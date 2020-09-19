Динамо - Львов - 3:1. Видео голов и обзор матча

В 3-м туре УПЛ «Динамо» Киев принимает ФК «Львов». В новости будут появляться видео голов и обзор поединка.
Стартовые составы.
Динамо: Бущан, Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко, Шепелев, Андриевский, Леднев, Цитаишвили, Вербич, Супряга
В запасе: Бойко, Алибеков, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Соль, Кравец
Львов: Литовченко, Кравчук, Челич, Михоби, Клименчук, Борзенко, Грисьо, Айнсалу, Кошман, Нич, Фелипе
В запасе: Костик, Вичижанин, Савошко, Малашевский, Романчук, Велвес, Комарец
Динамо - Львов. 1:0. Циганков
Динамо - Львов. 1:1. Челич.
Динамо - Львов. 2:1. Шапаренко
Динамо - Львов. 3:1. Супряга
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Супряга (Динамо Киев).
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Николай Шапаренко (Динамо Киев).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Макс Челич (Львов).
|48'
|ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.