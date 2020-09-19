Мирча ЛУЧЕСКУ: «Во втором тайме Динамо начало играть правильно»

Наставник «Динамо» Киев Мирча Луческу прокомментировал непростую победу над ФК «Львов» в матче УПЛ со счетом 3:1.

- Четыре замены, которые вы сделали в перерыве, были связаны с вашей оценкой игры в первом тайме или это изначальный план?

- Да, замены были запланированы, много усилий было потрачено в игре с АЗ и еще другой еврокубковый поединок предстоит. И я решил дать по 45 минут игрокам, чтобы они были в тонусе. Естественно, их выход добавил качества, скорости и новый импульс.

- Эта победа, согласитесь, стоила вам много нервных клеток. Что не получилось из вашей установки, особенно в первом тайме?

- Во-первых, шесть новых игроков и естественно, это очень много для отношений на поле. Совсем разные игроки, и очень сложно вписываться в игру. Я им должен доверять, многие из них пропустили сбор перед началом чемпионата. Я им должен был давать это время. Во-вторых, они не играли в то, во что мы договаривались. Они играли в другой футбол, во втором тайме вышли другие игроки и они начали играли правильно, я им говорил, что команда соперника прессингует, играет один в один для того, чтобы уйти из-под этого прессинга, нужно играть длинными передачами.

Во втором тайме 4-5 раз сыграли и сразу появились моменты у чужих ворот. К сожалению, не смогли использовать фланговые зоны наши крайние защитники в первом тайме. Я им говорил, что там будут свободные зоны и мы должны использовать их. Но, к сожалению, нам это не удалось. Я поэтому и поставил Кендзеру и Миколеко на флангах, чтобы они помогали нам в атаке. Миколенко это делал лучше и чаще. Но, к сожалению, он принимал неверные решение в последнем отрезке. У него тоже было два момента в штрафной площадке. В первом тайме мы много импровизировали, не делали то, о чем договаривались. Во втором тайме мы уже играли в другой футбол, появились моменты, голы и выиграли этот сложный матч.

- Как оцените сегодня игру Цыганкова и готов ли он к матчу с «Гентом»?

- Он сыграл очень хорошо и я после матча спросил, как его самочувствие. Остается смотреть, как дальше оно будет.