3-й тур
Динамо Киев
3:1
Львов
19.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо – ПФК Львов – 3:1. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 19.09.2020 19:30
  • 24225 просмотров
  • 202 комментария
Динамо – ПФК Львов – 3:1. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Динамо» – «Львов» – 3:1

Виктор Цыганков (48, пенальти), Николай Шапаренко (87), Владислав Супряга (95) – Джурай Челич (62)

Николай Шапаренко (71), Владислав Супряга (80) – Максим Грисьо (21), Айнсалу (25), Егор Клименчук (47), Юрий Кравчук (59), Маруан Михоби (73)

Маруан Михоби (83, две желтые карточки)

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Aлександр Сирота, Томаш Кендзёра, Владимир Шепелев, Aлександр Андриевский, Беньямин Вербич (Артем Кравец, 67), Георгий Цитаишвили, Богдан Леднев (Виталий Буяльский, 46), Владислав Супряга

Запас: Денис Бойко, Сергей Сидорчук, Фран Соль, Карлос Де Пена, Ахмед Алибеков

«Львов»: Сергей Литовченко, Юрий Кравчук, Джурай Челич, Маруан Михоби, Егор Клименчук, Сергей Борзенко, Максим Грисьо (Максим Комарец, 64), Мигкель Айнсалу, Игорь Кошман (Велвес, 75), Назарий Ныч (Александр Романчук, 88), Фелипе

Запас: Орест Костик, Андрей Вичижанин, Aлександр Савошко, Остап Малашевский.

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

НСК «Олимпийский» (Киев)

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

95 мин. ГООООЛЛЛ!!! 3:1!!! Шапаренко разрезной передачей вывел Супрягу один на один с голкипером, и форвард свой шанс использовал!

94 мин. Буяльский нарушил правила на правом фланге атаки Динамо.

92 мин. Оффсайд у Кравца.

90 мин. Арбитр компенсировал 6 минут.

88 мин. Замена у Львова. Вместо Ныча на поле вышел Романчук.

87 мин. ГООООЛЛЛ!!! 2:1!!! Шапаренко со штрафного метров с 23-х перебросил стенку в ближний угол - Литовченко кончиками пальцев зацепил мяч, но не сумел отбить!

86 мин. Буяльский заработал перспективный штрафной.

83 мин. Михоби отмахнулся от Цыганкова и получил вторую в матче желтую карточку.

82 мин. Игра идет в центре поля.

80 мин. Супряга грубо сыграл против Челича.

77 мин. Клименчук от правого угла штрафной Динамо пробил немного выше ворот!

75 мин. Замена у Львова. Вместо Кошмана на поле вышел Велвес.

73 мин. Михоби мешал Бущану быстро ввести мяч в игру.

72 мин. Клименчук со штрафного пробил выше ворот.

71 мин. Шапаренко грубо сыграл против Кошмана возле угла штрафной Динамо.

68 мин. После длинной передачи от своего голкипера Цыганков у линии штрафной Львова принял мяч и нанес удар - Литовченко сыграл надежно!

67 мин. Замена у Динамо. Вместо Вербича на поле вышел Кравец.

67 мин. Вербич из левого угла штрафной Львова отдал в центр на Цыганкова, у которого удар не получился!

64 мин. Замена у Львова. Вместо Грисьо на поле вышел Комарец.

62 мин. ГООООЛЛЛ!!! 1:1!!! После навеса со штрафного Кравчук нанес удар головой - Бущан в падении отбил мяч перед собой, и Челич буквально затолкал круглый снаряд в ворота!

60 мин. МОМЕНТ! Цыганков с правого фланга навесил на дальний угол вратарской, и Супряга в падении пробил головой - Литовченко перевел мяч на угловой!

59 мин. Кравчук подыграл себе рукой.

57 мин. ОПАСНО! Миколенко слева вошел в штрафную Львова и нанес неудачный удар - мяч пролетел над перекладиной!

56 мин. Львовяне контролируют мяч.

53 мин. Игра идет в центре поля.

50 мин. Клименчук из-за пределов штрафной пробил неточно.

48 мин. ГООООЛЛЛ!!! Цыганков с 11-тиметровой отметки пробил под левую от себя штангу, а Литовченко упал в противоположный угол!

47 мин. ПЕНАЛЬТИ! Клименчук в штрафной сбил Супрягу!

46 мин. Целых четыре замены у Динамо. Вместо Леднева вышел Буяльский, вместо Шепелева вышел Шапаренко, Андриевского заменил Сидорчук и вместо Цитаишвили вышел Цыганков.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

43 мин. Киевляне контролируют мяч.

40 мин. Еще момент! После передачи Цитаишвили Шепелев бил из центра штрафной, и удар успел заблокировать Кравчук!

39 мин. ОПАСНО! После передачи на ход Вербич стрельнул из левого угла штрафной, и Литовченко в падении отбил мяч!

38 мин. По угловым - 6:2.

36 мин. Шепелев с углового навесил в руки Литовченко.

34 мин. Супряга со своей половины поля протащил мяч к штрафной Львова, но пошел в обыгрыш и не сумел пройти оппонента.

32 мин. Кошман сделал неточный навес со штрафного.

30 мин. Андриевский сделал заброс на Цитаишвили, но к мячу первым добрался защитник Львова.

28 мин. Кравчук из-за пределов штрафной пробил неточно.

25 мин. Айнсалу грубо сыграл против Леднева.

24 мин. Неудачная атака Львова.

21 мин. Грисьо грубо сыграл против Миколенко в центре поля.

20 мин. Забарный нарушил правила у штрафной Львова.

19 мин. Хозяева поля уже больше владеют мячом и более акцентированно проводят свои атаки.

16 мин. Супряга на скорости ворвался в штрафную Львова, и Кравчук успел выбить мяч на угловой!

15 мин. Игра идет в центре поля.

13 мин. Киевляне контролируют мяч.

11 мин. Фелипе от правого угла штрафной Динамо пробил несильно и неточно.

9 мин. После розыгрыша углового Шепелев сделал навес, и Сирота головой пробил неточно.

6 мин. Забарный слишком сильно сделал передачу на ход Цитаишвили.

5 мин. Львовяне смело начали встречу и пытаются активно играть в атаку.

2 мин. Пока игра идет в центре поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В субботу, 19-го сентября, состоится поединок третьего тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать ПФК «Львов». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:30.

Киевляне в минувший мид-уик проводили тяжелую встречу с «АЗ» в рамках квалификации Лиги чемпионов и одержали победу со счетом 2:0. А уже на следующей неделе команду Мирчи Луческу ждет выездное противостояние с бельгийским «Гентом», который станет барьером для «бело-синих» на пути в групповой раунд главного клубного евротурнира. Львовяне в предыдущем туре с разгромным счетом проиграли «Колосу» (0:4), а безвыигрышная серия «горожан» достигла 14-ти матчей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – ПФК «Львов».

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Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 19.09.2020 21:29
    0
    Maks7777, 19.09.2020 21:25
    Гордон все потёр свои пирамидки ,наверно судье подарил в перыве!!! ну это дно не игра ну реально ,ДНР метал во второй лиге интересней играет,
    Ты ещё здесь или уже со своим даунецким Стадом пошла подмываться донецкая девка?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 19.09.2020 21:27
    0
    True, 19.09.2020 21:23
    Шараренко топчик!
    Везунчик, а не топчик. Сколько голов он забил за ДК и когда был последний?
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 19.09.2020 21:26
    0
    Maks7777, 19.09.2020 21:25
    Гордон все потёр свои пирамидки ,наверно судье подарил в перыве!!! ну это дно не игра ну реально ,ДНР метал во второй лиге интересней играет,
    Что за дыныры Металл?
    Ссылка
    zaza1986
      zaza1986, 19.09.2020 21:26
    +3
    Шапаренко - красава, румын стрлит игру на нём..
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 19.09.2020 21:25
    +1
    ПФК Львов-терпеть не могу но сегодня бились геройски-браво
    Ссылка
    True
    online
      True, 19.09.2020 21:25
    -1
    avk2307, 19.09.2020 21:22
    Я Сидорчука не очень люблю, но при чем тут лицо?
    Кротам аби щось дурне написати.
    Відсутність розуму,не виправити.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.09.2020 21:25
    0
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 19.09.2020 21:25
    +1
    Aleks04, 19.09.2020 21:23
    Х*й его знает, че многие жалуются на «шубное» ДК. Пенальти на Супряге судейка вполне мог поставить. В Украине есть только один топ-арбитр — Монзуль
    Монзуль.. фе как ее можно назначать на игры. Копиевский сегодня уж точно не хуже Кати-телевизора отсудил. И без телевизора.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 19.09.2020 21:25
    -1
    Al Zolo, 19.09.2020 21:24
    ставлю
    Окей . Я заскринил
    Изнасилование это фора -2 или -3 ?
    Ну что бы обусловить все моменты ?
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 19.09.2020 21:25
    -1
    Яка файна гра! Швидкості, паси, пресінг! Ай да Луческо!
    Ссылка
    Вова Писаренко
    online
      Вова Писаренко, 19.09.2020 21:25
    +2
    Вот это красиво....с победой
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 19.09.2020 21:25
    -3
    Гордон все потёр свои пирамидки ,наверно судье подарил в перыве!!! ну это дно не игра ну реально ,ДНР метал во второй лиге интересней играет,
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.09.2020 21:24
    -5
    класна перемога в дєрьнамо, тіштесь...
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 19.09.2020 21:24
    +1
    jekаfunny, 19.09.2020 21:23
    200 баксов ставишь ?
    Шо там Жека?)) Вылез только сейчас? До этого сидел и сопли жевал? Как игра? Как судейство?
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 19.09.2020 21:24
    +6
    Шапаренко гол+пас и это он только на второй тайм вышел)
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 19.09.2020 21:24
    +3
    PFCLviv, 19.09.2020 21:23
    до чого ви докотились дирнамо... ганьба а не перевога!
    Заваляйтесь в экстракласу
    Ссылка
    Віктор Савчук
    online
      Віктор Савчук, 19.09.2020 21:24
    +1
    Цікаво як фанати Манчестер Юнайтед відреагують на ганебну поразку від Крістал Пелас 1-3.. Думаю Динамо в набагато кращому становищі
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 19.09.2020 21:24
    -4
    Супряга і Луческо герої України! Перемогли бандерлогів!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 19.09.2020 21:24
    -1
    Супряга
    Заслуженно ставит точку в этом матче
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 19.09.2020 21:24
    0
    jekаfunny, 19.09.2020 21:23
    200 баксов ставишь ?
    ставлю
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 19.09.2020 21:24
    +6
    Шапаренко гол+пас и это он только на второй тайм вышел)
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 19.09.2020 21:20
    +5
    PFCLviv, 19.09.2020 21:16
    от так ламають український футбол, от така справедливість...
    ну там пенальти можно было ставить, по логике судьи, за отмашку против Цыганкова
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 19.09.2020 21:17
    +5
    С такой игрой Гент просто изнасилует это шапито.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 19.09.2020 20:46
    +5
    viktor112007, 19.09.2020 20:44
    Хто б триндів за пеналі) Чи 3 пеналі в одному матчі проти Колоса забули?
    А вы тоже забыли про три пеналя с Колосом!? Не смеши
    Ссылка
    SEMIRAMID
      SEMIRAMID, 19.09.2020 20:40
    +5
    Predator, 19.09.2020 20:36
    а че случилось. дырявая помойка уже львову не может забить . в лч они собрались играть. клоуны
    Главное Шлак отимели в Суперкубке как паскудную девку с окружной, которая после этого о семейных духовных ценностях заговорила, когда подмылась!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 19.09.2020 21:17
    +4
    Шубы летят судейкам
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 19.09.2020 21:13
    +4
    ааааа)))) Убогие. Судьишка в шубе
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 19.09.2020 21:07
    +4
    Минут за 5 до конца забьют и Жека, Семирахит и рыбак будут неделю рассказывать о гении луческу)))
    Ссылка
    zaza1986
      zaza1986, 19.09.2020 21:26
    +3
    Шапаренко - красава, румын стрлит игру на нём..
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 19.09.2020 21:24
    +3
    PFCLviv, 19.09.2020 21:23
    до чого ви докотились дирнамо... ганьба а не перевога!
    Заваляйтесь в экстракласу
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 19.09.2020 21:19
    +3
    serge_kr, 19.09.2020 21:16
    Такого позора судейского еще не было, опять шубы все решают
    Пенальти при ударе в лицо - то не пенальти.
    Штрафной -это не штрафной.
    Что надо еще ?
    Это не лучшая игра Динамо, но победная.
    Не надо интригу разигрывать
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 19.09.2020 21:18
    +3
    Это позор и скандал на всю Украину, друзья
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 19.09.2020 21:16
    +3
    от так ламають український футбол, от така справедливість...
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 19.09.2020 20:52
    +3
    Львов забил... смешно
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 19.09.2020 20:38
    +3
    Цита та Лєднєв дуже фігово зіграли обидва, особливо Лєднєв
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.09.2020 20:09
    +3
    Если б не эмблема бальзам звездочки на форме, то можно было бы подумать что ДК с Ромой играет
    Ссылка
    Вова Писаренко
    online
      Вова Писаренко, 19.09.2020 21:25
    +2
    Вот это красиво....с победой
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 19.09.2020 21:22
    +2
    Vitaliy Mironovich, 19.09.2020 21:20
    Сидорчук не капитан. Лицо у него не капитанские, перепуганный он Блять какой-то
    Я Сидорчука не очень люблю, но при чем тут лицо?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 19.09.2020 21:20
    +2
    Андрей Овчаренко, 19.09.2020 21:16
    Хорош
    Привет , что по игре , а то не могу посмотреть . И виду кротячий скулеж, что там по делу что то или у ржавых припадки как всегда ?
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 19.09.2020 21:16
    +2
    Такого позора судейского еще не было, опять шубы все решают
    Ссылка
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