Усиление со скамейки. Динамо в большинстве вырвало победу у Львова

Субботнюю программу 3-го тура украинской Премьер-лиги закрыл матч на НСК «Олимпийский», в котором киевское «Динамо» принимало ПФК «Львов».

После еврокубкового поединка с АЗ, Мирча Луческу более чем на половину обновил состав «Динамо», выставив в старте шесть новых футболистов. Защитник киевлян Виталий Миколенко впервые в своей футбольной карьере вывел на поле одноклубников с капитанской повязкой, а Богдан Леднев первый раз появился на поле с первых минут.

Главный тренер «Львова» Георгий Цедадзе, в свою очередь, после разгромного поражения от «Колоса» в прошлом туре (0:4) заменил четырех исполнителей. На последнем рубеже вместо Пенькова вышел опытный Литовченко, в защите с первых минут играли Михоби и Клименчук, а в нападении бразилец Фелипе.

В первом тайме игра проходила очень скучно. Первый по-настоящему опасный момент произошел за 6 минут до свистка на перерыв. Вербич получил пас на ход от Леднева и пробил в ближний угол, но Литовченко отразил удар. А уже в следующей атаке Шепелев опасно пробил с центра штрафной после прострела Цитаишвили, однако Кравчук бросился под удар и мяч ушел на угловой.

Нули на табло после первого тайма устраивали гостей, поэтому было очевидно, что они попытаются сыграть на удержание счета. Но Мирча Луческу понял, что нужно спасать матч и сделал сразу четыре замены, сменив всю среднюю линию. На поле появились Цыганков, Буяльский, Шапаренко и Сидорчук.

Киевляне стартовали с места в карьер и уже на 47-й минуте Клименчук сбил Супрягу в штрафной, за что арбитр без колебаний назначил пенальти. Цыганков подошел к точке и развел мяч и голкипера по разным углам – 1:0. А после часа игры Супряга и сам едва не забил, но Литовченко в этот раз спас свою команду, отразив удар головой с линии вратарской.

Казалось, что на очки рассчитывать львовяне уже не смогут, однако на 62-й минуте после штрафного им удалось восстановить статус-кво. Бущан отразил удар головой от Кравчука, но Челич оказался первым на добивании и в прямом смысле слова затолкал мяч в ворота.

Затем страж ворот «Динамо» решил реабилитироваться, но так как угрозы его воротам случались очень редко, он сам организовал две голевые комбинации для своей команды. Сначала Бущан пасом через все поле вывел Цыганкова на свидание со своим визави, Виктор пробивал в упор, но Литовченко сумел парировать. А во втором эпизоде опять сработала связка Бущан-Цыганков: Виктор принял диагональную передачу и перенаправил мяч в центр вратарской на Супрягу, однако защитники гостей оказались проворнее и выбили мяч.

Ближе к концу матча эмоции накалялись, и после словесной перепалки, главный тренер «Львова» и ассистент Мирчи Луческу получили по желтой карточке. А за 6 минут до конца основного времени защитник львовян Михоуби получил вторую желтую карточку за отмашку от Цыганкова и оставил свою команду вдесятером.

«Динамо» быстро сумело реализовать численное большинство. Николай Шапаренко классно исполнил штрафной из удобной позиции, который заработал Буяльский, и забил переломный гол. Литовченко лишь кончиками пальцев коснулся мяча – этого было недостаточно, чтобы отразить удар.

Финальную точку в компенсированное время поставил Владислав Супряга, который отличился с паса Шапаренко. Десятка «Динамо», безусловно, заслуживает на звание героя поединка.

3:1 – киевское «Динамо» не без проблем берет три очка в матче с аутсайдером и в хорошем настроении подходит к первой встрече с «Гентом» в плей-офф за выход в групповой раунд Лиги чемпионов.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Динамо» – «Львов» – 3:1

Виктор Цыганков (48, пенальти), Николай Шапаренко (87), Владислав Супряга (95) – Джурай Челич (62)

Николай Шапаренко (71), Владислав Супряга (80) – Максим Грисьо (21), Айнсалу (25), Егор Клименчук (47), Юрий Кравчук (59), Маруан Михоби (73)

Маруан Михоби (83, две желтые карточки)

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Aлександр Сирота, Томаш Кендзёра, Владимир Шепелев (Николай Шапаренко, 46), Aлександр Андриевский (Сергей Сидорчук, 46), Беньямин Вербич (Артем Кравец, 67), Георгий Цитаишвили (Виктор Ціганков, 46), Богдан Леднев (Виталий Буяльский, 46), Владислав Супряга

«Львов»: Сергей Литовченко, Юрий Кравчук, Джурай Челич, Маруан Михоби, Егор Клименчук, Сергей Борзенко, Максим Грисьо (Максим Комарец, 64), Мигкель Айнсалу, Игорь Кошман (Велвес, 75), Назарий Ныч (Александр Романчук, 88), Фелипе

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - ЛЬВОВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА