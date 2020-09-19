Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Динамо» – «Львов» – 3:1

Виктор Цыганков (48, пенальти), Николай Шапаренко (87), Владислав Супряга (95) – Джурай Челич (62)

Николай Шапаренко (71), Владислав Супряга (80) – Максим Грисьо (21), Айнсалу (25), Егор Клименчук (47), Юрий Кравчук (59), Маруан Михоби (73)

Маруан Михоби (83, две желтые карточки)

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Aлександр Сирота, Томаш Кендзёра, Владимир Шепелев, Aлександр Андриевский, Беньямин Вербич (Артем Кравец, 67), Георгий Цитаишвили, Богдан Леднев (Виталий Буяльский, 46), Владислав Супряга

Запас: Денис Бойко, Сергей Сидорчук, Фран Соль, Карлос Де Пена, Ахмед Алибеков

«Львов»: Сергей Литовченко, Юрий Кравчук, Джурай Челич, Маруан Михоби, Егор Клименчук, Сергей Борзенко, Максим Грисьо (Максим Комарец, 64), Мигкель Айнсалу, Игорь Кошман (Велвес, 75), Назарий Ныч (Александр Романчук, 88), Фелипе

Запас: Орест Костик, Андрей Вичижанин, Aлександр Савошко, Остап Малашевский.

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

НСК «Олимпийский» (Киев)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

95 мин. ГООООЛЛЛ!!! 3:1!!! Шапаренко разрезной передачей вывел Супрягу один на один с голкипером, и форвард свой шанс использовал!

94 мин. Буяльский нарушил правила на правом фланге атаки Динамо.

92 мин. Оффсайд у Кравца.

90 мин. Арбитр компенсировал 6 минут.

88 мин. Замена у Львова. Вместо Ныча на поле вышел Романчук.

87 мин. ГООООЛЛЛ!!! 2:1!!! Шапаренко со штрафного метров с 23-х перебросил стенку в ближний угол - Литовченко кончиками пальцев зацепил мяч, но не сумел отбить!

86 мин. Буяльский заработал перспективный штрафной.

83 мин. Михоби отмахнулся от Цыганкова и получил вторую в матче желтую карточку.

82 мин. Игра идет в центре поля.

80 мин. Супряга грубо сыграл против Челича.

77 мин. Клименчук от правого угла штрафной Динамо пробил немного выше ворот!

75 мин. Замена у Львова. Вместо Кошмана на поле вышел Велвес.

73 мин. Михоби мешал Бущану быстро ввести мяч в игру.

72 мин. Клименчук со штрафного пробил выше ворот.

71 мин. Шапаренко грубо сыграл против Кошмана возле угла штрафной Динамо.

68 мин. После длинной передачи от своего голкипера Цыганков у линии штрафной Львова принял мяч и нанес удар - Литовченко сыграл надежно!

67 мин. Замена у Динамо. Вместо Вербича на поле вышел Кравец.

67 мин. Вербич из левого угла штрафной Львова отдал в центр на Цыганкова, у которого удар не получился!

64 мин. Замена у Львова. Вместо Грисьо на поле вышел Комарец.

62 мин. ГООООЛЛЛ!!! 1:1!!! После навеса со штрафного Кравчук нанес удар головой - Бущан в падении отбил мяч перед собой, и Челич буквально затолкал круглый снаряд в ворота!

60 мин. МОМЕНТ! Цыганков с правого фланга навесил на дальний угол вратарской, и Супряга в падении пробил головой - Литовченко перевел мяч на угловой!

59 мин. Кравчук подыграл себе рукой.

57 мин. ОПАСНО! Миколенко слева вошел в штрафную Львова и нанес неудачный удар - мяч пролетел над перекладиной!

56 мин. Львовяне контролируют мяч.

53 мин. Игра идет в центре поля.

50 мин. Клименчук из-за пределов штрафной пробил неточно.

48 мин. ГООООЛЛЛ!!! Цыганков с 11-тиметровой отметки пробил под левую от себя штангу, а Литовченко упал в противоположный угол!

47 мин. ПЕНАЛЬТИ! Клименчук в штрафной сбил Супрягу!

46 мин. Целых четыре замены у Динамо. Вместо Леднева вышел Буяльский, вместо Шепелева вышел Шапаренко, Андриевского заменил Сидорчук и вместо Цитаишвили вышел Цыганков.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

43 мин. Киевляне контролируют мяч.

40 мин. Еще момент! После передачи Цитаишвили Шепелев бил из центра штрафной, и удар успел заблокировать Кравчук!

39 мин. ОПАСНО! После передачи на ход Вербич стрельнул из левого угла штрафной, и Литовченко в падении отбил мяч!

38 мин. По угловым - 6:2.

36 мин. Шепелев с углового навесил в руки Литовченко.

34 мин. Супряга со своей половины поля протащил мяч к штрафной Львова, но пошел в обыгрыш и не сумел пройти оппонента.

32 мин. Кошман сделал неточный навес со штрафного.

30 мин. Андриевский сделал заброс на Цитаишвили, но к мячу первым добрался защитник Львова.

28 мин. Кравчук из-за пределов штрафной пробил неточно.

25 мин. Айнсалу грубо сыграл против Леднева.

24 мин. Неудачная атака Львова.

21 мин. Грисьо грубо сыграл против Миколенко в центре поля.

20 мин. Забарный нарушил правила у штрафной Львова.

19 мин. Хозяева поля уже больше владеют мячом и более акцентированно проводят свои атаки.

16 мин. Супряга на скорости ворвался в штрафную Львова, и Кравчук успел выбить мяч на угловой!

15 мин. Игра идет в центре поля.

13 мин. Киевляне контролируют мяч.

11 мин. Фелипе от правого угла штрафной Динамо пробил несильно и неточно.

9 мин. После розыгрыша углового Шепелев сделал навес, и Сирота головой пробил неточно.

6 мин. Забарный слишком сильно сделал передачу на ход Цитаишвили.

5 мин. Львовяне смело начали встречу и пытаются активно играть в атаку.

2 мин. Пока игра идет в центре поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 19-го сентября, состоится поединок третьего тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать ПФК «Львов». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:30.

Киевляне в минувший мид-уик проводили тяжелую встречу с «АЗ» в рамках квалификации Лиги чемпионов и одержали победу со счетом 2:0. А уже на следующей неделе команду Мирчи Луческу ждет выездное противостояние с бельгийским «Гентом», который станет барьером для «бело-синих» на пути в групповой раунд главного клубного евротурнира. Львовяне в предыдущем туре с разгромным счетом проиграли «Колосу» (0:4), а безвыигрышная серия «горожан» достигла 14-ти матчей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – ПФК «Львов».