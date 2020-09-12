Руслан КОСТЫШИН: «Селезнев полез в общую группу и травмировался»

Наставник «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал победу над ФК «Львов» в матче УПЛ. Команда проводила первый матч на новом стадионе.

«Отличные эмоции, ребятам спасибо, хорошо настроились на матч. Первая игра на новом стадионе - мы вернулись домой, это очень важно. Хотелось выиграть и еще поздравить нашего президента с рождением сына. Лига Европы? Мы готовились к ФК «Львов». Мы не готовились еще к «Арису», еще ни одного матча я не смотрел, но помощники работают. Специально, чтобы шаг за шагом готовились. Буду сейчас смотреть их матчи, готовиться».

«Селезнев? Жеки не было из-за того, что он получил травму. Полез в общую группу тренироваться и получил травму. Мечтал сыграть, но травмировался. Ничего, восстановится и будет радовать нас», - сказал Костышин.

17-го сентября команда в Лиге Европы сыграет против «Ариса».