Подолья» Александра Николишина. Оба футболиста уже в Турции, где проходят просмотр.

После первой половины чемпионата Украины «Верес» расположился на 11-м мете турнирной таблицы, имея в своем активе 18 пунктов.

Ранее «Верес» сыграл вничью с «Краковией» на сборах.