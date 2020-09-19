Мирча ЛУЧЕСКУ: «Во втором тайме Динамо начало играть правильно»

Наставник «Динамо» дал комментарий после матча УПЛ

  • 19.09.2020 22:36
  • 1266 просмотров
  • 7 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Во втором тайме Динамо начало играть правильно»
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Динамо» Киев Мирча Луческу прокомментировал непростую победу над ФК «Львов» в матче УПЛ со счетом 3:1.

- Четыре замены, которые вы сделали в перерыве, были связаны с вашей оценкой игры в первом тайме или это изначальный план?

- Да, замены были запланированы, много усилий было потрачено в игре с АЗ и еще другой еврокубковый поединок предстоит. И я решил дать по 45 минут игрокам, чтобы они были в тонусе. Естественно, их выход добавил качества, скорости и новый импульс.

- Эта победа, согласитесь, стоила вам много нервных клеток. Что не получилось из вашей установки, особенно в первом тайме?

- Во-первых, шесть новых игроков и естественно, это очень много для отношений на поле. Совсем разные игроки, и очень сложно вписываться в игру. Я им должен доверять, многие из них пропустили сбор перед началом чемпионата. Я им должен был давать это время. Во-вторых, они не играли в то, во что мы договаривались. Они играли в другой футбол, во втором тайме вышли другие игроки и они начали играли правильно, я им говорил, что команда соперника прессингует, играет один в один для того, чтобы уйти из-под этого прессинга, нужно играть длинными передачами.

Во втором тайме 4-5 раз сыграли и сразу появились моменты у чужих ворот. К сожалению, не смогли использовать фланговые зоны наши крайние защитники в первом тайме. Я им говорил, что там будут свободные зоны и мы должны использовать их. Но, к сожалению, нам это не удалось. Я поэтому и поставил Кендзеру и Миколеко на флангах, чтобы они помогали нам в атаке. Миколенко это делал лучше и чаще. Но, к сожалению, он принимал неверные решение в последнем отрезке. У него тоже было два момента в штрафной площадке. В первом тайме мы много импровизировали, не делали то, о чем договаривались. Во втором тайме мы уже играли в другой футбол, появились моменты, голы и выиграли этот сложный матч.

- Как оцените сегодня игру Цыганкова и готов ли он к матчу с «Гентом»?

- Он сыграл очень хорошо и я после матча спросил, как его самочувствие. Остается смотреть, как дальше оно будет.

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Источник — ФК Динамо Киев

(13 голосов)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 19.09.2020 22:55
    0
    Цыган, как прешел в ДК, так сразу умные мысли начал вещать, а то в копанке у него всегда была то трава не такая, то федерация, то команда соперника играла грубо, а тут прям адекватностью от деда так и прет. Все таки Динамо человека из цыгана делает, аура такая, не то что всеми известный клуб нытиков из даунецкa
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 19.09.2020 22:53
    -1
    Закарпатлох їбанько сліпе
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 19.09.2020 22:51
    -2
    В большинстве, после удаления, на 83й минуте, Динамо вдруг не с того не сего начало играть правильно
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 19.09.2020 22:43
    +3
    Порівняйте вюхи Мірчі з Лесиком і Хацом. Від фізруків ми чули лише "команда боролась, билась, нема претензій до гравців"
    А Мірча он під час конференції розбір робить хто що так і хто що не так робив.
    Відразу видно вху із вху, хто фізруки і хто тренер
    Ссылка
    Андрей Мадайский
      Андрей Мадайский, 19.09.2020 22:42
    0
    ПРЫЩ!!!
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 19.09.2020 22:40
    +2
    Олег Тимофеюк, 19.09.2020 22:38
    Играть? Даунама и играть?
    Я бы даже сказал еб...ть. Копанку еб...ть. 3-1. Полурезервом
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.09.2020 22:38
    -8
    Играть? Даунама и играть?
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 19.09.2020 22:43
    +3
    Порівняйте вюхи Мірчі з Лесиком і Хацом. Від фізруків ми чули лише "команда боролась, билась, нема претензій до гравців"
    А Мірча он під час конференції розбір робить хто що так і хто що не так робив.
    Відразу видно вху із вху, хто фізруки і хто тренер
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 19.09.2020 22:40
    +2
    Олег Тимофеюк, 19.09.2020 22:38
    Играть? Даунама и играть?
    Я бы даже сказал еб...ть. Копанку еб...ть. 3-1. Полурезервом
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 19.09.2020 22:55
    0
    Цыган, как прешел в ДК, так сразу умные мысли начал вещать, а то в копанке у него всегда была то трава не такая, то федерация, то команда соперника играла грубо, а тут прям адекватностью от деда так и прет. Все таки Динамо человека из цыгана делает, аура такая, не то что всеми известный клуб нытиков из даунецкa
    Ссылка
    Андрей Мадайский
      Андрей Мадайский, 19.09.2020 22:42
    0
    ПРЫЩ!!!
    Ссылка
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