2-й тур
Колос К
4:0
Львов
12.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Первая победа на обновленном стадионе. Колос уничтожил ФК Львов

Команда Георгия Цецадзе не может победить уже 14 матчей кряду

  • 12.09.2020 18:57
  • 4462 просмотра
  • 37 комментариев
Первая победа на обновленном стадионе. Колос уничтожил ФК Львов
© УПЛ

На первый матч на обновленном стадионе в Ковалёвке главный тренер «Колоса» Руслан Костышин по сравнению с первым туром сделал некоторые изменения в стартовом составе. В итоге дебютировали в «Колосе» Кравченко и Новак, а также вернулся в основу опытный капитан команды Гавриш. Для «Львова» это была первая игра в 30-м чемпионате Украины и в межсезонье в составе горожан произошли существенные кадровые изменения. В итоге в Ковалёвке дебютировали в УПЛ новички-легионеры «Львова» Махмутович, Челич и Айнсалу.

Хозяева поля при активной поддержке своих болельщиков, количество которых согласно известных требований была ограничена, сразу захватили инициативу. Уже в дебюте игры начал пристреливаться по воротам гостей опытный Лысенко, пробив рядом со штангой. Впоследствии уже Кравченко после паса Лысенко завершал атаку, но Пеньков спасает свои ворота от неприятностей. Не хватило точности и другому новичку «Колоса» Новаку, замыкавшему передачу Задои.

Атаки ковалевского клуба увеличивали напряжение в штрафной «Львова». Пеньков снова спасает свои ворота, парируя удар Лысенко. Зато в середине тайма усилия хозяев поля завершились первым голом на обновленном стадионе. После выверенной передачи с правого края от Кравченко в падении Лысенко красиво и точно пробил головой мимо Пенькова. Через пять минут Лысенко мог оформить дубль, но на этот раз мяч попал в штангу. Вскоре мяч снова побывал в сетке ворот «Львова», но арбитр Козик зафиксировал игру рукой Антюха и показал за это игроку «Колоса» желтую карточку.

Едва начался второй тайм, как зрители стали свидетелями первого дубля на новом стадионе. Лысенко совершил рейд к воротам соперника и после его дальнего удара мяч рикошетом от Махмутовича оказался в воротах «Львова». Для Лысенко это был 3-й дубль в УПЛ, в том числе 2-й в составе «Колоса».

Оживление на трибунах стадиона вызвал дальний удар Лысенко, когда мяч по дуге опустился за перекладиной ворот. Георгий Цецадзе, пытаясь переломить ход поединка, сделал тройную замену, выпустив двух бразильцев, а также очередного новичка УПЛ Михоби. Однако, отличиться мог Богунов, который в падении не успел замкнуть передачу Борзенко.

Хозяева поля также продолжали создавать голевые моменты, и Костышин-младший после ошибки Пенькова головой пробил мимо незащищенных ворот. Зато опытный Гавриш своего шанса не упустил и замкнул подачу с углового от Богданова. Между тем, оба тренера продолжали делать замены и в составах обеих команд произошли очередные дебюты: Романчука - у «Львова» и Исаенко - в «Колосе», причем для Романчука это был и дебют в УПЛ.

Среди джокеров игры мог отличиться Клименчук, который опасно выполнял штрафной, но Волынец сумел в этой игре сохранить свои ворота «сухими», как и после удара Борзенко. Зато под занавес игры Исаенко воспользовался ошибками защитников и вратаря «Львова» и точно пробил под перекладину, проведя свой первый гол в УПЛ (в 3-й игре).

Так что, первый матч «Колоса» на обновленном стадионе завершился разгромной победой хозяев поля. Для команды из Ковалёвки это была первая крупная победа во встречах со «Львовом». В целом же «Колос» повторил свою самую крупную победу в УПЛ (ранее с таким же счетом побеждал «Днепр-1»), а также ковалёвский клуб повторил клубный рекорд, забив 4 гола за игру.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Колос» – «ФК Львов» - 4:0

 Лысенко, 27, 47, Гавриш, 69, Исаенко, 90+4

 Антюх, 34, Задоя, 80, Новак, 84 – Богунов, 33, Михоби, 58, Грисьо, 88

«Колос»: Волынец – Емец, Петров, Гавриш, Кравченко (Зозуля, 50) – Новак – Антюх (Костышин, 61), Богданов (Милько, 77), Задоя, Смирный (Ильин, 77) – Лысенко (Исаенко, 77).

ФК «Львов»: Пеньков – Кравчук (Фелипе, 57), Челич, Махмутович – Комарец (Клименчук, 83), Айнсалу (Романчук, 74), Борзенко, Грисьо – Кошман (Михоби, 57), Богунов – Ныч (Велвес, 57).

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).

Удары (в створ): 21 (7) – 6 (4)
Угловые: 5 – 2
Оффсайды: 5 – 1.

КОЛОС-ФК ЛЬВОВ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрий Назаркевич, Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Aleks04
    online
      Aleks04, 12.09.2020 19:58
    0
    Александр Шевченко, 12.09.2020 19:41
    Да, такой клуб как фк Львов точно в экстраклсяксу польскую возьмут с руками и ногами прям заберут
    Там таких фекалов половина, зачем им ещё один?
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 12.09.2020 19:46
    -12
    Владимир Пидвирный, 12.09.2020 19:39
    Pedik думай про своє село. Не пхай своє свиняче рило до Карпат. Я тебе вже попереджував. Кличиш біду.
    О, ты гляди. Обыкновенная Карпатская бидлота прыгает. Как там клюб? Ходишь на игры с семками и пифком?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 12.09.2020 19:41
    0
    Да, такой клуб как фк Львов точно в экстраклсяксу польскую возьмут с руками и ногами прям заберут
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 12.09.2020 19:39
    +6
    Omen, 12.09.2020 19:32
    Ничего синий Синий лев, в первой лиге тоже интересные игры будут) Может с Карпатами опять там сраться будете)
    Pedik думай про своє село. Не пхай своє свиняче рило до Карпат. Я тебе вже попереджував. Кличиш біду.
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 12.09.2020 19:32
    -7
    Ничего синий Синий лев, в первой лиге тоже интересные игры будут) Может с Карпатами опять там сраться будете)
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 12.09.2020 19:31
    +2
    ПОЗДРАВЛЯЮ ФК КОЛОС С ПОБЕДОЙ БРАВО УДАЧИ ВАМ В ЕВРОКУБКАХ
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 12.09.2020 19:20
    +1
    Где они откопали этго Цецадзе? Гнать в шею
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 12.09.2020 19:19
    +6
    Зоофіл реально клей нюхає. Повиганяли тих, хто хоч трохи грав, набрали незрозуміло кого. А воно розказує, що команда будується. В минулому чемпіонаті були "черговою дупою", всі їх натягували, і в цьому будуть.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 12.09.2020 19:14
    +3
    Aleks04, 12.09.2020 19:11
    Не смеши меня... У Руха один из самых худших составов в УПЛ, хуже только у Миная, Ингульца и Фекала
    Минай зараз не погано підсилився, так що я би його прибрав з цього списку.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 12.09.2020 19:12
    +2
    Aleks04, 12.09.2020 19:10
    Мля, какой ты же ты идиот. Что добрэ то?
    та это главный тренер Львова пишет, не обращай внимание
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 12.09.2020 19:11
    0
    Ростик Карпа, 12.09.2020 19:05
    Гравці в Руха якісні а от з тренером проблема
    Не смеши меня... У Руха один из самых худших составов в УПЛ, хуже только у Миная, Ингульца и Фекала
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.09.2020 19:11
    +2
    Если в тренеры наняли мохнатого питекантропа,то 4-0,это очень пристойный результат
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 12.09.2020 19:10
    +10
    PFCLviv, 12.09.2020 19:09
    Всьо, раг.улі! Я плавати в басейн і їсти шашличок з коньячком ... Славське розслабляє...
    А ви тут поно.сьтесь...
    Львів молодці, всьо буде у нас добре!
    Тільки Львів ! Ми любимо наше Місто !
    Мля, какой ты же ты идиот. Что добрэ то?
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 12.09.2020 19:09
    0
    Ростик Карпа, 12.09.2020 19:05
    Гравці в Руха якісні а от з тренером проблема
    У Руха игроки качественные? что-то в первом туре и намека не было на качество, но посмотрим что дальше будет
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 12.09.2020 19:09
    -20
    Всьо, раг.улі! Я плавати в басейн і їсти шашличок з коньячком ... Славське розслабляє...
    А ви тут поно.сьтесь...
    Львів молодці, всьо буде у нас добре!
    Тільки Львів ! Ми любимо наше Місто !
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 12.09.2020 19:06
    +5
    Селезнев получил травму и помог своей команде победить Львов
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 12.09.2020 19:05
    -9
    Vladislav Pohily, 12.09.2020 19:03
    Щось у Львова зовсім біда з командами. Вся надія на Грішу, що отямиться, візьме сильного тренера і гравців. Гроші в нього наче є.
    Гравці в Руха якісні а от з тренером проблема
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 12.09.2020 19:04
    +5
    PFCLviv, 12.09.2020 19:02
    Як я і передбачав, слабка перша гра від повністю нової і незіграної команди!
    Новачки і молодь відчули, що такє УПЛ і зіграна команда рівня ЛЄ.
    У тренерського штабу є матеріал для аналізу для побудови команди.
    Все буде добре!
    Тільки Львів! Ми любимо наше Місто !
    ти сам віриш в те, що написав? максимум цієї команди - битва за передостаннє місце (з Рухом або Інгульцем)
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 12.09.2020 19:04
    +7
    PFCLviv, 12.09.2020 19:02
    Як я і передбачав, слабка перша гра від повністю нової і незіграної команди!
    Новачки і молодь відчули, що такє УПЛ і зіграна команда рівня ЛЄ.
    У тренерського штабу є матеріал для аналізу для побудови команди.
    Все буде добре!
    Тільки Львів! Ми любимо наше Місто !
    какой материал? И без этого матча можно было предвидеть, что у Львова игроки и близко не соответствуют Премьер-Лиге
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 12.09.2020 19:04
    +3
    PFCLviv, 12.09.2020 19:02
    Як я і передбачав, слабка перша гра від повністю нової і незіграної команди!
    Новачки і молодь відчули, що такє УПЛ і зіграна команда рівня ЛЄ.
    У тренерського штабу є матеріал для аналізу для побудови команди.
    Все буде добре!
    Тільки Львів! Ми любимо наше Місто !
    Не сміши, як можна як гімно може з гімна зліпити нормальну команду?? Ми вже це проходили, що не рік, нова історія
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 12.09.2020 18:59
    +12
    Зачем такие команды вообще впускать в ЧУ? Это же треш. Колосу респект и удачи в Еврокубках!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 12.09.2020 19:10
    +10
    PFCLviv, 12.09.2020 19:09
    Всьо, раг.улі! Я плавати в басейн і їсти шашличок з коньячком ... Славське розслабляє...
    А ви тут поно.сьтесь...
    Львів молодці, всьо буде у нас добре!
    Тільки Львів ! Ми любимо наше Місто !
    Мля, какой ты же ты идиот. Что добрэ то?
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 12.09.2020 19:02
    +10
    а де "голубий лев", який постійно Карпати поносив? ...на тиждень пропаде?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 12.09.2020 19:03
    +9
    Колосссс Молодцы!!!!Удачи С арисом потом с Реикой ,,и дальше дальше,,А селя так давай собирись. сухой закон пусть введут в ковалевке , и селя побьет рекорд шацкиха)!!
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 12.09.2020 19:04
    +7
    PFCLviv, 12.09.2020 19:02
    Як я і передбачав, слабка перша гра від повністю нової і незіграної команди!
    Новачки і молодь відчули, що такє УПЛ і зіграна команда рівня ЛЄ.
    У тренерського штабу є матеріал для аналізу для побудови команди.
    Все буде добре!
    Тільки Львів! Ми любимо наше Місто !
    какой материал? И без этого матча можно было предвидеть, что у Львова игроки и близко не соответствуют Премьер-Лиге
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 12.09.2020 19:00
    +7
    Колосу респект! Костишин красава!
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 12.09.2020 18:59
    +7
    "Колос" 👍👌✋🏐🇺🇦
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 12.09.2020 19:39
    +6
    Omen, 12.09.2020 19:32
    Ничего синий Синий лев, в первой лиге тоже интересные игры будут) Может с Карпатами опять там сраться будете)
    Pedik думай про своє село. Не пхай своє свиняче рило до Карпат. Я тебе вже попереджував. Кличиш біду.
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 12.09.2020 19:19
    +6
    Зоофіл реально клей нюхає. Повиганяли тих, хто хоч трохи грав, набрали незрозуміло кого. А воно розказує, що команда будується. В минулому чемпіонаті були "черговою дупою", всі їх натягували, і в цьому будуть.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 12.09.2020 19:06
    +5
    Селезнев получил травму и помог своей команде победить Львов
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 12.09.2020 19:04
    +5
    PFCLviv, 12.09.2020 19:02
    Як я і передбачав, слабка перша гра від повністю нової і незіграної команди!
    Новачки і молодь відчули, що такє УПЛ і зіграна команда рівня ЛЄ.
    У тренерського штабу є матеріал для аналізу для побудови команди.
    Все буде добре!
    Тільки Львів! Ми любимо наше Місто !
    ти сам віриш в те, що написав? максимум цієї команди - битва за передостаннє місце (з Рухом або Інгульцем)
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 12.09.2020 19:02
    +5
    Олег Тимофеюк, 12.09.2020 18:59
    Зачем такие команды вообще впускать в ЧУ? Это же треш. Колосу респект и удачи в Еврокубках!
    Это надо у ФФУ спросить. Команда вообще с помощью махинаций (на которые закрыли глаза) стала участником УПЛ.
    Ссылка
    Интересный Паца
      Интересный Паца, 12.09.2020 19:01
    +5
    Колос, вы лучшие!!! 💪💪💪
    Желаю удачи в Лиге Европы!!!
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 12.09.2020 19:02
    +4
    Кожного року Львів все більше і більше деградує
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 12.09.2020 19:14
    +3
    Aleks04, 12.09.2020 19:11
    Не смеши меня... У Руха один из самых худших составов в УПЛ, хуже только у Миная, Ингульца и Фекала
    Минай зараз не погано підсилився, так що я би його прибрав з цього списку.
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 12.09.2020 19:04
    +3
    PFCLviv, 12.09.2020 19:02
    Як я і передбачав, слабка перша гра від повністю нової і незіграної команди!
    Новачки і молодь відчули, що такє УПЛ і зіграна команда рівня ЛЄ.
    У тренерського штабу є матеріал для аналізу для побудови команди.
    Все буде добре!
    Тільки Львів! Ми любимо наше Місто !
    Не сміши, як можна як гімно може з гімна зліпити нормальну команду?? Ми вже це проходили, що не рік, нова історія
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 12.09.2020 19:04
    +3
    PFCLviv, 12.09.2020 19:02
    Як я і передбачав, слабка перша гра від повністю нової і незіграної команди!
    Новачки і молодь відчули, що такє УПЛ і зіграна команда рівня ЛЄ.
    У тренерського штабу є матеріал для аналізу для побудови команди.
    Все буде добре!
    Тільки Львів! Ми любимо наше Місто !
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 12.09.2020 19:31
    +2
    ПОЗДРАВЛЯЮ ФК КОЛОС С ПОБЕДОЙ БРАВО УДАЧИ ВАМ В ЕВРОКУБКАХ
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 12.09.2020 19:12
    +2
    Aleks04, 12.09.2020 19:10
    Мля, какой ты же ты идиот. Что добрэ то?
    та это главный тренер Львова пишет, не обращай внимание
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.09.2020 19:11
    +2
    Если в тренеры наняли мохнатого питекантропа,то 4-0,это очень пристойный результат
    Ссылка
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