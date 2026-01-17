Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Вересе проходят просмотр сразу два потенциальных новичка
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 17:08 | Обновлено 17 января 2026, 17:09
371
0

В Вересе проходят просмотр сразу два потенциальных новичка

Фабрисиу Ян и Александр Николишин могут усилить клуб из Ровно

17 января 2026, 17:08 | Обновлено 17 января 2026, 17:09
371
0
В Вересе проходят просмотр сразу два потенциальных новичка
НК Верес

«Верес» в ближайшее время может усилиться сразу двумя футболистами. об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, клуб Украинской Премьер-лиги взял на сборы бразильского вингера Фабрисиу Яна, являющегося воспитанником «Фламенго» и украинского защитника «Подолья» Александра Николишина. Оба футболиста уже в Турции, где проходят просмотр.

После первой половины чемпионата Украины «Верес» расположился на 11-м мете турнирной таблицы, имея в своем активе 18 пунктов.

Ранее «Верес» сыграл вничью с «Краковией» на сборах.

По теме:
Шахтер может попрощаться с игроком молодежной команды. Проходит просмотр
ВИРТ: «Этот чемпионат – вообще трэш»
Уже назначен медосмотр. Манчестер Сити покупает игрока сборной Англии
Александр Николишин Верес Ровно трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Подолье Хмельницкий
Даниил Кирияка Источник: Telegram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду
Футбол | 17 января 2026, 05:02 0
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду

Бойко рассказал забавную историю, связанную с Дэвидом Гетте

Реал выиграл с голом Мбаппе, первая победа нового тренера
Футбол | 17 января 2026, 17:02 2
Реал выиграл с голом Мбаппе, первая победа нового тренера
Реал выиграл с голом Мбаппе, первая победа нового тренера

Обыграли Леванте на своем поле

Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Бокс | 17.01.2026, 08:20
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Роман ГРИГОРЧУК: «Я буду рад работать с Ракицким, а по поводу Хачериди...»
Футбол | 16.01.2026, 17:55
Роман ГРИГОРЧУК: «Я буду рад работать с Ракицким, а по поводу Хачериди...»
Роман ГРИГОРЧУК: «Я буду рад работать с Ракицким, а по поводу Хачериди...»
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
Футбол | 17.01.2026, 16:13
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
16.01.2026, 16:15 6
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
16.01.2026, 13:15 1
Биатлон
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
15.01.2026, 20:02
Бокс
Украинская биатлонистка не выйдет на старт спринта Кубка мира в Рупольдинге
Украинская биатлонистка не выйдет на старт спринта Кубка мира в Рупольдинге
16.01.2026, 13:35
Биатлон
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
16.01.2026, 15:47 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
16.01.2026, 13:17
Футбол
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем