Руслан КОСТЫШИН: «Селезнев полез в общую группу и травмировался»

Наставник «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал победу над ФК «Львов» в матче УПЛ. Команда проводила первый матч на новом стадионе.
«Отличные эмоции, ребятам спасибо, хорошо настроились на матч. Первая игра на новом стадионе - мы вернулись домой, это очень важно. Хотелось выиграть и еще поздравить нашего президента с рождением сына. Лига Европы? Мы готовились к ФК «Львов». Мы не готовились еще к «Арису», еще ни одного матча я не смотрел, но помощники работают. Специально, чтобы шаг за шагом готовились. Буду сейчас смотреть их матчи, готовиться».
«Селезнев? Жеки не было из-за того, что он получил травму. Полез в общую группу тренироваться и получил травму. Мечтал сыграть, но травмировался. Ничего, восстановится и будет радовать нас», - сказал Костышин.
17-го сентября команда в Лиге Европы сыграет против «Ариса».
Источник — ФК Колос Ковалевка
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.