3-й тур
Динамо Киев
3:1
Львов
19.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Усиление со скамейки. Динамо в большинстве вырвало победу у Львова

Киевляне едва не допустили вторую подряд осечку в чемпионате

  • 19.09.2020 21:26
  • 12613 просмотров
  • 201 комментарий
Усиление со скамейки. Динамо в большинстве вырвало победу у Львова
© twitter.com/DynamoKyiv

Субботнюю программу 3-го тура украинской Премьер-лиги закрыл матч на НСК «Олимпийский», в котором киевское «Динамо» принимало ПФК «Львов».

После еврокубкового поединка с АЗ, Мирча Луческу более чем на половину обновил состав «Динамо», выставив в старте шесть новых футболистов. Защитник киевлян Виталий Миколенко впервые в своей футбольной карьере вывел на поле одноклубников с капитанской повязкой, а Богдан Леднев первый раз появился на поле с первых минут.

Главный тренер «Львова» Георгий Цедадзе, в свою очередь, после разгромного поражения от «Колоса» в прошлом туре (0:4) заменил четырех исполнителей. На последнем рубеже вместо Пенькова вышел опытный Литовченко, в защите с первых минут играли Михоби и Клименчук, а в нападении бразилец Фелипе.

В первом тайме игра проходила очень скучно. Первый по-настоящему опасный момент произошел за 6 минут до свистка на перерыв. Вербич получил пас на ход от Леднева и пробил в ближний угол, но Литовченко отразил удар. А уже в следующей атаке Шепелев опасно пробил с центра штрафной после прострела Цитаишвили, однако Кравчук бросился под удар и мяч ушел на угловой.

Нули на табло после первого тайма устраивали гостей, поэтому было очевидно, что они попытаются сыграть на удержание счета. Но Мирча Луческу понял, что нужно спасать матч и сделал сразу четыре замены, сменив всю среднюю линию. На поле появились Цыганков, Буяльский, Шапаренко и Сидорчук.

Киевляне стартовали с места в карьер и уже на 47-й минуте Клименчук сбил Супрягу в штрафной, за что арбитр без колебаний назначил пенальти. Цыганков подошел к точке и развел мяч и голкипера по разным углам – 1:0. А после часа игры Супряга и сам едва не забил, но Литовченко в этот раз спас свою команду, отразив удар головой с линии вратарской.

Казалось, что на очки рассчитывать львовяне уже не смогут, однако на 62-й минуте после штрафного им удалось восстановить статус-кво. Бущан отразил удар головой от Кравчука, но Челич оказался первым на добивании и в прямом смысле слова затолкал мяч в ворота.

Затем страж ворот «Динамо» решил реабилитироваться, но так как угрозы его воротам случались очень редко, он сам организовал две голевые комбинации для своей команды. Сначала Бущан пасом через все поле вывел Цыганкова на свидание со своим визави, Виктор пробивал в упор, но Литовченко сумел парировать. А во втором эпизоде опять сработала связка Бущан-Цыганков: Виктор принял диагональную передачу и перенаправил мяч в центр вратарской на Супрягу, однако защитники гостей оказались проворнее и выбили мяч.

Ближе к концу матча эмоции накалялись, и после словесной перепалки, главный тренер «Львова» и ассистент Мирчи Луческу получили по желтой карточке. А за 6 минут до конца основного времени защитник львовян Михоуби получил вторую желтую карточку за отмашку от Цыганкова и оставил свою команду вдесятером.

«Динамо» быстро сумело реализовать численное большинство. Николай Шапаренко классно исполнил штрафной из удобной позиции, который заработал Буяльский, и забил переломный гол. Литовченко лишь кончиками пальцев коснулся мяча – этого было недостаточно, чтобы отразить удар.

Финальную точку в компенсированное время поставил Владислав Супряга, который отличился с паса Шапаренко. Десятка «Динамо», безусловно, заслуживает на звание героя поединка.

3:1 – киевское «Динамо» не без проблем берет три очка в матче с аутсайдером и в хорошем настроении подходит к первой встрече с «Гентом» в плей-офф за выход в групповой раунд Лиги чемпионов.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Динамо» – «Львов» – 3:1

Виктор Цыганков (48, пенальти), Николай Шапаренко (87), Владислав Супряга (95) – Джурай Челич (62)

Николай Шапаренко (71), Владислав Супряга (80) – Максим Грисьо (21), Айнсалу (25), Егор Клименчук (47), Юрий Кравчук (59), Маруан Михоби (73)

Маруан Михоби (83, две желтые карточки)

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Aлександр Сирота, Томаш Кендзёра, Владимир Шепелев (Николай Шапаренко, 46), Aлександр Андриевский (Сергей Сидорчук, 46), Беньямин Вербич (Артем Кравец, 67), Георгий Цитаишвили (Виктор Ціганков, 46), Богдан Леднев (Виталий Буяльский, 46), Владислав Супряга

«Львов»: Сергей Литовченко, Юрий Кравчук, Джурай Челич, Маруан Михоби, Егор Клименчук, Сергей Борзенко, Максим Грисьо (Максим Комарец, 64), Мигкель Айнсалу, Игорь Кошман (Велвес, 75), Назарий Ныч (Александр Романчук, 88), Фелипе

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - ЛЬВОВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Денис Шаховец, Sport.ua

(30 голосов)

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Комментарии
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 19.09.2020 22:55
    0
    Игорь Петров, 19.09.2020 22:48
    Мне по-большому счету без разницы "успехи " киевлян и счастье их болельщиков, как опонента, радует одно, как не было у команды игры, так её и нет, потому что нет приличного состава, ни одного серьёзного игрока европейского уровня, бегает по полю серая масса , в которой даже молодые "звездочки" перемешиваются в общей консистенции, поверьте, с такой игрой и составом удача быстро закончится и наступит горькое разочарование.
    И при этом за последние 20 игр Динамо у Копанки выиграло 9, а Копанка - 7.
    Ссылка
    Andre066
      Andre066, 19.09.2020 22:54
    +1
    Главный чемпионат куда попадают кроты - Параша и лишь с него в Топы,Чигринский не в счет - там тупой обмен,а вот Зина и Тимащук не с кротовни перешли. Короче бразильцы в Шахтер, а украинцы в Парашу бегут. Политика Кротов.от Ракицкого привет вам.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 19.09.2020 22:54
    +1
    Syrok-oxlx, 19.09.2020 22:53
    Харьков,Днепр,Запорожье
    Днепр против Киева? Ты уверен?
    Ссылка
    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 19.09.2020 22:54
    +2
    Syrok-oxlx, 19.09.2020 22:40
    Ты тело по делу можешь ответить,или приехать тебе кабину развалить
    Дебил! Ты рот свой вонючий закрой, а то он у тебя с твоей задницей одну функцию выполняет -дерьмо выбрасывает! А если свои сопли с дерьмом продолжить разбрасывать, то придётся тебе мозги для ума вправить, чтобы в будущем соображал на кого Батон Крошишь! Спрячься, чтобы я на тебя не разозлился по-сеьозному петух харьковский!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 19.09.2020 22:54
    -2
    Frank Piter, 19.09.2020 21:58
    Полудубль этого Динамо вые...л Копанку 3-1 Вы еще хуже
    А нечего что полудубль копанки в чемпионате вье... л Динамо со счётом 3:1 и только чудом на последних минутах счёт не стал 4:1
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 19.09.2020 22:53
    +1
    Игорь Петров, 19.09.2020 22:48
    Мне по-большому счету без разницы "успехи " киевлян и счастье их болельщиков, как опонента, радует одно, как не было у команды игры, так её и нет, потому что нет приличного состава, ни одного серьёзного игрока европейского уровня, бегает по полю серая масса , в которой даже молодые "звездочки" перемешиваются в общей консистенции, поверьте, с такой игрой и составом удача быстро закончится и наступит горькое разочарование.
    Насколько быстро? А то уже и про поражение от АЗ нахрюкивали, а потом переобувались. Теперь решили без конкретики, просто подвывать, что все плохо?
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 19.09.2020 22:53
    -3
    J0e777, 19.09.2020 22:51
    Что ты имеешь ввиду под словом "восток"?)
    Харьков,Днепр,Запорожье
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 19.09.2020 22:52
    -4
    J0e777, 19.09.2020 22:50
    тебя сейчас разорвет от ненависти к Киеву. Остынь донбасос
    Ещё раз повторяю,жекафанни скрины.Против вас вонючих весь восток.Не все с Донбасса против вас.Дынама параша
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 19.09.2020 22:52
    +3
    Syrok-oxlx, 19.09.2020 22:50
    А почему ты дрочишь?
    Ты весёлый донбасос) Сегодня двойную порцию доширака вам на ужин дали, раз ты такой бодрый
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 19.09.2020 22:51
    +2
    Syrok-oxlx, 19.09.2020 22:48
    Судя по твоему лексикону вы болел ы Дынамы команды Суркисов воров,куккускланов вонючих ультра,думаете против вас все Донбасса? Та против вас весь восток,недокоманда ваша не впечатляет.И запомните вонючка и жекафанни тоже против вас весь восток! Металл вперёд
    Что ты имеешь ввиду под словом "восток"?)
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 19.09.2020 22:50
    -3
    J0e777, 19.09.2020 22:49
    Почему у тебя флаг Турции?
    А почему ты дрочишь?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 19.09.2020 22:50
    +2
    Syrok-oxlx, 19.09.2020 22:48
    Судя по твоему лексикону вы болел ы Дынамы команды Суркисов воров,куккускланов вонючих ультра,думаете против вас все Донбасса? Та против вас весь восток,недокоманда ваша не впечатляет.И запомните вонючка и жекафанни тоже против вас весь восток! Металл вперёд
    тебя сейчас разорвет от ненависти к Киеву. Остынь донбасос
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 19.09.2020 22:49
    +2
    Игорь Петров, 19.09.2020 22:48
    Мне по-большому счету без разницы "успехи " киевлян и счастье их болельщиков, как опонента, радует одно, как не было у команды игры, так её и нет, потому что нет приличного состава, ни одного серьёзного игрока европейского уровня, бегает по полю серая масса , в которой даже молодые "звездочки" перемешиваются в общей консистенции, поверьте, с такой игрой и составом удача быстро закончится и наступит горькое разочарование.
    Почему у тебя флаг Турции?
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 19.09.2020 22:49
    -3
    Frank Piter, 19.09.2020 22:48
    Оно с параши пишет. По трофейному законтаченному смартфону. Это традиция у них такая.
    Дрочни падло
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 19.09.2020 22:48
    -2
    J0e777, 19.09.2020 22:42
    Ты из тюрьмы дэнээровской пишешь, судя по твоему лексикону?
    Судя по твоему лексикону вы болел ы Дынамы команды Суркисов воров,куккускланов вонючих ультра,думаете против вас все Донбасса? Та против вас весь восток,недокоманда ваша не впечатляет.И запомните вонючка и жекафанни тоже против вас весь восток! Металл вперёд
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 19.09.2020 22:48
    -7
    Мне по-большому счету без разницы "успехи " киевлян и счастье их болельщиков, как опонента, радует одно, как не было у команды игры, так её и нет, потому что нет приличного состава, ни одного серьёзного игрока европейского уровня, бегает по полю серая масса , в которой даже молодые "звездочки" перемешиваются в общей консистенции, поверьте, с такой игрой и составом удача быстро закончится и наступит горькое разочарование.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 19.09.2020 22:48
    +4
    J0e777, 19.09.2020 22:42
    Ты из тюрьмы дэнээровской пишешь, судя по твоему лексикону?
    Оно с параши пишет. По трофейному законтаченному смартфону. Это традиция у них такая.
    Ссылка
    Andre066
      Andre066, 19.09.2020 22:47
    +3
    SEMIRAMID, 19.09.2020 22:20
    Удовольствие читать словесную блевоту зависти и досады из уст некоторых недоразвитых болел Шлака! Только несколько из них имеют парное число хромосом в своём ДНК, остальное большинство - это неудачный эксперимент природы!
    У них Тайсона переподписывать хотят, плохи дела значит..Мораес и Марлос нулячие и в сборной, Пятов прогрессирует по ляпам, 3 последние игры разница 4-9 есть чем гордится им
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 19.09.2020 22:47
    +4
    стал известен еще один игрок основы - Шапаренко
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 19.09.2020 22:45
    +4
    Syrok-oxlx, 19.09.2020 22:43
    Спать иди Панда
    На бутилку іди дирявий ушльопок
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 19.09.2020 21:29
    +22
    Шапаренко сделал результат! Радует, что Луческу снова его раскрыл...
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 19.09.2020 21:26
    +22
    Шапаренко здорово сыграл..
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 19.09.2020 21:28
    +20
    Поздравляю Динамо с заслжуенной победой! Супряга и Шапаренко особенно порадовали
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 19.09.2020 21:26
    +20
    ПРИЄМНО дивитися у турнірну таблицю, Динамо із перемогою, три очки є, наступний Гент......
    Ссылка
    gajvir
      gajvir, 19.09.2020 21:28
    +19
    Шапаренко знову MVP матчу.
    Ссылка
    Щетинин Максим
    online
      Щетинин Максим, 19.09.2020 21:26
    +18
    Терять сегодня очки было нельзя. Появилось ощущение, что после игры в центре обороны у Кендзеры и Миколенко потерялась острота в атаке после возвращения на родные свои позиции. Настроение и форма Шапаренко радует, так держать! Всех с победой, ждем решающих матчей с Гентом.
    Ссылка
    nivava
      nivava, 19.09.2020 21:29
    +13
    Не скажу, что Динамо отскочило, но Львов смотрелся прилично - автобуса не было...
    Ссылка
    Artem !
    online
      Artem !, 19.09.2020 21:33
    +12
    Понятно что Динамо было мыслями в Генте, а тут еще Львов заряженый, будто на допинге. Было тяжело, но молодцы.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 19.09.2020 21:29
    +12
    По правилам - там на Циганкову французу пряма червона (не друга жовта) і другий пеналь в ворота Львова. В цьому епізоді судді не вистачило ВАРу
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 19.09.2020 21:45
    +10
    PFCLviv, 19.09.2020 21:43
    ось так вбивають український футбол... це не перемога Динамо, це ганьба Динамо!
    ПФК сегодня хорошо сыграл, но ты очень много раз написал слово: «Дирьнамо» и «Динамо», остынь
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 19.09.2020 22:06
    +9
    jekаfunny, 19.09.2020 21:57
    Похорник, так пеналь железный , его не ставить надо было?
    звісно не треба було, Закарпатлох щиро вважає що пеналі мають ставити лише на користь Шахти
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 19.09.2020 21:58
    +9
    Луческу ставит игру с того что есть и выжимает по полной.Динамо молодца .
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 19.09.2020 21:38
    +9
    Да, на Цыганкове был пенальти, но по несколько незаслуженных пенальти в одной игре дают у нас для ШД (как в первом круге)..
    Ссылка
    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 19.09.2020 22:25
    +8
    Донецкие девки-фанатки пошли подмываться в баню! У них завтра романтическая встреча на окружной с мужиками из Зари!
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 19.09.2020 21:49
    +8
    PFCLviv, 19.09.2020 21:47
    пишіть, шо хочете... але це ганьба, а не перемога Динамо!
    Ганьба это такой клюб без зрителей, как ПФК Львов, который в вышку попал благодаря подтасовкам и взятке.
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 19.09.2020 22:23
    +7
    Динамо в чудовій формі , справді народна команда , майже всі українці, тому тут у мокшей болотних так пукани рве
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 19.09.2020 22:22
    +7
    viktor112007, 19.09.2020 22:06
    звісно не треба було, Закарпатлох щиро вважає що пеналі мають ставити лише на користь Шахти
    Ну так видимо и есть
    Ибо свои шизофренические высеры он объяснить не в состоянии
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 19.09.2020 22:01
    +7
    AK_228, 19.09.2020 22:00
    Тебя радует что конкурент худе!? Вот ты дебил убогий
    Да, меня радует, что Динамо имея бюджет в 3 раза меньше еб...т Копанку полудублем 3-1. И за последние 20 игр имеет в очных встречах на 2 победы больше
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 19.09.2020 21:57
    +7
    ZAKARPATFAN, 19.09.2020 21:56
    Похорники, за счёт пеналя и удаления выигрывать у такой команды как Львов
    Похорник, так пеналь железный , его не ставить надо было?
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 19.09.2020 21:36
    +7
    Ilya , 19.09.2020 21:26
    Сильная игра(нет).
    Говорил после АЗ, скажу снова , пройти в ЛЧ будет невероятно сложно, я не верю, что ДК попадёт в групповой этап.
    Супряга бревно, говорил, говорю и буду. Шепелев кстати тоже. Забарный понравился только.
    ты бревно а они игроки сборной УКРАИНЫ
    Ссылка
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