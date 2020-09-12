Первая победа на обновленном стадионе. Колос уничтожил ФК Львов

На первый матч на обновленном стадионе в Ковалёвке главный тренер «Колоса» Руслан Костышин по сравнению с первым туром сделал некоторые изменения в стартовом составе. В итоге дебютировали в «Колосе» Кравченко и Новак, а также вернулся в основу опытный капитан команды Гавриш. Для «Львова» это была первая игра в 30-м чемпионате Украины и в межсезонье в составе горожан произошли существенные кадровые изменения. В итоге в Ковалёвке дебютировали в УПЛ новички-легионеры «Львова» Махмутович, Челич и Айнсалу.

Хозяева поля при активной поддержке своих болельщиков, количество которых согласно известных требований была ограничена, сразу захватили инициативу. Уже в дебюте игры начал пристреливаться по воротам гостей опытный Лысенко, пробив рядом со штангой. Впоследствии уже Кравченко после паса Лысенко завершал атаку, но Пеньков спасает свои ворота от неприятностей. Не хватило точности и другому новичку «Колоса» Новаку, замыкавшему передачу Задои.

Атаки ковалевского клуба увеличивали напряжение в штрафной «Львова». Пеньков снова спасает свои ворота, парируя удар Лысенко. Зато в середине тайма усилия хозяев поля завершились первым голом на обновленном стадионе. После выверенной передачи с правого края от Кравченко в падении Лысенко красиво и точно пробил головой мимо Пенькова. Через пять минут Лысенко мог оформить дубль, но на этот раз мяч попал в штангу. Вскоре мяч снова побывал в сетке ворот «Львова», но арбитр Козик зафиксировал игру рукой Антюха и показал за это игроку «Колоса» желтую карточку.

Едва начался второй тайм, как зрители стали свидетелями первого дубля на новом стадионе. Лысенко совершил рейд к воротам соперника и после его дальнего удара мяч рикошетом от Махмутовича оказался в воротах «Львова». Для Лысенко это был 3-й дубль в УПЛ, в том числе 2-й в составе «Колоса».

Оживление на трибунах стадиона вызвал дальний удар Лысенко, когда мяч по дуге опустился за перекладиной ворот. Георгий Цецадзе, пытаясь переломить ход поединка, сделал тройную замену, выпустив двух бразильцев, а также очередного новичка УПЛ Михоби. Однако, отличиться мог Богунов, который в падении не успел замкнуть передачу Борзенко.

Хозяева поля также продолжали создавать голевые моменты, и Костышин-младший после ошибки Пенькова головой пробил мимо незащищенных ворот. Зато опытный Гавриш своего шанса не упустил и замкнул подачу с углового от Богданова. Между тем, оба тренера продолжали делать замены и в составах обеих команд произошли очередные дебюты: Романчука - у «Львова» и Исаенко - в «Колосе», причем для Романчука это был и дебют в УПЛ.

Среди джокеров игры мог отличиться Клименчук, который опасно выполнял штрафной, но Волынец сумел в этой игре сохранить свои ворота «сухими», как и после удара Борзенко. Зато под занавес игры Исаенко воспользовался ошибками защитников и вратаря «Львова» и точно пробил под перекладину, проведя свой первый гол в УПЛ (в 3-й игре).

Так что, первый матч «Колоса» на обновленном стадионе завершился разгромной победой хозяев поля. Для команды из Ковалёвки это была первая крупная победа во встречах со «Львовом». В целом же «Колос» повторил свою самую крупную победу в УПЛ (ранее с таким же счетом побеждал «Днепр-1»), а также ковалёвский клуб повторил клубный рекорд, забив 4 гола за игру.

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Колос» – «ФК Львов» - 4:0

Лысенко, 27, 47, Гавриш, 69, Исаенко, 90+4

Антюх, 34, Задоя, 80, Новак, 84 – Богунов, 33, Михоби, 58, Грисьо, 88

«Колос»: Волынец – Емец, Петров, Гавриш, Кравченко (Зозуля, 50) – Новак – Антюх (Костышин, 61), Богданов (Милько, 77), Задоя, Смирный (Ильин, 77) – Лысенко (Исаенко, 77).

ФК «Львов»: Пеньков – Кравчук (Фелипе, 57), Челич, Махмутович – Комарец (Клименчук, 83), Айнсалу (Романчук, 74), Борзенко, Грисьо – Кошман (Михоби, 57), Богунов – Ныч (Велвес, 57).

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).



Удары (в створ): 21 (7) – 6 (4)

Угловые: 5 – 2

Оффсайды: 5 – 1.

КОЛОС-ФК ЛЬВОВ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 23°C