Руслан КОСТЫШИН: «Селезнев полез в общую группу и травмировался»

Наставник расссказал о первом матче на новом стадионе

  • 12.09.2020 20:12
  • 1157 просмотров
  • 1 комментарий
Руслан КОСТЫШИН: «Селезнев полез в общую группу и травмировался»
© koloskovalivka.com

Наставник «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал победу над ФК «Львов» в матче УПЛ. Команда проводила первый матч на новом стадионе.

«Отличные эмоции, ребятам спасибо, хорошо настроились на матч. Первая игра на новом стадионе - мы вернулись домой, это очень важно. Хотелось выиграть и еще поздравить нашего президента с рождением сына. Лига Европы? Мы готовились к ФК «Львов». Мы не готовились еще к «Арису», еще ни одного матча я не смотрел, но помощники работают. Специально, чтобы шаг за шагом готовились. Буду сейчас смотреть их матчи, готовиться».

«Селезнев? Жеки не было из-за того, что он получил травму. Полез в общую группу тренироваться и получил травму. Мечтал сыграть, но травмировался. Ничего, восстановится и будет радовать нас», - сказал Костышин.

17-го сентября команда в Лиге Европы сыграет против «Ариса».

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Источник — ФК Колос Ковалевка

(10 голосов)

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Комментарии
    Ya H
    online
      Ya H, 12.09.2020 20:25
    0
    Уахахахаха, я ж говорил. Жалко не сломал ногу. Травмировалось оно. Мудло.
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 12.09.2020 20:25
    0
    Уахахахаха, я ж говорил. Жалко не сломал ногу. Травмировалось оно. Мудло.
    Ссылка
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